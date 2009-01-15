Schweizer PC-Shops im Test

Ob Sie gerne vor Ort die Ware in Beschau nehmen oder lieber bequem übers Internet einkaufen: Entscheidend sind in beiden Fällen nicht nur ein aktuelles Produktsortiment und günstige Preise, immer wichtiger werden auch Serviceleistungen wie die Beratung durch gut geschultes Personal oder eine transparente Webseite. Diese muss bei einem Onlineshop schnell und klar über Preise, Zahlungsbedingungen und Garantieleistungen informieren.

Der PCtipp testet in dieser Kaufberatung die fünf grössten Schweizer PC-Händler. Sie müssen sich in den Sparten «Zahlungsbedingungen», «Onlineshop», «Lagerbestand», «Preisunterschiede» und «Beratung» messen. Um die Aktualität der Onlineangebote zu testen, haben wir den Preis und die Verfügbarkeit von zehn identischen PC-Komponenten (Tabelle links) miteinander verglichen. Alle Testresultate und Infos finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

Die getesteten PC-Shops

Architronic

Arp Datacon

Brack Electronics

Digitec

Steg Computer

Zahlungsbedingungen

Alle fünf PC-Händler führen ausser einem Onlineshop auch mindestens ein Geschäft – Ausnahme ist die Firma Architronic als reines Online-versandhaus. Grundsätzlich gilt bei Geschäften: Wird die zuvor bestellte Ware vor Ort abgeholt, fallen keine Extrakosten an.

Anders sieht es bei der Heimlieferung aus. Am günstigsten ist die Bezahlung per Vorauskasse. Dabei entfallen oder reduzieren sich die typischen Verwaltungs-, Porto- und Transaktionszuschläge, wie sie beim Kauf mit Postcard, EC- oder Kreditkarte zu Buche schlagen. Ihre Höhe ist zudem vom Verkaufspreis abhängig, beträgt aber in der Regel zwischen zwei bis fünf Prozent davon.

Ausser diesen Gebühren fallen bei grossen und schweren Waren weitere Kosten an. Hier lohnt es sich, genau hinzuschauen. Denn meist kostet das vermeintliche Schnäppchen beim Onlineversand oder wegen der Extragebühren mehr als bei der Direktabholung.

Kauftipp: Wollen Sie ein Produkt online kaufen, prüfen Sie ganz genau alle Zusatzkosten und den Nettopreis des Produkts.

Onlineshop

Ein guter Webshop zeichnet sich durch eine sinnvolle Benutzeroberfläche für Einsteiger und PC-Profis aus. Das Positive zuerst: Bestellvorgang und Kostenübersicht sind bei allen fünf getesteten Webshops übersichtlich. Das heisst: Der Kunde sieht zu jedem Zeitpunkt seiner Bestellung, was das Produkt inklusive Versand kostet.

Unterschiede gibt es hingegen, wenn der Benutzer auf Serviceleistungen zurückgreifen will. Mängel fanden sich bei Hilfestellungen für PC-Einsteiger, der Produktauswahl sowie der Darstellung der Produkte. Verbesserungswürdig ist zum Beispiel der Onlineshop von Steg Computer. Die Navigationsleiste für die Produktauswahl ist in Englisch und bietet für Fachfremde zu wenige Auswahlmöglichkeiten. Bei Architronics Shop handelt es sich dafür fast um eine reine Auflistung von Produkten; mit teils lückenhaften Details. Oft wird für weitere Infos auf das Datenblatt des Herstellers verwiesen. Aber selbst dieses war nicht immer abrufbar. Damit stehen PC-Laien auf verlorenem Posten.

Besser machen es die Internetshops von Arp Datacon, Brack Electronics und Digitec. Bei ihnen lässt sich nicht nur gezielt nach einem Produkt suchen, die Händler schlüsseln abhängig von Produkteigenschaften, Einsatzzweck (z.B. Einsteiger, Mittelklasse, Highend) und Preisbereich weiter auf.

Eine sehr hohe Transparenz bietet Brack Electronics: Tippt man in das Suchfeld einen Produktnamen ein, liefert die Webseite die Anzahl und Produkte der gefundenen Einträge in Echtzeit zurück. Der Händler bietet zudem eine kostenlose Beratungs-Hotline für Produktfragen, den aktuellen Bestellstatus und die Lieferbedingungen.

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