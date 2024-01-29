Sicherheitskamera Arlo Pro 5 2K im PCtipp-Test

Und: Im Fall der Fälle, um Eindringlinge abzuschrecken, kann die kompakte Security-Cam auf das integrierte Spotlight sowie eine Alarmsirene zurückgreifen. Beides ist den der Kamera verbaut. Noch kurz zum Packungsinhalt: Nebst der Kamera ist ausserdem eine wiederaufladbare Akku, ein magnetisches Aufladekabel und ein Befestigungsset mit drin, um die Kamera auch an einer Hauswand sicher zu montieren.

Apropos Akku: Zu 100 Prozent aufgeladen, soll der Stromspender der Kamera einen Betrieb von bis zu 8 Monaten ermöglichen. Im Test, so viel vorweg, haben wir immerhin knapp die Hälfte geschafft, was natürlich auch ein sehr guter Wert ist.

Tipp: Wer eine längere Akkulaufzeit braucht, kann die Bildrate respektive Bewegungserkennung auf einen kleineren Wert einstelle. Das verlängert die Laufzeit. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören die Zwei-Wege-Audio-Funktion, die es parallel ermöglicht, dass Gespräche mit Personen vor der Kamera (im Aussenbereich) geführt werden (sprechen und hören). Etwa dann, wenn jemand an der Haustür klingelt. Den Blickwinkel gibt Arlo mit bis zu 130 Grad (horizontal und vertikal) an. Die Audioqualität geht in Ordnung. Selbst wenns regnet oder windet, bleibt das Gesprochene noch gut verständlich. Hier im Anschluss gibts das Arlo-Video, um sich von der Kamera ein genaues Bild zu machen.