Schutzset Displex Real Glass – wie wird es montiert und was taugt es?

Dennoch wollten wir auch das Versprechen des Herstellers überprüfen, laut dem selbst dann eine erneute Montage erfolgen könne, wenn etwas beim Anlegen schief gegangen ist, oder sich ein Schmutzpartikel unter dem Glas zeigt, der entfernt werden sollte. Wie das geht, ist im Beiblatt zwar nicht ganz genau beschrieben, funktioniert aber! Und zwar so: Dazu wird im ersten Schritt das Glas an einer der vier (abgerundeten) Ecken vorsichtig angehoben. Dann wird die ebenfalls mitgelieferte «Staub-Entferner»-Folie unter das Display geschoben, und zwar dorthin, wo sich der Fremdkörper befindet.

Beim Staubentferner selbst handelt es sich um eine dünne, einseitig beschichtete Klebefolie, die solche störende Partikel mit ihrer Klebeseite aufnimmt. Ist der Fremdkörper entfernt, wird die Folie nach der gleichen Vorgehensweise befestigt, also wiederum mit dem angelegten Montagerahmen festgedrückt. Auftretende Luftbläschen lassen sich nach dem gleichen oben beschriebenen Schema entfernen.