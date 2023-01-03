Smart-Home-Set AVM Fritz!Box 4060 und Fritz!Repeater 6000 im PCtipp-Test

Für Tablets und Smartphones bietet AVM zudem kostenlose Apps an (mehr dazu auf der nächsten Seite), um an die Daten im Netzwerk heranzukommen. Um den Repeater in Betrieb zu nehmen, wird dieser per LAN-Kabel mit einem PC verbunden, danach in der Adresszeile eines Browsers (Chrome, Firefox etc.) die Oberfläche des Repeaters aufgerufen. Auch hier das gleiche Spiel: Ein Assistent führt durch die Installation, wobei die Parameter wie Kennwort, Betriebsart sowie Netzwerkschlüssel festgelegt werden. Damit ist die Grundinstallation fertiggestellt. Im Anschluss wird der Repeater am Hauptrouter synchronisiert. Dazu werden zuerst die Connect-Taste am Repeater, dann die WPS-Taste am Router innert 2 Minuten gedrückt. Danach ist auch das Mesh-Netzwerk funktionsfähig. Um nun ein Client-Gerät (Smartphone etc.) mit dem Mesh-Netzwerk zu verbinden, genügt es, das neue Mesh-Netzwerk auszuwählen. Netzwerkschlüssel inklusive Funktionen wie Zeitschaltuhr oder auch Kindersicherung der zuvor bereits im Einsatz befindlichen Fritz!Box werden vom Repeater eins zu eins übernommen.

Tempo und Fazit

Beim Tempo zeigt das AVM-Doppel, was in ihm steckt. Bei direktem Sichtkontakt im gleichen Raum erreicht die Wi-Fi-6-Kombo hervorragende 1739 Mbit/s. Beim Maximalabstand von drei Stockwerken zwischen Repeater und Router sind immerhin noch Datenraten von rund 196 Mbit/s drin.