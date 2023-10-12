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Claudia Maag
12. Okt 2023
Lesedauer 4 Min.

Testcenter

Sonos Move 2 im PCtipp-Test

Der Nachfolger des Sonos Move wurde komplett überarbeitet und bringt Stereo-Sound nach draussen.

Der neue Move 2

© (Quelle: Sonos)

Vier Jahre nach dem Sonos Move ist jetzt ein Nachfolger des Audio-Spezialisten auf dem Markt. Der Sonos Move 2 wurde sowohl innen als auch aussen überarbeitet. Der smarte Premium-Lautsprecher ist robust, wasserfest und hat nach Angaben des Herstellers eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Move 2 verfügt über die gleiche physische Benutzeroberfläche wie die im Frühling vorgestellten Era-Speaker (hier gehts zum PCtipp-Test des Sonos Era 100 und 300) – inklusive eines kapazitiven Schiebereglers für die Lautstärke.

Erfreulicherweise ist der kapazitive Lautstärke-Schieberegler beim Move 2 derselbe wie bei den Era-Lautsprechern

 © Quelle: Sonos

Der Move 2 ist zudem der erste smarte Speaker von Sonos, der Stereo-Sound auch nach draussen bringt. Denn der Move wurde nicht nur für drinnen, sondern auch für draussen konzipiert. Ausserdem ist der Move 2 der bisher nachhaltigste Speaker von Sonos. In der Schweiz kostet der tragbare smarte Lautsprecher rund 500 Franken (499 Euro).

Den Move 2 gibts in Schwarz, Weiss und Olive (Grün)

 © Quelle: Sonos

Lieferumfang und Inbetriebnahme

Das Testgerät kommt in der Farbe Grün (Olive) und samt ovaler Ladestation mit separatem Adapter. Via Sonos-App geht die Inbetriebnahme wie üblich fix. Es klappte ohne Probleme und innert weniger Minuten.

Die Ladestation mit separatem Adapter. Dadurch kann der Move 2 auch problemlos draussen oder unterwegs aufgeladen werden

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Direkt nach dem Hinzufügen wird man darauf hingewiesen, dass der Move 2 automatisches Trueplay nutzen kann; man wird in der App durch die Schritte geleitet. Für Sonos-Neulinge sei die Produkte-Tour empfohlen.

Die Sonos-App erkennt den Move 2 sofort und leitet durch die Schritte

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Neu ist der (physische) Lautstärkeregler. Wie beim Era 100 oder 300 schiebt man den Regler nach rechts (lauter) oder links (leiser) oder drückt auf die Plus-/Minus-Tasten (links und rechts des Schiebereglers), um die Lautstärke geringfügig zu ändern.

Der kapazitive Schieberegler für die Lautstärke gefällt

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Move vs. Move 2 sowie Hörerlebnis (Sound)

Preislich ist der Move 2 ca. 100  Franken teurer. Dafür erhält man Stereo statt Mono, bis 24 Stunden Akkulaufzeit statt 11 Stunden, einen USB-C-Anschluss sowie oben eine neue Touch-Bedienung. Gleich geblieben sind die IP56-Zertifizierung (wasserabweisend), Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität, Sprachsteuerung, Automatic Trueplay und eine ersetzbare Batterie.

Der neue Sonos Move 2 (links) neben Sonos Move

 © Quelle: Sonos/Screenshot/PCtipp.ch

Wie bereits erwähnt, wurde nicht nur das Design geändert, sondern auch die Hard- und Software. Der Move 2 verfügt über zwei Hochtöner, die für raumfüllenden Stereo-Sound und klare Stimmen sorgen. Die Tieftöner sorgen für tiefe und dynamische Bässe – auch im Freien.

Da der Speaker gleichzeitig über Bluetooth und Wi-Fi verbunden ist, ist man beim Hören flexibler. Beispielsweise kann zu einem Stereo-Paar von zwei Move 2 gestreamt werden. PCtipp hatte nur ein Gerät zur Verfügung, daher konnte dies nicht getestet werden. Alternativ kann man Move 2 via WLAN mit dem Rest des Sonos-Systems verbinden und so die Party mit Musik aufmischen.

Hörerlebnis (Sound)

Dank automatischem Trueplay passt sich der Sound automatisch an die Umgebung an, ob nun im heimischen Büro oder draussen. Das heisst allerdings, dass man nicht mehr manuell in der Sonos-App unter Klang/Trueplay schrauben kann, falls man nicht ganz zufrieden ist. In mittelgrossen Räumen konnte der Move 2 überzeugen, in grösseren nicht ganz.

Die Höhen klangen für mich klar, auch bei klassischer Musik. Tiefe Töne wurden einwandfrei wiedergegeben. Der Bass war zufriedenstellend.

Im Vergleich zu den Era-Speakern überzeugte der Move 2 mehr als der Era 100. Meiner Meinung nach kam er aber nicht ganz an den Era 300 ran, der 3D-Audio mit Dolby Atmos bietet. Dennoch muss sich der Move nicht verstecken. Vor allem dann nicht, wenn man ihn sich schnappt und auf die Terrasse oder zum Picknick mitnimmt.

Akkulaufzeit, Preis und Verfügbarkeit sowie Fazit

Akkulaufzeit

In der Sonos-App kann man die Funktion Akku schonen aktivieren, damit er etwas länger hält. Die Akkulaufzeit betrug nicht ganz 24 Stunden, aber – je nach Nutzung kann man sicher mit 20 Stunden rechnen, was ein guter Wert ist.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sonos Move 2 ist seit dem 20. September 2023 weltweit für 499 Franken erhältlich. Den smarten Speaker gibts in Schwarz, Weiss und Grün (Olive).

Fazit und Kaufberatung

Wer einen Sonos Move hat, kann getrost upgraden, die Unterschiede sind zahlreich – innen wie aussen. Allerdings sollten sich Audiophile und Dolby-Atmos-Fans (3D-Audio) zuerst noch den Era 300 anschauen, der gleich viel kostet und einfach ein sehr interessantes Gerät ist (hier gehts zum PCtipp-Test). Für die meisten Hörer dürfte aber der Move 2 genügen – vor allem, wenn Sie gerne draussen Musik hören oder den Standort des Speakers regelmässig ohne Kabelsalat ändern möchten.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Stereo (statt Mono)
  • automatisches Trueplay
  • Akkulaufzeit von bis über 20 Std.
  • rasches Bluetooth-Pairing per Taste
  • Lautstärke ändern per Swipe
  • Bass gerade noch OK
  • kein Dolby-Atmos
  • kein Google Assistant (nur Sonos Voice Control)

Details:  Automatisches Trueplay, Stereo-Sound, Sturzfest, Bluetooth und Wi-Fi, Touch-Steuerung, Sprachsteuerung, Apple AirPlay 2, Wasserfest (IP56), Bluetooth- und Mikrofon-Taste (Rückseite), Masse: 24,1 × 16,0 × 12,7 cm, Gewicht: 3 kg

Preis:  499 Franken

Infos: 
sonos.com/de-ch

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