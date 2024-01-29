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Sicherheitskamera Arlo Pro 5 2K im PCtipp-Test
Arlos Pro-5-2K-Cam kann zwar auch den Innenraum absichern, der Hersteller sieht das Haupteinsatzgebiet der kompakten Security-Cam jedoch vornehmlich draussen. Denn genau dafür bringt die Security-Cam, die mit einer WLAN-Funktion ausgestattet ist, viel Gutes mit: Sie ist sauber verarbeitet, kommt im robusten Kunststoffgehäuse, ist nach IP65 gegen Spritzwasser und Staub geschützt und mit Massen von 10 x 7 x 5 cm (T x H x B) zudem recht unscheinbar. Bilder und Videos werden in der 2k-Auflösung von 2560 x 1440 Pixel aufgenommen, und zwar auch nachts in Farbe.
Und: Im Fall der Fälle, um Eindringlinge abzuschrecken, kann die kompakte Security-Cam auf das integrierte Spotlight sowie eine Alarmsirene zurückgreifen. Beides ist den der Kamera verbaut. Noch kurz zum Packungsinhalt: Nebst der Kamera ist ausserdem eine wiederaufladbare Akku, ein magnetisches Aufladekabel und ein Befestigungsset mit drin, um die Kamera auch an einer Hauswand sicher zu montieren.
Apropos Akku: Zu 100 Prozent aufgeladen, soll der Stromspender der Kamera einen Betrieb von bis zu 8 Monaten ermöglichen. Im Test, so viel vorweg, haben wir immerhin knapp die Hälfte geschafft, was natürlich auch ein sehr guter Wert ist.
Tipp: Wer eine längere Akkulaufzeit braucht, kann die Bildrate respektive Bewegungserkennung auf einen kleineren Wert einstelle. Das verlängert die Laufzeit. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören die Zwei-Wege-Audio-Funktion, die es parallel ermöglicht, dass Gespräche mit Personen vor der Kamera (im Aussenbereich) geführt werden (sprechen und hören). Etwa dann, wenn jemand an der Haustür klingelt. Den Blickwinkel gibt Arlo mit bis zu 130 Grad (horizontal und vertikal) an. Die Audioqualität geht in Ordnung. Selbst wenns regnet oder windet, bleibt das Gesprochene noch gut verständlich. Hier im Anschluss gibts das Arlo-Video, um sich von der Kamera ein genaues Bild zu machen.
Intuitive Steuerung per App
Steuern lässt sich die Sicherheitskamera via Arlo-App, die kostenlos für iOS- und Android-Geräte in den jeweiligen Shops zum Download bereitsteht. Die Inbetriebnahme ist schnell erledigt. Im ersten Schritt wird die «Arlo Secure»-App heruntergeladen, danach muss sich der Anwender einmalig registrieren. Gleich im Anschluss öffnet sich der Assistent und führt den Benutzer Schritt für Schritt durch den Installationsprozess. Darin werden Name der Kamera oder auch der vorgesehene Standort der Kamera abgefragt. Um die Kamera auf die App zu eichen, wird im Laufe dieses Prozesses auch ein QR-Code von der Cam abfotografiert. Summa summarum vergingen im Test rund 5 Minuten, dann wurde schon das erste Bild empfangen. Ist alles erledigt, kann die Kamera per mitgelieferten Dübeln an der Hauswand befestigt werden.
Ausserdem gut gelöst: Arlo liefert zur Kamera ein magnetisches Ladekabel, das sich an die Cam-Unterseite anschliessen lässt. Ein passendes USB-Netzgerät fehlt allerdings. Hier kann aber auf ein handelsübliches Smartphone-Ladegerät zurückgegriffen werden. Wir finden: Die App ist selbst für Einsteiger gut zu bedienen. Sie bietet typische Funktionen wie etwa ein Live-View-Bild, Videoaufzeichnungen, diverse Einstellungen des Audiosignals, Konfiguration der Bewegungserkennung und wohin eine Nachricht im Fall einer Erkennung geschickt werden soll. Ausserdem kann hier auch das Spotlight und die Alarmsirene der Kamera «scharf» geschaltet (und ausprobiert!) werden.
Zur Bildqualität: Die Bildqualität der Arlo Pro 5 2K überzeugt auf der ganzen Linie. Tagsüber, selbst bei eher mittelprächtigen Lichtverhältnissen, zeichnen sich die aufgenommenen Bilder und Videos durch kräftige, lebendige Farben aus, wobei selbst kleine Details immer gut zu erkennen sind. Bei Nachtaufnahmen (1080p-Auflösung) überzeugen die Aufnahmen durch Schärfe. Auch hier bleiben Personen und sich bewegende Objekte zu erkennen. Und: Die Kamera nimmt auch hier in Farbe auf. Ein dickes Plus. Die Bewegungserkennung war für unseren Geschmack etwas zu sensibel eingestellt, was im Endeffekt (zu) viele Fehlalarme auslösen kann. Abhilfe schafft hier ein Herunterschrauben der Empfindlichkeit. Im Fall wird der Anwender dann eine entsprechende Nachricht samt Bild an das Smartphone gesendet. Schön: Die Arlo Pro 5 2K ist mit allen Arlo-Kameras kompatibel und kann folglich um weitere Modelle ergänzt werden.
Abo-Modelle haben ihren Preis
Wer allerdings eine längere Speicherung benötigt, muss ein kostenpflichtiges Abo lösen. Dieses erhalten Sie ab Fr. 5.90 pro Monat. Enthalten darin sind eine 30-Tage-Cloud-Speicherung und zusätzliche Funktionen. Für zusätzlich 8 Franken werden die in der Mitgliedschaft enthaltenen Arlo-Kameras von 1 auf 4 Geräte aufgestockt. Ein Abo ergibt auch deshalb Sinn, weil durch die Cloud-Aufzeichnung bei einem Einbruch Beweismaterial vorliegt, das eben nicht sofort durch die Eindringlinge zerstört werden kann. Zudem lassen sich auch nur Video-Clips per Cloud speichern. Mehr Infos zu den Arlo-Abo-Modellen gibts hier (https://www.arlo.com/de_ch/serviceplans). Schön: Unserem Testmodell lag einen einmonatige Probemitgliedschaft für Alro Secure bei.
Fazit: Die Arlo Pro 5 2K ist Spitzenprodukt. Sie ist einfach zu bedienen und bietet eine prima Akkulaufzeit. Auch die Bildschärfe, egal ob bei Tag oder Nacht, sowie die weiteren integrierten Funktionen sind grosse Pluspunkte. Schade, dass man nur beim Lösen eines Abos auf den gespeicherten Videoverlauf zurückgreifen kann.
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