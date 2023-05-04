Solargenerator 1200 Swiss Edition im PCtipp-Test

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Test des Solargenerators 1200 Swiss Edition

Der «Run» auf Solargeneratoren ist ungebremst. Warum, liegt auf der Hand: Die mobilen Stromspender sind nämlich dann erste Wahl, wenn ortsunabhängig Strom benötigt wird. Und genau das macht den Solargenerator 1200 Swiss Edition des Schweizer Spezialisten autosolar.ch für autarke Solarversorgung so interessant. Er kann für Geräte mit bis zu 1800 Watt Dauerverbrauch verwendet werden. Die integrierte Lithium-Batterie hat dabei eine Kapazität von 1228 Wattstunden (kurz: Wh). Was die letzte Kennzahl genau bedeutet? Mit dieser Kapazität lässt sich eine 60 Watt helle Glühbirne knapp 20,5 Stunden (1228 Wh geteilt durch 60 Watt) betreiben. Handelt es sich um eine LED-Variante mit einem Verbrauch von nur 3 Watt (entspricht der Helligkeit einer 40-Watt-Lampe), schafft der Akku sogar fast 410 Stunden oder umgerechnet gut 17 Tage am Stück.