Samsung-SSD 990 Pro (4 TB) mit Kühlkörper im PCtipp-Test

Die Samsung-SSD 990 Pro mit Kühlkörper kommt im kompakten M.2-Format und weist inklusive ihres verbauten Kühlkörpers Abmessungen von etwa 8,0 × 2,5 × 0,82 cm auf. Die Anbindung erfolgt über den PCIe-4.0-Standard mit insgesamt vier «Lanes». Kommuniziert wird dabei über das NVMe-Protokoll, welches speziell für die Datenübertragung bei Solid State Drives entwickelt wurde.

Das ist drin: Im Paket enthalten ist die Wartungs-/Kopiersoftware «Magician», welche unter anderem den Umzug bestehender Daten des alten Laufwerks/Datenträger auf das neue Samsung-Speichermedium ermöglicht. Der Hersteller gewährt eine Garantiezeit von fünf Jahren. Für die von uns getestete 4-Terabyte-Variante wird eine Schreib-Lebensdauer (TBW) von 2400 Terabyte sowie eine durchschnittliche Betriebsdauer bis zum Ausfall von 1,5 Millionen Stunden angegeben. Unterm Strich ist das grosszügig bemessen und zeigt das Vertrauen es Herstellers in seinen Speicher.

Das M.2280-Modell bietet ein Speichervolumen von 4000 GB und verfügt über einen integrierten LPDDR4-Zwischenspeicher von 4 GB. Das ist in wesentlicher Performance-Unterschied zur gleichnamigen EVO-Plus-Variante, die keinen solchen DRAM-Speicher besitzt. Aktuell wird die SSD für einen Strassenpreis von Fr. 467.– angeboten. Daraus ergibt sich ein Preis von 11.6 Rappen pro Gigabyte. Damit ist das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu kleineren Kapazitäten rechnerisch zwar attraktiver, auch wenn die Anschaffungskosten absolut gesehen im gehobenen Segment liegen. Hier direkt drunter finden Sie ein kurzes Samsung-Erklärvideo (englische Sprache) zum SSD-Datenträger.