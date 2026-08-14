Rundum smart

Sie sind vielseitig, funktional und einfach zu bedienen: Gemeint ist die Garde neuer smarter Geräte, die sich per App im Handumdrehen installieren und steuern lassen. In dieser Kaufberatung legt der PCtipp den Fokus auf die Kombination aus smartem Schutz und automatisierter Pflege für Haus und Garten: Fensterputz- und Staubsaugerroboter übernehmen mithilfe ihrer intelligenten Assistenten die regelmässige Instandhaltung von Fenstern und Böden. Kameras für Innen- und Aussenbereiche helfen bei der Überwachung, Türklingelkameras arbeiten mit smarten Türschlössern zusammen und sorgen so für noch mehr Sicherheit.

Der PCtipp zeigt in diesem Ratgeber den Stand der Technik, liefert Kaufhilfen und gibt zu jeder Produktkategorie Empfehlungen.

Die einzelnen Kategorien

Nass-Trockenreiniger

Mähroboter

Fensterputzroboter

Smarte Türschlösser

Überwachungskameras

Koordination

Die Steuerung der einzelnen Smarthome-Komponenten erfolgt in der Regel über dedizierte Apps auf dem Smartphone oder Tablet.

Damit die Geräte verschiedener Hersteller reibungslos zusammenarbeiten, ist die Unterstützung universeller Protokolle und Software entscheidend. Ausser dem plattformübergreifenden Standard Matter sind bewährte Funktechnologien wie ZigBee, Z-Wave und DECT-ULE gängig. Komponentenübergreifende Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Samsung SmartThings sind Knotenpunkte, die als übergeordnete Steuereinheiten fungieren und die Bedienung der Einzelkomponenten in einer einzigen Benutzeroberfläche zusammenführen. Damit geben sie dem Smarthome eine einheitliche Struktur und stellen sicher, dass Sensoren und Aktoren (technisches Bauteil, das elektrische Steuer­signale in mechanische Bewegungen oder physikalische Änderungen umwandelt) unterschiedlicher Marken miteinander arbeiten.

Das Hardware-Bindeglied zwischen dem Internet und den lokalen Geräten ist der Router. Er bewältigt das gesamte Datenaufkommen im Heimnetz. Ein leistungsfähiger Netzwerkknoten muss in der Lage sein, eine hohe Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ohne Ladeverzögerungen zu verwalten – dies ist besonders bei hochauflösenden 4K-Kameras oder Mährobotern mit Cloud-Anbindung kritisch. Hochwertige Router integrieren die wichtigen Funkstandards direkt, sodass kein zusätzlicher Hub benötigt wird. Die PCtipp-Empfehlung ist die Fritz!Box 6860 5G mit ihrer 5G-Mobilfunkanbindung und Wi-Fi 6.

Präzision durch Sensorik

Die Effizienz jeder Smarthome-Komponente hängt von der Qualität der verbauten Sensoren und deren algorithmischer Auswertung ab. Wo früher einfache Infrarotsensoren oft Fehlalarme durch Lichteinfall oder Haustiere auslösten, setzen hochaktuelle Systeme auf eine Kombination aus optischer Analyse und künstlicher Intelligenz. Das ermöglicht es Kameras und Mährobotern, Objekte nicht nur zu registrieren, sondern präzise zu klassifizieren. Ein Rasenroboter erkennt etwa den Unterschied zwischen einem flachen Stein und einem Igel, während Überwachungssysteme gezielt zwischen Familienmitgliedern, Nummernschildern oder auch zwischen unbekannten Personen differenzieren können.

Im Endeffekt reduziert diese gesteigerte Präzision die Rate an Fehlmeldungen. Ferner lernen die Systeme durch die Analyse von Verhaltensmustern dazu: Sie erkennen die üblichen Zeiten der Hausbewohner und identifizieren untypische Ereignisse – etwa eine offenstehende Tür – und das mit der Zeit zuverlässiger. Die stetig wachsende Rechenleistung der KI-Chips ermöglicht zudem die Auswertung lokal auf dem Gerät. Denn sensible Bilddaten gehören nicht in eine externe Cloud.

Die Gerätekategorien

Im Folgenden gehen wir im Detail auf die einzelnen Kategorien ein, mitsamt Informationen zu wichtigen Herstellern und Preisen. Zudem stellen wir für jede Kategorie eine Empfehlung genauer vor.

Nass-Trockenreiniger

Nass-Trockenreiniger kombinieren das Aufsaugen von Schmutz und das feuchte Wischen der Böden in einem einzigen Arbeitsgang. Der primäre Nutzen liegt in der Zeitersparnis und der konstanten Verwendung von Frischwasser, was die Hygiene im Vergleich zum klassischen Wischmopp deutlich erhöht. Mit Saugstärken zwischen 15 000 und 18 000 Pa Standard werden auch schwere Partikel zuverlässig aufgenommen.

Ein technisches Merkmal moderner Geräte ist die aktive Steighilfe von mehreren Zentimetern, um auch grössere Türschwellen oder Rampen zu meistern. Zudem verfügen aktuelle Modelle über eine optimierte Eckenreinigung, bei der die Walzen so nah am Rand verbaut sind, dass kaum ein ungeputzter Streifen an Fussleisten zurückbleibt.

Ein zentrales Element beim Kauf ist die Basisstation. Diese muss das Schmutzwasser selbstständig absaugen und die Bürsten mit mindestens 60 Grad Celsius heissem Wasser reinigen. Um Schimmelbildung und Gerüche zu unterbinden, ist eine aktive Heisslufttrocknung bei etwa 50 Grad über zwei Stunden erforderlich. Die Tankkapazitäten sollten bei mindestens 4 Litern Frischwasser und 3 Litern Schmutzwasser liegen, um auch Flächen bis zu 150 Quadratmetern ohne Unterbrechung zu bewältigen. Die Lautstärke im Betrieb sollte 75 Dezibel nicht überschreiten. Auch Akkukapazitäten von rund 4500 bis 5000 mAh sind mittlerweile Pflicht.

Die zugehörige App ist für den vollen Funktionsumfang unerlässlich. Sie muss eine intuitive Einrichtung per QR-Code ermöglichen und eine raumspezifische Konfiguration bieten, um beispielsweise auf Parkett weniger Wasser zu nutzen als auf Fliesen. Ein essenzieller Bestandteil der App ist die Verschleissanzeige: Sie informiert präzise in Prozent oder Betriebsstunden über den Zustand von Filtern, Walzen und HEPA-Komponenten. Zudem sollte die App Wartungserinnerungen senden, etwa wenn der Schmutzwassertank geleert oder der Frischwassertank entkalkt werden muss.

In der Anwendung lassen sich zudem die Intensität der Selbstreinigung sowie die Dauer der Trocknungsphasen festlegen.