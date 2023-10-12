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Daniel Bader
12. Okt 2023

So schützen Sie Ihr Apple iPhone 14 Pro

Zubehör für den Linsenschutz des iPhones

Zuerst wird das rückseitige Kamerasystem geschützt

 © PCtipp
Reinigen des Linsenglases des iPhones

Reinigen des Linsenglases

 © PCtipp
Das Linsenschutzglas wird aufgesetzt

Anpassen und aufsetzen des Schutzglases

 © PCtipp
Das Bild zeigt das Schutzglas für vorne

Nächster Schritt: Schutzglas für vorne

 © PCtipp
Entnehmen der Schutzhülle für den Bildschirm

Das Schutzglas wird aus der Hülle genommen

 © PCtipp
Putzen des Bildschirms

Reinigen des iPhone-Displays

 © PCtipp
Das Schutzglas wird «abgezogen»

«Abziehen» des Schutzglases

 © PCtipp
Das Schutzglas saugt sich an den Touchscreen an

Einpassen des Schutzglases für den Touchscreen

 © PCtipp
Das Schutzglas liegt auf dem iPhone

Das Schutzglas senkt sich auf den Bildschirm, Luftbläschen-Kontrolle

 © PCtipp
Die Hülle deckt die Rückseite ab

Letzter Schritt: Das Anbringen der iPhone-14-Pro-Hülle

 © PCtipp
Sitz der iPhone-Hülle

Perfekter Sitz: Der Rand der Schutzhülle schliesst das iPhone 14 Pro ein

 © PCtipp
SBSmobile: das Schutz-Set

Mit diesem Zubehör lässt sich das iPhone 14 Pro bei einem Sturz schützen

 © PCtipp
Hardware Zubehör Apple Bildergalerie
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