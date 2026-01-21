Power-Riegel
Samsung-SSD 990 Pro (4 TB) mit Kühlkörper im PCtipp-Test
Die Samsung-SSD 990 Pro mit Kühlkörper kommt im kompakten M.2-Format und weist inklusive ihres verbauten Kühlkörpers Abmessungen von etwa 8,0 × 2,5 × 0,82 cm auf. Die Anbindung erfolgt über den PCIe-4.0-Standard mit insgesamt vier «Lanes». Kommuniziert wird dabei über das NVMe-Protokoll, welches speziell für die Datenübertragung bei Solid State Drives entwickelt wurde.
Das ist drin: Im Paket enthalten ist die Wartungs-/Kopiersoftware «Magician», welche unter anderem den Umzug bestehender Daten des alten Laufwerks/Datenträger auf das neue Samsung-Speichermedium ermöglicht. Der Hersteller gewährt eine Garantiezeit von fünf Jahren. Für die von uns getestete 4-Terabyte-Variante wird eine Schreib-Lebensdauer (TBW) von 2400 Terabyte sowie eine durchschnittliche Betriebsdauer bis zum Ausfall von 1,5 Millionen Stunden angegeben. Unterm Strich ist das grosszügig bemessen und zeigt das Vertrauen es Herstellers in seinen Speicher.
Das M.2280-Modell bietet ein Speichervolumen von 4000 GB und verfügt über einen integrierten LPDDR4-Zwischenspeicher von 4 GB. Das ist in wesentlicher Performance-Unterschied zur gleichnamigen EVO-Plus-Variante, die keinen solchen DRAM-Speicher besitzt. Aktuell wird die SSD für einen Strassenpreis von Fr. 467.– angeboten. Daraus ergibt sich ein Preis von 11.6 Rappen pro Gigabyte. Damit ist das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu kleineren Kapazitäten rechnerisch zwar attraktiver, auch wenn die Anschaffungskosten absolut gesehen im gehobenen Segment liegen. Hier direkt drunter finden Sie ein kurzes Samsung-Erklärvideo (englische Sprache) zum SSD-Datenträger.
Das leistet der Speicher in der Praxis: Die theoretischen Höchstwerte liegen laut Datenblatt bei 7450 MB/s für Lesevorgänge und 6900 MB/s beim Schreiben. In einer praxisnahen Überprüfung (Medion Enforcer X10, Gaming-PC mit PCIe-4.0-x4-Schnittstelle) erreichte der Speicher unter dem Benchmark CrystalDiskMark sequenzielle Raten von 7402 MB/s (Lesen) und 6831 MB/s (Schreiben). Bei komplexeren Zugriffsmustern (Q1T1) reduzierten sich die Werte auf 4469 MB/s beim Schreiben und 5840 MB/s beim Auslesen von Daten. Das sind Topwerte. Beim Kopieren einer 10 GB grossen Datei auf den SSD-Speicher haben wir eine Transferspeed von hohen 4269 MB/s ermittelt. Der Vorgang war damit unter 2,5 Sekunden komplett erledigt.
Zu den Vorteilen des Kühlkörpers: Ein der wesentliche Unterschied zum Modell ohne Kühlkörper (PCtipp-Test hier) ist eben der ab Werk fest montierte «Heatsink». Während SSDs ohne zusätzliche Kühlung unter Dauerlast oft Temperaturen von deutlich über 75 Grad Celsius erreichen und zum Schutz vor Überhitzung ihre Leistung drosseln («Throttling») müssen, sorgt der Kühlkörper bei diesem Modell für eine deutlich stabilere Wärmeabfuhr. In der Praxis bedeutet dies, dass die Transferraten auch bei längeren Kopiervorgängen oder intensivem Gaming (mehrere Stunden) konstant hoch blieben, da der Controller innerhalb seines sogenannten optimalen Thermofensters arbeitet. Schöner Mehrwert: Die Kühlkörper-990-Pro-Ausführung ist mit der PlayStation 5 kompatibel, da sie die dortigen Kühlanforderungen erfüllt.
Fazit: Samsungs SSD 990 Pro mit Kühlkörper ist eine schnell arbeitende SSD, gemach für Gaming-PCs oder entsprechende Notebooks, die eine kompatible Bauhöhe aufweisen. Die Vorzüge des Power-Riegels sind sein Tempo, die Hitzebeständigkeit und Garantie.
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