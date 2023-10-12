Sonos Move 2 im PCtipp-Test

Wie bereits erwähnt, wurde nicht nur das Design geändert, sondern auch die Hard- und Software. Der Move 2 verfügt über zwei Hochtöner, die für raumfüllenden Stereo-Sound und klare Stimmen sorgen. Die Tieftöner sorgen für tiefe und dynamische Bässe – auch im Freien.

Da der Speaker gleichzeitig über Bluetooth und Wi-Fi verbunden ist, ist man beim Hören flexibler. Beispielsweise kann zu einem Stereo-Paar von zwei Move 2 gestreamt werden. PCtipp hatte nur ein Gerät zur Verfügung, daher konnte dies nicht getestet werden. Alternativ kann man Move 2 via WLAN mit dem Rest des Sonos-Systems verbinden und so die Party mit Musik aufmischen.

Hörerlebnis (Sound)

Dank automatischem Trueplay passt sich der Sound automatisch an die Umgebung an, ob nun im heimischen Büro oder draussen. Das heisst allerdings, dass man nicht mehr manuell in der Sonos-App unter Klang/Trueplay schrauben kann, falls man nicht ganz zufrieden ist. In mittelgrossen Räumen konnte der Move 2 überzeugen, in grösseren nicht ganz.

Die Höhen klangen für mich klar, auch bei klassischer Musik. Tiefe Töne wurden einwandfrei wiedergegeben. Der Bass war zufriedenstellend.

Im Vergleich zu den Era-Speakern überzeugte der Move 2 mehr als der Era 100. Meiner Meinung nach kam er aber nicht ganz an den Era 300 ran, der 3D-Audio mit Dolby Atmos bietet. Dennoch muss sich der Move nicht verstecken. Vor allem dann nicht, wenn man ihn sich schnappt und auf die Terrasse oder zum Picknick mitnimmt.

Akkulaufzeit, Preis und Verfügbarkeit sowie Fazit

Akkulaufzeit

In der Sonos-App kann man die Funktion Akku schonen aktivieren, damit er etwas länger hält. Die Akkulaufzeit betrug nicht ganz 24 Stunden, aber – je nach Nutzung kann man sicher mit 20 Stunden rechnen, was ein guter Wert ist.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sonos Move 2 ist seit dem 20. September 2023 weltweit für 499 Franken erhältlich. Den smarten Speaker gibts in Schwarz, Weiss und Grün (Olive).

Fazit und Kaufberatung

Wer einen Sonos Move hat, kann getrost upgraden, die Unterschiede sind zahlreich – innen wie aussen. Allerdings sollten sich Audiophile und Dolby-Atmos-Fans (3D-Audio) zuerst noch den Era 300 anschauen, der gleich viel kostet und einfach ein sehr interessantes Gerät ist (hier gehts zum PCtipp-Test). Für die meisten Hörer dürfte aber der Move 2 genügen – vor allem, wenn Sie gerne draussen Musik hören oder den Standort des Speakers regelmässig ohne Kabelsalat ändern möchten.