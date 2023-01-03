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Daniel Bader
3. Jan 2023
Lesedauer 4 Min.

Testcenter

Smart-Home-Set AVM Fritz!Box 4060 und Fritz!Repeater 6000 im PCtipp-Test

Dieses günstige Smart-Home-Duo hat es in sich: PCtipp hat das AVM-Mesh-Set, das aus der Fritz!Box 4060 und dem 6000er-Fritz!Repeater besteht, ausführlich getestet.
© (Quelle: AVM)

Hersteller AVM setzt bei diesem Mesh-Doppel sein aktuelles 4060-Modell mit Triband-Funktion ein. Was den Router ausserdem noch besonders macht, ist seine DECT- und Telefonanlagenfunktion. Oder andersrum: Bis auf ein integriertes Modem (zum Anschluss an die Internetbuchse) und den S0-Bus (nachgeschaltete Telefonanlage) fehlt es der Wi-Fi-6-Fritz!Box 4060 an nichts. Ergänzt wird die Basis um den Fritz!Repeater 6000, um die Reichweite im Kabellos-Netzwerk weiter zu vergrössern. Erst durch ihn wird aus dem Einzelknoten ein leistungsfähiges Mesh-Netzwerk.

AVM Fritz!DECT 500 mit Wandtaster als Smart-Home-Lösung

 © Quelle: AVM

Natürlich lässt sich das Mesh-Set um weitere AVM-Repeater (z. B. Fritz!Repeater 1200 etc.) ergänzen respektive erweitern. Händler wie Brack führen entsprechende Wi-Fi-6-Geräte von AVM. Zweite Besonderheit des Bundles ist seine Smart-Home-Funktionalität: Denn das Set lässt sich auch um Smart-Home-Geräte wie einen Heizkörperthermostat, Wandtaster oder auch ein farbiges LED-Leuchtmittel des Herstellers clever ergänzen.

Reichweite, Installation und Funktionen

AVMs Mesh-Produkte im reichweitenstarken Verbund

 © Quelle: AVM

Aber schon in dieser Konstellation kommt das Wi-Fi-6-Mesh-Netzwerk auf eine enorme Reichweite von bis zu 600 Quadratmetern. Top. Die Inbetriebnahme verläuft standardisiert. Zuerst wird die Fritz!Box 4060, danach der Fritz!Repeater 6000 in Betrieb genommen. Bei der Installation führt ein Assistent in leicht nachvollziehbaren Schritten durchs Einrichtungsmenü und die nachfolgenden Telefonfunktionen des 4060-Modells – falls gewünscht. Mit an Bord sind ausserdem eine Kindersicherung, ein Gastzugang für das WLAN sowie eine detaillierte Rufbehandlung (Rufsperren, Umleitung oder diverse Wahlregeln). Externe Massenspeicher sowie auch Drucker lassen sich über den einzigen USB-3.0-Anschluss mit dem 4060er-Router verbinden.

AVM Fritz!Box 4060: die anschlussfreudige Rückseite

 © Quelle: AVM

Für Tablets und Smartphones bietet AVM zudem kostenlose Apps an (mehr dazu auf der nächsten Seite), um an die Daten im Netzwerk heranzukommen. Um den Repeater in Betrieb zu nehmen, wird dieser per LAN-Kabel mit einem PC verbunden, danach in der Adresszeile eines Browsers (Chrome, Firefox etc.) die Oberfläche des Repeaters aufgerufen. Auch hier das gleiche Spiel: Ein Assistent führt durch die Installation, wobei die Parameter wie Kennwort, Betriebsart sowie Netzwerkschlüssel festgelegt werden. Damit ist die Grundinstallation fertiggestellt. Im Anschluss wird der Repeater am Hauptrouter synchronisiert. Dazu werden zuerst die Connect-Taste am Repeater, dann die WPS-Taste am Router innert 2 Minuten gedrückt. Danach ist auch das Mesh-Netzwerk funktionsfähig. Um nun ein Client-Gerät (Smartphone etc.) mit dem Mesh-Netzwerk zu verbinden, genügt es, das neue Mesh-Netzwerk auszuwählen. Netzwerkschlüssel inklusive Funktionen wie Zeitschaltuhr oder auch Kindersicherung der zuvor bereits im Einsatz befindlichen Fritz!Box werden vom Repeater eins zu eins übernommen.

Tempo und Fazit

Beim Tempo zeigt das AVM-Doppel, was in ihm steckt. Bei direktem Sichtkontakt im gleichen Raum erreicht die Wi-Fi-6-Kombo hervorragende 1739 Mbit/s. Beim Maximalabstand von drei Stockwerken zwischen Repeater und Router sind immerhin noch Datenraten von rund 196 Mbit/s drin.

AVM Fritz!Box 4060 + Fritz!Repeater 6000: das Smart-Home-Mesh-Duo

 © Quelle: AVM

Top: AVM bietet vielseitige, kostenlose Apps für iOS und Android an, mit denen sich das Duo weiter hinsichtlich Tempo, Reichweite und Funktionalität optimieren lässt. Unter anderem sind das die Tools My!FritzApp, Fritz!App WLAN, Fritz!App Smart Home oder auch Fritz! App Fon. Und: Der Garantiezeitraum beträgt ab Kauf 5 Jahre. Auch das ist aussergewöhnlich.  

Fazit: Das aktuelle AVM-Wi-Fi-6-Set, das aus der Fritz!Box 4060 und dem Fritz!Repeater 6000 besteht, bietet als Mesh-Netzwerk enormen Speed und Reichweite. Es ist besonders einfach zu installieren und bietet dank der weitreichenden Telefonfunktionen viele clevere Extras im Netzwerk. Dank der langen (!) Supportzeit, die der Hersteller AVM seinen Geräten spendiert, ist das Duo eine starke Investition in die Zukunft.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Inbetriebnahme
  • Bedienung
  • Garantie
  • Tempo
  • Reichweite
  • Telefonanlage
  • Kein S0-Bus und analoger Telefonanschluss

Details:  Tri-Band-Set, beide Geräte verfügen über 2,4 GHz mit 1200 Mbit/s, 2 × 5 GHz mit 2400 Mbit/s, Smart Home, Kindersicherung, Gastnetzwerk, 5 Jahre Garantie; Fritz!Box 4060: 2,5-Gbit-LAN, 3 × Gbit-LAN, USB 3.0, DECT, Telefonanlage, NAS; Fritz!Repeater 6000: 2,5 Gbit-LAN, Gbit-LAN

Preis:  Fr. 464.70

Infos: 
www.brack.ch

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Hardware Netzwerk FRITZ! Fritzbox Router Windows & PC
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