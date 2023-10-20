Schutzset für Apples iPhone 14 Pro im PCtipp-Test

Hintergrund: Schutzfolien werden in sogenannte Härtegrade unterteilt. Mit ihnen wird die Widerstandsfähigkeit von Displays definiert. Der höchste Härtegrad 10 (=10H) liegt noch über dem für Panzerglas, das, je nach Hersteller, bis zu 9H auf der sogenannten Mohs'schen Härteskala erreicht. Der höchste Härtegrad von 10H soll per Definition, der eines Diamanten entsprechen.

SBSmobile Smooth Black Mag: Dabei handelt es sich um die Abdeckung fürs iPhone 14 Pro mit einer hinteren Aussparung für den Kamerabereich. Ihr Hauptzweck: Sie soll das Smartphone vor Kratzern schützen und Stösse abfangen. Auf der Innenseite kommt bei der Hülle eine glatte Mikrofaserunterlage zum Einsatz, die Aussenseite besteht aus TPU (thermoplastischem Kunststoff), was die Hülle gleichermassen robust, aber auch weich und biegsam machen soll. Und: SBSmobile stattet die 20 Gramm leichte Abdeckung mit einer Magnetbefestigung aus, mit der sich das iPhone über ein kompatibles MagSafe-Netzteil aufladen lässt. Dazu, so SBSmobile, muss sich das MagSafe-Ladegerät lediglich in der Nähe des MagSafe-Symbols befinden. Es wird dabei magnetisch befestigt, wobei das Smartphone aufgeladen wird, ohne dass man die Hülle entfernen werden muss. Die Hülle gibts für einen Strassenpreis von Fr. 44.95.-. Hier direkt im Anschluss finden Sie die Bildergalerie: Schritt für Schritt zum iPhone-Schutz.