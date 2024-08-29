Security-Cam TP-Link Tapo C410 im PCtipp-Test

Die Tapo C410 des Herstellers TP-Link ist eine smarte 2K-Sicherheitskamera mit integriertem Akku – sowohl für den Innen- wie auch geschützten Aussenbereich. «Smart» heisst in dem Fall, dass die Cam via Smartphone in Betrieb genommen wird, komplett ohne Datenkabel kommt und nach IP65-Norm auch wetterfest ist. Zu den weiteren Besonderheiten der Kamera: Sie nimmt auch nachts in Farbe auf, kommt mit einem microSD-Kartenslot zur lokalen Sicherung, kann aber selbstverständlich auch via Cloud Videos speichern.

Zum Lieferumfang gehört die Kamera mit ihrem fest verbauten Akku. Dieser hält, ja nach Nutzungsdauer und Qualität der eingestellten Aufnahmezeit, maximal bis zu 180 Tagen, so der Hersteller. Ausserdem ist eine Kamerahalterung, um die Kamera damit an einer Wand oder Tisch zu befestigen, drei Dübel inklusive Schrauben, Bohrschablone, ein USB-Kabel sowie Netzgerät zum Aufladen des Kamera-Akkus mit dabei.