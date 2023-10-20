Cleverer iPhone-Schutz von SBSmobile.ch
Schutzset für Apples iPhone 14 Pro im PCtipp-Test
Keine Frage: iPhones sind erstklassig verarbeitet, und natürlich immer auch ein Hingucker. Umso wichtiger ist es aber auch, mit seinem «Schatz» sorgsam umzugehen, und das Smartphone optimal gegen Stösse, Kratzer oder gar einen Displaybruch zu schützen. Ein Anbieter, der das entsprechende Zubehör bereithält, ist SBSmobile.ch. PCtipp wollte es aber genau wissen, und hat sich für diesen Test verschiedenes Schutzzubehör bestellt, und das Handy damit eingekleidet. Unser iPhone-14-Pro-Test-Setup, das wir von dem Anbieter erhalten haben, besteht aus einer Camera-Lens-Protektor-Scheibe für die Rückkamera-Gruppe, dem Full-Cover-Glass als Displayschutz und dem Smooth-Black-Mag, der eigentlichen iPhone-14-Pro-Hülle (Materialkombination aus TPU, PC und Mikrofaser). Hier im Detail die drei Bestandteile des Schutzsets:
SBSmobile Camera-Lens-Protector: Der Kameralinsenschutz mit Härtegrad 9H deckt die komplette 3er-Rückkamera-Anordnung sowie das LED-Licht des iPhones 14 Pro ab. Der Protektor besteht dabei aus einer transparenten, gehärteten Glas-Silikon-Kombination, ist dabei selbstklebend. Mit zum Lieferumfang gehören zudem ein Nass-, Trockentuch sowie eine kleine «Dust»-Entferner-Klebefolie. Der Preis für den hinteren Objektivschutz beträgt Fr. 14.95.-.
SBSmobile Full-Cover-Glass-Displayschutz: Der Bildschirmschutz soll das Display des iPhone 14 Pro vor Stössen und Kratzern schützen. Die Schutzhülle besteht aus gehärtetem Glas, wobei entsprechende Öffnungen für die Fotokamera, Sensoren und Mikrofon vorhanden sind. Die Touchfunktion bleibt selbstverständlich gewährleistet. Die Hülle selbst kommt mit schwarzen Silikonrändern respektive abgerundeten Ecken. Zum Lieferumfang gehören auch hier ein feuchtes und trockenes Tuch, um den Bildschirm zuerst zu reinigen und danach trocken zu wischen. Zum Material: Die Hülle besteht aus gehärtetem Glas und Silikon. Der Härtegrad wird mit 9H angegeben. Für Fr. 29.95 wechselt der Bildschirmschutz den Besitzer.
Hintergrund: Schutzfolien werden in sogenannte Härtegrade unterteilt. Mit ihnen wird die Widerstandsfähigkeit von Displays definiert. Der höchste Härtegrad 10 (=10H) liegt noch über dem für Panzerglas, das, je nach Hersteller, bis zu 9H auf der sogenannten Mohs'schen Härteskala erreicht. Der höchste Härtegrad von 10H soll per Definition, der eines Diamanten entsprechen.
SBSmobile Smooth Black Mag: Dabei handelt es sich um die Abdeckung fürs iPhone 14 Pro mit einer hinteren Aussparung für den Kamerabereich. Ihr Hauptzweck: Sie soll das Smartphone vor Kratzern schützen und Stösse abfangen. Auf der Innenseite kommt bei der Hülle eine glatte Mikrofaserunterlage zum Einsatz, die Aussenseite besteht aus TPU (thermoplastischem Kunststoff), was die Hülle gleichermassen robust, aber auch weich und biegsam machen soll. Und: SBSmobile stattet die 20 Gramm leichte Abdeckung mit einer Magnetbefestigung aus, mit der sich das iPhone über ein kompatibles MagSafe-Netzteil aufladen lässt. Dazu, so SBSmobile, muss sich das MagSafe-Ladegerät lediglich in der Nähe des MagSafe-Symbols befinden. Es wird dabei magnetisch befestigt, wobei das Smartphone aufgeladen wird, ohne dass man die Hülle entfernen werden muss. Die Hülle gibts für einen Strassenpreis von Fr. 44.95.-. Hier direkt im Anschluss finden Sie die Bildergalerie: Schritt für Schritt zum iPhone-Schutz.
Schritt für Schritt: Apple iPhone 14 Pro schützen
PCtipp hat das SBSmobile-Dreierset, bestehend aus der Hülle Smooth Black Mag, dem Full-Cover-Glass-Displayschutz sowie dem Camera-Lens-Protector, direkt an einem iPhone 14 Pro montiert, um sich von der Handhabung und Installation in der Praxis ein genaues Bild zu machen. Wichtig: Wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage bezüglich der tatsächlichen Stossfestigkeit respektive der Schutzqualität nach einem Fall machen.
Zur prinzipiellen Vorgehensweise: Im ersten Schritt haben wir den Camera-Lens-Protector auf dem iPhone angebracht, danach das Full-Cover-Glass montiert und am Schluss das Handy in die Smooth-Black-Mag-Hülle gedrückt. Im Detail: Die beiden Sets für die Linsenabdeckung und den Displayschutz kommen zusätzlich mit einem kleinen angefeuchteten Nass-, respektive einem Trockentuch.
Für den Montagetest hat der PCtipp ein Apple iPhone 14 Pro verwendet. Im ersten Schritt haben wir das gesamte, rückseitige Kamerasegment des iPhones mithilfe des Nasstuches feucht gereinigt, danach mithilfe des Mikrofasertuches trockengewischt. Im Anschluss haben wir das Linsenschutzglas direkt an dem Kamera-Segment aufgebracht und ruckzuck selbstklebend befestigt. Alles verlief ohne Probleme und war innert einer halben Minute erledigt.
In Schritt zwei haben wir das Schutzglas montiert. Dazu wurde zuerst wiederum der Touchscreen mit dem Feuchttuch gereinigt, danach wiederum trockengewischt. Danach haben wir eine Schutzfolie abgezogen, die sich unter dem Schutzglas (das wir auf das iPhone kleben) befindet. Anschliessend liess sich das Glas von oben auf den Touchscreen legen und sukzessive absenken. Dabei saugte sich das Glas quasi im Alleingang am Display fest. Im Anschluss haben wir den berührungsempfindlichen Bildschirms kontrolliert und doch auch Luftbläschen entdeckt. Um diese zu entfernen, haben wir das Schutzglas leicht von innen nach aussen mit etwas Druck gewischt. In unserem Test konnten wir so diese kleinen Bläschen «herausstreichen». Nach knapp 3 Minuten lag das Schutzglas passgenau wie eine zweite Haut auf dem Display des iPhone-14-Pro-Modells.
Schön: Zwar verzichtet SBSmobile auf eine ausführliche bebilderte Anleitung, dafür gibt es auf der Rückseite der Verpackung einen QR-Code mit Video-Link, der den Einbau des Displayglases Schritt für Schritt zeigt. Tipp: Findet man nach Setzen des Schutzglases kleine Staubpartikel unter dem Schutzglas, lassen sich diese mithilfe der mitgelieferten Staubentferner-Folie beseitigen. Beim Staubentferner handelt es sich um eine dünne, einseitig beschichtete Klebefolie, die störende Partikel mit ihrer Klebeseite aufnimmt. Ist der Fremdkörper entfernt, wird die das Schutzglas aufs Neue und nach der gleichen Vorgehensweise befestigt, also von oben langsam auf den Touchscreen abgesenkt. Auch hier gilt: Auftretende Luftbläschen können nach dem gleichen, oben beschriebenen Schema beseitigt werden.
Fazit: Das Schutzset von SBSmobile bietet eine einfach zu installierende Möglichkeit, sein iPhone vor Kratzern auf dem Bildschirm zu schützen. Beeindruckend ist die Passgenauigkeit. Und nur, dass wir es gesagt haben: Eine hundertprozentige Garantie, dass das Smartphone einen Sturz unversehrt überlebt, gibt es natürlich nicht. Die Chancen stehen mit dem 3er-Set aber deutlich besser.
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