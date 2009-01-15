Tests
Schweizer PC-Shops im Test
Ob Sie gerne vor Ort die Ware in Beschau nehmen oder lieber bequem übers Internet einkaufen: Entscheidend sind in beiden Fällen nicht nur ein aktuelles Produktsortiment und günstige Preise, immer wichtiger werden auch Serviceleistungen wie die Beratung durch gut geschultes Personal oder eine transparente Webseite. Diese muss bei einem Onlineshop schnell und klar über Preise, Zahlungsbedingungen und Garantieleistungen informieren.
Der PCtipp testet in dieser Kaufberatung die fünf grössten Schweizer PC-Händler. Sie müssen sich in den Sparten «Zahlungsbedingungen», «Onlineshop», «Lagerbestand», «Preisunterschiede» und «Beratung» messen. Um die Aktualität der Onlineangebote zu testen, haben wir den Preis und die Verfügbarkeit von zehn identischen PC-Komponenten (Tabelle links) miteinander verglichen. Alle Testresultate und Infos finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.
Die getesteten PC-Shops
Architronic
Arp Datacon
Brack Electronics
Digitec
Steg Computer
Zahlungsbedingungen
Alle fünf PC-Händler führen ausser einem Onlineshop auch mindestens ein Geschäft – Ausnahme ist die Firma Architronic als reines Online-versandhaus. Grundsätzlich gilt bei Geschäften: Wird die zuvor bestellte Ware vor Ort abgeholt, fallen keine Extrakosten an.
Anders sieht es bei der Heimlieferung aus. Am günstigsten ist die Bezahlung per Vorauskasse. Dabei entfallen oder reduzieren sich die typischen Verwaltungs-, Porto- und Transaktionszuschläge, wie sie beim Kauf mit Postcard, EC- oder Kreditkarte zu Buche schlagen. Ihre Höhe ist zudem vom Verkaufspreis abhängig, beträgt aber in der Regel zwischen zwei bis fünf Prozent davon.
Ausser diesen Gebühren fallen bei grossen und schweren Waren weitere Kosten an. Hier lohnt es sich, genau hinzuschauen. Denn meist kostet das vermeintliche Schnäppchen beim Onlineversand oder wegen der Extragebühren mehr als bei der Direktabholung.
Kauftipp: Wollen Sie ein Produkt online kaufen, prüfen Sie ganz genau alle Zusatzkosten und den Nettopreis des Produkts.
Onlineshop
Ein guter Webshop zeichnet sich durch eine sinnvolle Benutzeroberfläche für Einsteiger und PC-Profis aus. Das Positive zuerst: Bestellvorgang und Kostenübersicht sind bei allen fünf getesteten Webshops übersichtlich. Das heisst: Der Kunde sieht zu jedem Zeitpunkt seiner Bestellung, was das Produkt inklusive Versand kostet.
Unterschiede gibt es hingegen, wenn der Benutzer auf Serviceleistungen zurückgreifen will. Mängel fanden sich bei Hilfestellungen für PC-Einsteiger, der Produktauswahl sowie der Darstellung der Produkte. Verbesserungswürdig ist zum Beispiel der Onlineshop von Steg Computer. Die Navigationsleiste für die Produktauswahl ist in Englisch und bietet für Fachfremde zu wenige Auswahlmöglichkeiten. Bei Architronics Shop handelt es sich dafür fast um eine reine Auflistung von Produkten; mit teils lückenhaften Details. Oft wird für weitere Infos auf das Datenblatt des Herstellers verwiesen. Aber selbst dieses war nicht immer abrufbar. Damit stehen PC-Laien auf verlorenem Posten.
Besser machen es die Internetshops von Arp Datacon, Brack Electronics und Digitec. Bei ihnen lässt sich nicht nur gezielt nach einem Produkt suchen, die Händler schlüsseln abhängig von Produkteigenschaften, Einsatzzweck (z.B. Einsteiger, Mittelklasse, Highend) und Preisbereich weiter auf.
Eine sehr hohe Transparenz bietet Brack Electronics: Tippt man in das Suchfeld einen Produktnamen ein, liefert die Webseite die Anzahl und Produkte der gefundenen Einträge in Echtzeit zurück. Der Händler bietet zudem eine kostenlose Beratungs-Hotline für Produktfragen, den aktuellen Bestellstatus und die Lieferbedingungen.
Lagerbestand Für eine schnelle Lieferung ist ...
Lagerbestand
Für eine schnelle Lieferung ist ein grosser Lagerbestand wichtig. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen: Architronic gibt zwar einen Bestand von etwa 25000 Produkten an, besitzt aber kein eigenes Lager. Der Shop bezieht seine Ware von Zwischenhändlern. Dadurch kann es schnell zu Lieferengpässen kommen. Demgegenüber haben Arp Datacon (20000), Brack Elect-ronics (mit Beständen von Alltron ca. 18000 Produkte), Digitec (ca. 4000 Produkte) und Steg Computer (keine Angaben) eigene Depots.
Wie viele Stücke eines Modells jeweils am Lager sind, zeigt Steg Computer direkt beim Bestellvorgang an. Arp Datacon listet die Erhältlichkeit mit einem grünen Symbol und dem Eintrag «auf Lager» auf. Digitec kennzeichnet die Verfügbarkeit mit einem grünen Balken. Der detaillierte Lagerstatus erscheint nach einem zweiten Klick. Brack Electronics gibt den aktuellen Bestand, die Verfügbarkeit und den Bestellstatus (inklusive nächster Lieferung) zu jedem Produkt an.
Bei den Versandbedingungen lohnt es sich, genau hinzuschauen: Architronic schreibt beispielsweise, dass «sofern das Produkt ab Lager verfügbar ist, die Lieferung voraussichtlich innert 24 bis 48 Stunden eintrifft». Schneller gehts bei den anderen vier Händlern. Bestellen Sie die Ware bis 15 Uhr, wird sie mit der Paketpost (Post Pac Priority) noch am selben Tag verschickt und trifft am nächsten Tag ein. Für den Versand bis zu 30 Kilogramm wird allerdings eine Pauschale zwischen 10 Franken (Steg Computer) und 49 Franken (Arp Datacon) fällig.
Preisunterschiede
Beim Preisvergleich zwischen den Angeboten der fünf Händler zeigten sich im Test Unterschiede von über 100 Franken. Dazu hat der PCtipp zehn identische Geräte unterschiedlicher PC-Kategorien in jedem Shop angeschaut. In der Tabelle unten finden Sie die Ergebnisse. Der jeweils günstigste Preis ist grün markiert. Die Farbe Rot zeigt den teuersten an.
Architronic, Brack Electronics und Digitec können alle zehn Produkte anbieten. Allerdings listete Architronic zum Zeitpunkt unserer Recherche drei Produkte (Handy: Nokia N96, Multifunktionsgerät: Canon Pixma MP980 und Mainboard: Asus P6T Deluxe) mit einer Lieferzeit von bis zu 40 Tagen auf.
Einen sehr guten Eindruck hinterliess Digitec, der insgesamt sieben von zehn Produkten zum niedrigsten Preis anbot. Steg Computer verkaufte drei Produkte zum günstigsten Preis, bei Architronic und Brack Electronics war je einmal ein Produkt am billigsten.
Beratung
Für Fachunkundige ist eine gute Beratung im Geschäft wichtig. Arp Datacon, Brack Electronics, Digitec und Steg Computer bieten alle einen entsprechenden Service in ihren Läden an. In einer Stichprobenfrage wollte der PCtipp wissen, welche Voraussetzungen ein Mainboard erfüllen muss, damit man zwei Grafikkarten für mehr Spieleleistung koppeln kann. Alle fünf Shops gaben uns richtig zur Antwort: «Das Mainboard muss über zwei PCI-Express-Steckplätze verfügen und vom Mainboard-Hersteller für den SLI-Betrieb (nVidia-Grafikkarten) oder Crossfire-Betrieb (ATI-Grafikkarten) spezifiziert sein.»
Pluspunkte gabs für Brack Electronics und Digitec: ...Pluspunkte gabs für Brack Electronics und Digitec: Sie wiesen explizit darauf hin, «dass auf einigen neuen Grafikkartenmodellen bereits zwei Grafikchips verbaut sind, um eine höhere 3D-Leistung zu erzielen». Wichtig sei dabei immer auch ein starkes Netzteil, das die Grafikkarten mit genügend Strom versorgen könne.
Bei der Garantie zeigen sich alle Händler sehr kulant, bieten aber auch eine Abwicklungshilfe an. Prinzipiell gilt: Liegt innerhalb des Garantiezeitraums ein unverschuldeter Defekt vor, erfolgt vom Händler der Austausch bzw. die Reparatur gratis. Ist die Garantie abgelaufen, werden für die Reparatur eine Pauschale, der Anfahrtsweg und gegebenenfalls die Rücklieferung berechnet. Bei Bedarf bieten Händler wie Arp Datacon, Brack Electronics, Digitec und Steg Computer gegen einen Aufpreis Express-Serviceleistungen an, um die kaputte Hardware innert weniger Stunden zu reparieren.
Fazit
Die fünf getesteten PC-Händler haben alle ein grosses Sortiment, faire Preise und gute Serviceleistungen. Unterschiede hat der PCtipp vor allem bei den Onlineshops ausgemacht. Vorbildlich sind Brack Electronics und Digitec, die beide einen transparenten Webauftritt bieten und zudem schnell und günstig liefern. Brack Electronics hat als feine Zusatzleistung eine kostenlose Telefonberatung, Digitec verdient sich Pluspunkte mit seinen sehr günstigen Preisen.
Bei Architronic sollte man genau hinschauen: Der Shop weist zwar ebenfalls günstige Angebote aus, passt die Preise aber tagesaktuell an. Das kann zu höheren Kosten führen, wenn ein bestelltes Produkt nicht am Lager ist. Immerhin darf in diesem Fall die Ware zurück-gegeben werden.
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