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Samsung Galaxy Watch7 (BT) im Test
Diesen Sommer stellte Samsung, nebst neuen Handys und Kopfhörern, auch neue Smartwatches vor. Erstmals lancierte Samsung eine Galaxy Watch Ultra für den (etwas) ambitionierte(re)n Ausdauersportler – doch auch die «normale» Galaxy Watch7 muss sich nicht verstecken. Die reguläre Samsung-Smartwatch bietet im Vergleich zum Vorgänger ein verbessertes Gesundheitstracking, das neue Wear OS 5 und einen neuen Chipsatz. Letzterer soll laut Samsung «dreimal schneller» sein und eine um 30 Prozent verbesserte Energieeffizienz bieten. Die Watch ist die erste Samsung-Watch mit einem zweifrequenz-GPS, wodurch auch in dichten Städten eine präzisere Standortbestimmung möglich sein soll, als das bei der Watch6 der Fall war. Auch der «BioActive»-Sensor wurde verbessert, er soll jetzt genauere und umfassendere Messwerte für die Funktion «Body Composition» bieten. Neu ist auch die Gestensteuerung: Mit den universellen Gesten kann die Uhr nun gesteuert werden, ohne dass eine Taste gedrückt oder das Display berührt werden muss.
Verfügbare Versionen
Die Galaxy Watch7 ist, wie bereits frühere Modelle, entweder als LTE- oder Bluetooth-Version verfügbar und in den Grössen 4 und 4,4 Zentimeter erhältlich. Die Autorin konnte das kleinere Bluetooth (BT)-Modell (4 cm) mit grünem Armband testen, alternativ ist noch die Bandfarbe Cream erhältlich. Das Silikonarmband trug sich sehr angenehm. Der Verschluss für die austauschbaren Armbänder wurde wie bei der Watch 6 beibehalten und ermöglicht angenehmes Anbringen bzw. Entfernen. Wie schon bei den Vorgängermodellen läuft unter der Haube Samsungs Variante von Wear OS. Die Galaxy Watch 7 ist ab sofort in Green und Cream (4 cm) sowie Green und Silver (4,4 cm) ab 319 Franken (UVP) bzw. 349 Franken (UVP) verfügbar.
Beim Display gab es keine Veränderungen zum Vorgänger. Es handelt sich weiterhin um einen 1,3 Zoll (3,33 cm) grossen Super-Amoled Bildschirm, der mit 432 x 432 Bildpunkten auflöst. Die Touchbedienung ist, wie von früheren Galaxy Watches gewohnt, sehr angenehm und die Steuerung intuitiv.
Lieferumfang und Inbetriebnahme
Die Galaxy Watch 7 kommt weiterhin in einer weissen Schachtel, die nebst Smartwatch auch einen Quick Start Guide und die Ladeschale (USB-C-Anschluss) enthält.
Für den Test wurde die Galaxy Watch7 mit einem Android-Smartphone von Google gekoppelt (Android 15). Die Inbetriebnahme lief wie am Schnürchen und war nach knapp zehn Minuten erledigt. Wie bisher finden sich Details zur Uhr in der mobilen App Samsung Wear, mehr Informationen zu Fitness- und Gesundheitsdaten sind in der Samsung-Health-App ersichtlich.
Lesen Sie auf der nächsten Seite mehr zur Akkulaufzeit sowie zu den Fitness- und Gesundheits-Funktionen.
Akkulaufzeit, Fitness-Funktionen
Akkulaufzeit
Je nach Nutzung hielt der Akku der Watch7 etwa eineinhalb Tage durch, was gleich blieb wie beim Vorgänger (Galaxy Watch6). Im Test wurde täglich ein circa 30-minütiges Workout durchgefährt, die Pulsmessung war durchgehend aktiviert, die Uhr via Bluetooth permanent verbunden und die Watch7 wurde auch nachts getragen. Durch den neuen Prozessor hätte die Autorin dennoch eine etwas längere Akkulaufzeit erwartet. Doch diese blieb gleich, was ein wenig enttäuschend ist. Wer keine Lust hat, seine Smartwatch so häufig zu laden, sollte sich die 4,4-cm-Version der BT-Watch anschauen, denn sie hat einen etwas grösseren Akku als das kleine Modell (425-mAh vs. 300-mAh-Akku). Der Preisunterschied macht beim Hersteller nur 30 Franken aus. Wie beim Vorgänger gibt es auch bei der 7. Generation eine Schnelladefunktion.
Fitness-Features
Die Galaxy Watch7 bietet über 100 Workouts, darunter Radfahren, Lauf-Coach, Wandern, Schwimmen (Pool und im Freien), Zirkeltraining, Kraftgeräte oder Kampfsport. Für Schwimmer: Es gibt weiterhin die Wasserdicht-Funktion, die manuell aktiviert werden kann. Dies wurde nicht getestet.
Für Challengefreudige: Mit der Funktion «Race» kann man aktuelle sowie vergangene Leistungen in Echtzeit vergleichen, um seine Fortschritte zu verfolgen. Race ist derzeit nur im Freien für Laufen und Velofahren verfügbar. Damit man die Vergleichsmessungen durchführen kann, muss die gleiche Strecke wie die zuvor generierte zurückgelegt werden.
Ähnlich, wie man das von Fitbit Coach kennt, sind in der Samsung-Health-App unter der Registerkarte Fitness diverse Trainingsprogramme verfügbar, zum Beispiel um Gewicht zu verlieren, Muskeln aufbauen, die eigene Balance zu trainieren oder fürs Ausdauertraining.
Gesundheitsfunktionen und Galaxy AI
Gesundheitsfunktionen
Wer gerne seinen Schlaf überwacht: Die Smartwatch bietet einen neuen KI-Algorithmus für die Schlafanalyse. War der Vorgänger für die Autorin eher zu optimistisch, ist die Schlafaufzeichnung im Test nun genauer. Wer 7 Tage hintereinander den Schlaf überwacht, erhält ein Schlaf-Coaching. Nebst den bekannten Schlafphasen überwacht die Uhr Schnarchdaten, den Blutsauerstoff während des Schlafs sowie die Hauttemperatur und den Puls in der Nacht.
Wie bisher gibt es die Körperzusammensetzungs-Analyse, die Puls- und die Stressmessung, was alles zuverlässig funktioniert hat. Zudem können manuell der Blutdruck und der Blutzucker erfasst werden. Für Frauen gibt es wie bisher eine Zykluserfassung.
Die Watch 7 bietet zudem die Funktionen EKG und Blutdruck messen. Dies konnte nicht getestet werden, da hierfür ein Samsung-Smartphone nötig ist (samt App Samsung Health Monitor).
Galaxy AI
Zu den Galaxy-AI-Funktionen für die Galaxy Watch7 (und Ultra) gehören eine verbesserte Schlafüberwachung und Trainingsroutinen. Bei der Schlafüberwachung wurde im Test eine klare Verbesserung festgestellt. Bei den Trainings konnte dies nicht beurteilt werden, da die Funktion derzeit zum Beispiel für Marathon-Workouts wie Triathlons verfügbar ist. Bei den normalen Trainings ist im Test kein Unterschied aufgefallen.
Interessant sind die KI-Kommunikationsfunktionen, die zum Beispiel beim Chatten helfen soll. Dies funktioniert zum Beispiel für Samsung und Google Messages, aber funktionierte auch mit WhatsApp. Wer auf eine Nachricht antworten möchte, kann auf eine Auswahl von KI-generierten Standard-Antworten wie "Ja, Nein, Ok, Danke, Bin unterwegs" auswählen, um diese zu verschicken.
Lesen Sie auf der nächsten Seite, was die Unterschiede zur Watch Ultra sind sowie das Fazit.
Unterschied zur Galaxy Watch Ultra sowie Fazit
Unterschied zur Galaxy Watch Ultra
Die Autorin hatte während des Testzeitraums die Möglichkeit, parallel die Galaxy Watch Ultra auszuprobieren. Gemeinsam haben die beide Modelle zum Beispiel den «BioActive»-Sensor, den «BIA»-Sensor (Körperanalyse), Galaxy AI, FLS (personalisierte Funktionsleistungsschwelle beim Velofahren), Fitness-Tracking, Ernährungs-Coaching, Schlafcoaching und die Notruf-Funktion sowie die Speichergrösse (32 GB).
Die Unterschiede sind eher gering. Die Vorteile bei der Ultra liegen bei einer besseren Akku-Kapazität (590-mAh) und dem Quick Button (dt. Schnellfunktionen), der im Test mit der Funktion «Taschenlampe» gekoppelt wurde (bedeutet allerdings nur, das auf Touch-Lünette Helligkeit angepasst werden kann). Für Frauenhandgelenke ist die Ultra natürlich sehr wuchtig, doch einige Männer, die die Testerin dazu befragte, waren vom Design begeistert. Besonders gefällt der Rahmen (Alu gebürstet), die hohe Qualität und generell die Haptik (v.a. Display), auch der Kompass wurde positiv erwähnt. Das Band ist Geschmackssache, kann aber ausgewechselt werden. Das Ganze hat aber auch seinen Preis: Die Watch Ultra wechselt für 679 Franken (UVP) den Besitzer.
Negativ aufgefallen ist, dass durch das hohe Gewicht (60,5 Gramm) beim Sport, wenn man schwitzt, beginnt zu rutschen und dann nicht immer präzise misst. Wer jeden Tag ein Training absolviert: Die Uhr musste nach zweieinhalb Tagen auf die Ladeschale.
Fazit
Die Galaxy Watch7 ist ein gelungenes Produkt, das in zahlreichen Bereichen überzeugen kann. Sie kann nicht nur für Samsung-Handy-Besitzer empfohlen werden, da sie problemlos auch mit Android-Geräten anderer Hersteller gekoppelt werden kann. Diese müssen sich jedoch bewusst sein, dass die EKG- und die Blutdruck-Funktion nur Mit Samsung-Handys funktioniert. Wer eine Galaxy Watch6 besitzt, muss nicht upgraden, denn am Display wurde nichts geändert und auch sonst sind die Änderungen noch überschaubar. Wer ein älteres Modell besitzt oder noch keine Galaxy Watch, dem sei die Watch 7 wärmstens empfohlen, allerdings eher das grössere Modell, da dort die Akkulaufzeit etwas höher ist.
Kurzfazit Watch Ultra: Die Ultra ist weder Fisch noch Vogel. Wer auf Benachrichtigungen, Telefonie und allgemein smarte Features steht, wählt die Watch 7. Anspruchsvolle Sportfans wird die Galaxy Watch Ultra nicht ganz überzeugen, für sie ist eher eine GPS-Sportuhr geeignet. Velofahrer, die zusätzliche Features schätzen, wie personalisiertes Funktionsleistungsschwelle (FLS), eine längere Akkulaufzeit sucht, Fan ist von Quick-Buttons oder von einem speziellen Design, das ein Hingucken garantiert, sollte sich die Ultra genauer anschauen.
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