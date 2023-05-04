Testcenter
Solargenerator 1200 Swiss Edition im PCtipp-Test
PCtipp-Redaktor Daniel Bader hat den Solargenerator 1200 Swiss Edition getestet. Unterhalb der nachfolgenden Zeitstempel finden Sie das zugehörige Video. Wer den Test stattdessen oder zusätzlich lesen mag, findet den Artikel gleich ab der nächsten Seite.
▬ Video-Inhalt ▬▬▬
0:30 Wozu braucht man das?
1:25 Erste Inbetriebnahme
3:20 Der Solarkoffer
4:38 Erster Verbrauchstest
6:10 Test mit mehreren Geräten
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Test des Solargenerators 1200 Swiss EditionDer «Run» auf Solargeneratoren ist ungebremst. Warum, liegt auf der Hand: Die mobilen Stromspender sind nämlich dann erste Wahl, wenn ortsunabhängig Strom benötigt wird. Und genau das macht den Solargenerator 1200 Swiss Edition des Schweizer Spezialisten autosolar.ch für autarke Solarversorgung so interessant. Er kann für Geräte mit bis zu 1800 Watt Dauerverbrauch verwendet werden. Die integrierte Lithium-Batterie hat dabei eine Kapazität von 1228 Wattstunden (kurz: Wh). Was die letzte Kennzahl genau bedeutet? Mit dieser Kapazität lässt sich eine 60 Watt helle Glühbirne knapp 20,5 Stunden (1228 Wh geteilt durch 60 Watt) betreiben. Handelt es sich um eine LED-Variante mit einem Verbrauch von nur 3 Watt (entspricht der Helligkeit einer 40-Watt-Lampe), schafft der Akku sogar fast 410 Stunden oder umgerechnet gut 17 Tage am Stück.
Unterwegs daheim: Zu seinen Topeinsatzgebieten gehören folglich Camper, Wohnmobile, -wagen. Er ist auch überall dort eine Bereicherung, wo Strom schnell Mangelware werden kann. Hier dient es als Versorger für Kleinstgeräte wie Laptops, Lampen, Beamer respektive TV-Geräte oder auch eine Satellitenschüssel. Das Extra von Autosolar.ch: Der Hersteller bietet im Bundle für den Preis von 2199 Franken neben dem Solargenerator noch einen Solarkoffer. Dabei handelt es sich um ein trag- und zusammenklappbares Solarmodul, das eine Gesamtleistung von 195 Watt liefert. Oder salopp formuliert: Knallt die Sonne, kann damit der Solargenerator innert 4 Stunden wieder komplett aufgeladen werden.
Die «Federklasse» unter den Generatoren
Zuerst zum Solargenerator: Wenn man bei einem Solargenerator dieser Grösse und Kapazität von «tragbar» spricht, sollte man nicht dem Irrglauben verfallen, dass es sich um ein Gerät mit einem Gewicht von 2 oder 4 Kilo handelt. Stolze 15,5 Kilogramm bringt das XXL-Powerpack (35 × 22 × 31 cm, L × B × H) auf die Waage. Ganz klar: Hier brauchts also kräftige Hände, die das Gerät an seinem robusten Tragegriff heben. Schaut man das Gerät von vorne an, wird das durchdachte Design schnell ersichtlich. Autosolar.ch gruppiert Ein- und Ausgangsbuchsen. Links oben finden sich die 12-Volt-Outputs, darunter die Eingänge, womit sich der Akku aufladen lässt. Auf der rechten, oberen Hälfte des Powerpacks finden sich wiederum die USB-Ports. In der Mitte sitzt das beleuchtete LC-Display mit Ladezustands- respektive Verbrauchsanzeige.
Die Anschlüsse im Detail: Bei der wohl wichtigsten Buchse handelt es sich um einen AC-Eingang (Schweizer Steckdose wie zu Hause für 230 Volt) sowie ein Gleichstromeingang, um die Power-Box via Solarmodul oder Auto-Lichtmaschine aufzuladen.
Der im Gerät befindliche Sinusgleichrichter speist die angeschlossenen Verbraucher an der 230VAC-Steckdose. Damit der Akku des Solargenerators per AC-Steckdose überhaupt geladen werden kann, ist das Autosolar-Gerät mit einem Gleichrichter ausgestattet, der aus dem Wechselstrom (Steckdose daheim) eben eine Gleichspannung für das Laden des Akkus macht.
Zu den weiteren Anschlüssen gesellen sich insgesamt vier USB-Ausgänge mit maximal 3 Ampere sowie zwei Quick-Charge-USB-C-Buchsen, die entsprechende Endgeräte wie Smartphones oder Notebooks mit maximal 100 Watt laden können. Ausserdem stehen noch eine DC-Zigaretten-Anzünder-Buchse (12 Volt, bis zu 10 Ampere, maximal 120 Watt) sowie zwei DC-Ausgänge bereit, welche wiederum eine Spannung von 12 Volt und maximal 3 Ampere liefern können. Ein typischer Einsatzzweck: Lampen für drinnen wie draussen oder auch Kühlboxen und Kühltaschen.
Dauerläufer im Test und Fazit
Zu uns ins Testcenter kam das Gerät mit einer vorgeladenen Kapazität von 56 Prozent. Innert 38 Minuten konnten wir den Solargenerator 1200, angeschlossen an eine 230-Volt-Steckdose, auf 100 Prozent aufladen. Danach haben wir an das Modell ein Farblaser-Multifunktionsgerät, einen Gaming-PC mit 24-Zoll-Bildschirm, drei Handys und einen 5G-Router angeschlossen. Damit haben wir den Akku sukzessiv entladen. Das Gerät ist beidseitig mit Lüftern ausgestattet, die im Betrieb kaum hörbar sind, aber vor allem dafür Sorge tragen, dass sich die Akkus respektive Elektronikkomponenten unter solch einer Stresssituation nicht überhitzen. Beim Farblaser-MFG haben wir in kontinuierlichen Abständen 50 Dokumente per ADF-Einheit kopiert. Beim Gaming-PC wurde ein 4K-Video im Loop-Modus abgespielt. Kurzum: Der Akku hielt mit 7:41 Stunden einen knappen Arbeitstag durch. Danach haben wir den Solargenerator wiederum komplett aufgeladen. Hierbei vergingen lediglich 50 Minuten, um den Generator mit 75 Prozent aufzutanken. Weitere 30 Minuten verstrichen, bis der Akku wieder seine volle Kapazität hatte.
Fazit: Der Solargenerator 1200 Swiss Edition ist ein Spitzenprodukt vom Schweizer Anbieter Autosolar.ch. Die XXL-Powerbank mit cleverem Solarkoffer ist eine nachhaltige Wahl, um sauberen und kostenlosen Strom (für unterwegs) zu produzieren.
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