Sonos Era 100 und 300 im Test

Zum Zubehör: Auch für den Era 100 gibt es einen separat erhältlichen Standfuss. Im Zweierset schlägt dies beim Hersteller nochmals mit rund 300 Franken zu Buche. Diese scheinen sofort lieferbar zu sein. Alternativ gibts eine Wandhalterung ab Fr. 79.-. Mehr dazu hier.

Sound

Era 300

Um den 3D-Sound auszukosten, wurde die Sonos-App für iPhones (S2) mit dem Streamingdienst Apple Music verknüpft. Wer bisher via Spotify-Premium-Account Musik streamt: Sound in Dolby-Atmos-Qualität (3D-Audio) ist natürlich eine andere Liga – und der Era 300 macht das eindrücklich klar. Um es kurz zu machen: Dolby Atmos klingt mit dem Era 300 einfach hammermässig.

Auch wenn man gerne sanfteren Klängen in geringer Lautstärke lauscht, klingt der Era 300 gut. Der Era 300 für rund 500 Franken bietet sehr, sehr viel für einen fairen Preis.

Bedauerlich ist nur, dass man derzeit mit einem Spotify-Premium-Account damit keine Dolby-Atmos-Musik hören kann. Man benötigt einen Apple-Music-Account (oder Amazon Music) und muss diesen Dienst – wie sonst auch – mit der Sonos-App verbinden. So sehr ich Sonos-Produkte schätze, so sehr hadere ich persönlich mit dieser App (trotz vieler Updates in letzter Zeit).

Nicht zuletzt: Auch wenn man auf dem Era 300 Nicht-Dolby-Atmos-Sound hört, klingt das sehr gut.

Era 100

Klar, neben dem Era 300 verblasst der Era 100 ein klein wenig. Dennoch muss er sich nicht verstecken. Dank Trueplay passt sich der Sound ans heimische Büro an. Im mittelgrossen Raum konnte der Sound während des Testzeitraums überzeugen. Sollte es trotz Trueplay noch nicht ganz passen, kann in der Sonos-App am Klang (Bass bzw. Treble) geschraubt werden.

Auch hier gefiel die neue Steuerung auf dem Gerät (swipen, um die Lautstärke zu regeln). Über die Bluetooth-Taste auf der Rückseite können Sie rasch ein neues Gerät verbinden. Wer die Sprachsteuerung nicht nutzt, kann das Mikrofon hinten ganz abschalten. Möchte man die Sprachsteuerung jedoch verwenden: Oben auf dem Gerät gibt es eine überarbeitete Taste, um die Sprachsteuerung ein- oder anzuschalten (bisher das Mikrofon-Symbol).

Im Vergleich zum Sonos One ist eine Verbesserung zwar hörbar, aber wer zwei One-Speaker zu Hause hat, muss jetzt nicht gleich losrennen und diese ersetzen. Trotzdem sind die neuen Features nett. Wie üblich können Sie unterschiedliche Sonos-Speaker gruppieren, damit sie die gleichen Inhalte abspielen. Das hat mit einem Era 100 und einem Sonos One funktioniert. Zwei Era 100 können auch für den Filmabend als Surround-Speaker verwendet werden, um zusammen mit einer Soundbar ein Surround-Sound-System zu erschaffen – oder Sie verwenden sie als Stereo-Paar. Da PCtipp nur ein Modell erhielt, konnte dies nicht ausprobiert werden.

Preis und Verfügbarkeit sowie Fazit

Preis und Verfügbarkeit

Der Sonos Era 300 ist ab dem 28. März 2023 weltweit erhältlich und kostet in der Schweiz 499 Franken; der Era 100 ist für 279 Franken zu haben. Beide sind entweder in Weiss oder Schwarz zu kaufen. Es sind die ersten Geräte, die nach den neuen Sonos-Standards für verantwortungsvolles Design entwickelt wurden. Der Era 100 und der Era 300 bestehen aus recyceltem Kunststoff und werden in einer Verpackung aus 100 Prozent nachhaltig produziertem Papier ausgeliefert.

Die Standfüsse für beide Geräte können zwar schon im Sonos-Shop vorbestellt werden, geliefert werden sie beim Era 300 jedoch erst Ende Mai 2023. Jene für den Era 100 scheinen lieferbar zu sein.

Fazit

Der Era 300 füllt locker auch ein grosszügiges Wohnzimmer aus und ist für diesen Preis einfach ein Leckerbissen. Wenn Sie Musik in Dolby-Atmos-Qualität ausprobieren möchten, umso mehr. Allerdings gibt es momentan noch nicht so viel Sound in 3D-Qualität (spatial audio) zum Lauschen. Trotzdem überzeugten im Test Design, Bedienung und der Sound rundum.

Der Era 100 klang im Test ebenfalls sehr gut, auch wenn er keinen 3D-Sound bietet. Der Nachfolger des Sonos One hat aber sonst praktisch alle Neuheiten des Era 300 erhalten. Auch hier gibts Trueplay für Android, die neue Bedienung und den AUX-Anschluss. Wer einen One hat, braucht nicht unbedingt upzudaten. Für alle anderen: Es gab im Test nichts zu meckern.