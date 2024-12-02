Samsung Galaxy Watch7 (BT) im Test

Diesen Sommer stellte Samsung, nebst neuen Handys und Kopfhörern, auch neue Smartwatches vor. Erstmals lancierte Samsung eine Galaxy Watch Ultra für den (etwas) ambitionierte(re)n Ausdauersportler – doch auch die «normale» Galaxy Watch7 muss sich nicht verstecken. Die reguläre Samsung-Smartwatch bietet im Vergleich zum Vorgänger ein verbessertes Gesundheitstracking, das neue Wear OS 5 und einen neuen Chipsatz. Letzterer soll laut Samsung «dreimal schneller» sein und eine um 30 Prozent verbesserte Energieeffizienz bieten. Die Watch ist die erste Samsung-Watch mit einem zweifrequenz-GPS, wodurch auch in dichten Städten eine präzisere Standortbestimmung möglich sein soll, als das bei der Watch6 der Fall war. Auch der «BioActive»-Sensor wurde verbessert, er soll jetzt genauere und umfassendere Messwerte für die Funktion «Body Composition» bieten. Neu ist auch die Gestensteuerung: Mit den universellen Gesten kann die Uhr nun gesteuert werden, ohne dass eine Taste gedrückt oder das Display berührt werden muss.

Verfügbare Versionen

Die Galaxy Watch7 ist, wie bereits frühere Modelle, entweder als LTE- oder Bluetooth-Version verfügbar und in den Grössen 4 und 4,4 Zentimeter erhältlich. Die Autorin konnte das kleinere Bluetooth (BT)-Modell (4 cm) mit grünem Armband testen, alternativ ist noch die Bandfarbe Cream erhältlich. Das Silikonarmband trug sich sehr angenehm. Der Verschluss für die austauschbaren Armbänder wurde wie bei der Watch 6 beibehalten und ermöglicht angenehmes Anbringen bzw. Entfernen. Wie schon bei den Vorgängermodellen läuft unter der Haube Samsungs Variante von Wear OS. Die Galaxy Watch 7 ist ab sofort in Green und Cream (4 cm) sowie Green und Silver (4,4 cm) ab 319 Franken (UVP) bzw. 349 Franken (UVP) verfügbar.

Beim Display gab es keine Veränderungen zum Vorgänger. Es handelt sich weiterhin um einen 1,3 Zoll (3,33 cm) grossen Super-Amoled Bildschirm, der mit 432 x 432 Bildpunkten auflöst. Die Touchbedienung ist, wie von früheren Galaxy Watches gewohnt, sehr angenehm und die Steuerung intuitiv.

Lieferumfang und Inbetriebnahme

Die Galaxy Watch 7 kommt weiterhin in einer weissen Schachtel, die nebst Smartwatch auch einen Quick Start Guide und die Ladeschale (USB-C-Anschluss) enthält.

Für den Test wurde die Galaxy Watch7 mit einem Android-Smartphone von Google gekoppelt (Android 15). Die Inbetriebnahme lief wie am Schnürchen und war nach knapp zehn Minuten erledigt. Wie bisher finden sich Details zur Uhr in der mobilen App Samsung Wear, mehr Informationen zu Fitness- und Gesundheitsdaten sind in der Samsung-Health-App ersichtlich.

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Akkulaufzeit, Fitness-Funktionen

Akkulaufzeit

Je nach Nutzung hielt der Akku der Watch7 etwa eineinhalb Tage durch, was gleich blieb wie beim Vorgänger (Galaxy Watch6). Im Test wurde täglich ein circa 30-minütiges Workout durchgefährt, die Pulsmessung war durchgehend aktiviert, die Uhr via Bluetooth permanent verbunden und die Watch7 wurde auch nachts getragen. Durch den neuen Prozessor hätte die Autorin dennoch eine etwas längere Akkulaufzeit erwartet. Doch diese blieb gleich, was ein wenig enttäuschend ist. Wer keine Lust hat, seine Smartwatch so häufig zu laden, sollte sich die 4,4-cm-Version der BT-Watch anschauen, denn sie hat einen etwas grösseren Akku als das kleine Modell (425-mAh vs. 300-mAh-Akku). Der Preisunterschied macht beim Hersteller nur 30 Franken aus. Wie beim Vorgänger gibt es auch bei der 7. Generation eine Schnelladefunktion.

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