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Daniel Bader
15. Dez 2025
Lesedauer 4 Min.

Augenweide

Samsung QD-OLED-TV QE65S95F im PCtipp-Test

Samsungs brandneuer 65 Zoll grosser OLED-TV der S95F-Serie (QE65S95F) will als Premium-Gerät gleichermassen Smart-TV wie auch Heimkino-Zentrale sein. Ob’s gelingt, zeigt der PCtipp-Test.
© (Quelle: Samsung)

Zuerst zur Ausstattung: Der S95F kommt mit einem nahezu reflexionsfreien QD-OLED-Panel der neuesten Generation. Die Stärken des OLEDs sind seine tiefen Schwarzwerte sowie die verbaute Quantum-Dot-Technologie, welche die Farbreinheit und Helligkeit optimieren. Dazu «würzt» ihn der Hersteller gleich mit fünf aufeinanderliegenden Schichten, was im Test sichtbar die Lichtausbeute verbesserte. Noch wichtiger ist das praktische Resultat: Damit liefert der QD-OLED-TV nämlich auch in nicht ganz so dunklen Räumen ein fabelhaftes Bild mit einer prima Helligkeit und gewohnt knackigen Kontrastwerten. Dreh- und Angelpunkt für den Bildaufbau sowie auch die Tonoptimierung wiederum ist der NQ4 AI Gen3 Prozessor, ein leistungsstarker KI-Chip, der in Echtzeit rechnet. Zu den Features gehören unter anderem HDR10+, HLG und FreeSync Premium Pro, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Die Verarbeitung des Geräts ist makellos: Das Panel ist schlank, sauber verarbeitet und nahezu rahmenlos. Bei der mitgelieferten One-Connect-Box in Slim-Ausführung finden sich alle relevanten Anschlüsse: Dazu zählen vier HDMI-2.1-Ports (ideal für Gaming-Konsolen), drei USB-Anschlüsse (leider nur in 2.0-Ausführung), ein optischer Digitalausgang, LAN sowie Antennenanschlüsse für DVB-T2/C/S2. Zu den vorinstallierten Apps gehören die gängigen Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, oder auch YouTube.

Die Inbetriebnahme

Der Aufbau des 65-Zoll-Modells ist nicht ganz einfach, vor allem auch aufgrund der riesigen Bildschirmspannweite von 163 cm (= 65 Zoll). Deshalb sollte das Auspacken und folgende Aufstellen des Smart-TVs immer zu zweit erfolgen. Prinzipiell kann dieser Fernseher an der Wand befestigt werden, respektive mithilfe der mitgelieferten Standfusses auf einem entsprechend stabilen Tischbord gestellt werden. Im Test haben wir uns für die Standfussalternative entschieden. Der Fuss wird, grob gesagt, in drei Einzelteilen geliefert, und mit insgesamt acht Schrauben auf der Rückseite des Bildschirms verschraubt. Eine bebilderte Anleitung zeigt, wie das Ganze Schritt für Schritt geht. Hier muss man schon genau arbeiten. Beim Frame-Modell, das wir hier getestet haben, ist der Aufbau einfacher. Nach dem Aufbau kann der TV (zu zweit!) auch aufgestellt werden. Im Anschluss durchläuft der Anwender dann die typische Samsung-Installationsroutine, wobei ihn der Assistent von Anfang an an die Hand nimmt. Nacheinander wird das Gerät ins Netzwerk (für aktuelle Firmware-Updates) eingebunden, TV-Kanäle per Sendersuchlauf festgelegt, ein Samsung-Konto angelegt (notwendig für Smart-TV-Funktionen und App-Downloads) sowie die beigelegte Fernbedienung eingebunden. Das Samsung-Betriebssystem Tizen präsentiert sich dabei, wie gehabt, aufgeräumt und reaktionsschnell.

Der Test

Die Navigation durch die Menüs und Apps ist flüssig und intuitiv. Diese wird durch Solar-Fernbedienung unterstützt, die Samsung auf das Nötigste abgespeckt hat. Der grosse Pluspunkt des S95F ist seine Bildqualität. Das matte QD-OLED-Panel liefert erstklassige Farben, eine im Vergleich zur Vorgängervariante nochmals verbesserte Helligkeit und herausragende Kontrastwerte. Eine weitere Besonderheit des Bildschirms zeigt die integrierte Quantum-Dot-Schicht. Mehr Infos dazu gibt’s hier. Bei unseren Tests leistete auch der KI-Chip hervorragende Arbeit – gerade bei der Skalierung von gering aufgelösten Inhalten und der Optimierung von Bewegtbildern. Mit einem Stromverbrauch von maximal gemessenen 156 Watt ist der TV nicht mehr ganz so genügsam.

© Quelle: Samsung

Fazit

Der Samsung OLED-TV QE65S95F ist ein Topprodukt. Mit seiner soliden Ausstattung, der einfachen Installation und einer überragenden Bildqualität kann er überzeugen, und macht ihn gerade für anspruchsvolle Nutzer zu einer lohnenden Investition. Wichtig: Vor dem Kauf direkt beim Händler das Gerät anschauen, und sich von der Bildqualität selbst überzeugen.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Bildqualität
  • mattes Panel
  • Ausstattung
  • Design
  • One-Connect-Box
  • Installation (Füsse)
  • nur USB 2.0
  • Stromverbrauch

Details:  65 Zoll, OLED-TV mit Quantum Dot (4K, 3840 x 2160, 120 Hz), One-Connect-Box (Slim), 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, One UI Tizen, 4.2.2-CH (70 Watt), div. KI-Funktionen, Object Tracking Sound +, Wi-Fi/Bluetooth, max. 156 Watt

Preis:  3499.–

Infos: 
Gesehen bei: www.brack.ch

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