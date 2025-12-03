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Daniel Bader
3. Dez 2025
Lesedauer 3 Min.

Günstling

Samsung SSD 870 EVO (4TB) im PCtipp-Test

Mit einer Speicherkapazität von 4 Terabyte gehört Samsungs SSD 870 EVO viel Platz für Musik, Videos, Filme oder auch andere Daten. Was bringt der Datentanker aber punkto Tempo? Der PCtipp-Test.

Samsung 870 EVO ist die Einstiegsklasse unter den internen SSDs

© (Quelle: Samsung)

Samsung lanciert mit dem Modell 870 EVO (6,99 × 10 × 0,68 cm, B × T × H) seinen 2,5 Zoll grossen SSD-Datenträger «für eine verbesserte PC-Leistung im täglichen Einsatz». Die Serie ist für Client-PCs gedacht, also für Desktop-PCs bis hin zu Notebooks, sofern der Laptop eben die genannten Abmessungen für den Einbau der SSD aufweist. Neben dem Speicher selbst stellt der südkoreanische Hersteller seine SSD-Clone-Software «Data Migration» zur Verfügung, um den gesamten Inhalt des bestehenden Laufwerks auf die neue EVO zu migrieren. Technologisch basiert der Speicher auf der sogenannten V-NAND-Technologie der 6. Generation. Damit gehört sie wohl zu so etwas wie einem «alten Eisen», aber die schmieden ja bekanntlich auch gut. Unterm Strich wird diese Samsung-Serie mit Kapazitäten von bis zu 4 Terabyte angeboten. Und PCtipp hat exakt diese Speichervariante (mit 4 Terabyte) getestet, welche für einen Strassenpreis von Fr. 437 Franken (GB-Preis: 10,9 Rappen) den Besitzer wechselt.

Die V-Serie zeichnet sich dadurch aus, dass die Speicherzellen, in welche die Informationen geschrieben und ausgelesen werden, vertikal (daher «V»-Technologie) angeordnet sind. Einfach ausgedrückt sollen durch diese Stapelung die Lese- und Schreibzugriffe beschleunigt werden. Daneben ist der Speicher mit einem eigenen 4 Gigabyte grossen DRAM-Cache (zur schnellen Speicherung anstehender Daten) ausgerüstet. Käufer sollten sich allerdings auch bewusst sein, dass, wenn die DRAM-Cache-Kapazität komplett mit Daten befüllt ist, es zum Einbruch beim Schreibtempo kommt, da dieser dann nicht mehr für beschleunigte Datentransfers benutzt werden kann. Angeschlossen wird das Speichermedium über die SATA-6-Schnittstelle, welche Nettotransferraten von bis zu ca. 600 MB/s ermöglicht. Der Hersteller selbst gibt dabei ein maximales Schreibtempo von 530 MB/s an, das entsprechende Lesespeed wird mit bis zu 560 MB/s von Samsung spezifiziert. Davon bleiben in der Praxis beim AS-Benchmark für den sequenziellen Lesezugriff starke 502,19 Megabyte pro Sekunde respektive beim Schreiben 451,27 MB/s übrig. Beim Praxistest, um 10 GB an Daten zu kopieren, benötigt der Speicher etwa 33 Sekunden, was einem Transfertempo von knapp über 300 MB pro Sekunde entspricht. Der Hersteller gibt auf seine SSD-Serie eine Garantie von fünf Jahren.

Fazit: Samsungs SSD 870 EVO (4 TB) bietet ordentliches Datentempo zum fairen Preis. Anwender profitieren beim Datenträger zudem von der üppigen Garantie.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Preis-Leistung
  • Garantie
  • Auf Einbaugrösse im Gerät achten

Details:  2,5 Zoll SSD-Datenträger, 4 Terabyte, V-NAND, DRAM-Cache (4 GB), SATA-6-Schnittstelle, 5 Jahre Garantie

Preis:  Fr. 437.-

Infos: 
www.brack.ch

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