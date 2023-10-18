Samsung 8K-TV Neo QLED QE65QN900C im PCtipp-Test

Leider (noch) Mangelware: 8K-Filme

Natürlich ist das Gerät, gerade als 8K-TV, eben auch auf native 8K-Bilder/Filme angewiesen. De facto gibt es aber hiervon immer noch viel zu wenig. Ausgewählte Filme, etwas YouTube (z. B. Demo-Filme) da, Samsung-Plus-Sendung dort (dritte Staffel der Sky-Serie «Das Boot» oder «Die Ringe der Macht», 8K-Trailer) dort.

Aber: 8K bei Streaming-Portalen wie Netflix, Disney+ oder auch Amazon Prime? Leider nichts, nada! Eine flächendeckende Versorgung sieht gewiss anders aus. Hier bleibt einem nichts anders übrig, als abzuwarten. Erst dann kann der Neo-QLED-TV sein volles Potenzial ausspielen. Bei 4K- respektive Full-HD-Inhalten kommt hingegen der im Gerät verbaute interne Upscaler zum Einsatz. Auch das haben wir überprüft, und können dem Bildaufhübscher ein durchweg ordentliches Ergebnis attestieren.