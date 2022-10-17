Sonos Subwoofer Sub Mini im Test

Und das Resultat kann sich – in kleineren bis mittelgrossen Räumen – hören lassen. Setting Home-Office-Büro (zwei Sonos One-Geräte plus Sub Mini): Je nach Song habe ich teilweise das Gefühl, den Bass körperlich wahrzunehmen, manchmal ist es so intensiv, dass dies Gänsehaut auslöst. Dreht man die Lautstärke komplett auf (sorry, liebe Nachbarn!), kommt allerdings kein «Wumms», der einen gefühlt weghaut. Via App kann man unter Sub-Audio noch etwas am Pegel schrauben. Das Resultat war hör- und fühlbar, aber zeitigte leider auch leichte Verzerrungen (in einem ca. 11,3-m2-Raum).

Im grösseren Wohnzimmer (Beam plus Sub Mini) überzeugte der Subwoofer ebenfalls, aber noch merklich mehr, wenn die Beam mit einem TV/smarten Monitor gekoppelt war.

Das Test-Wohnzimmer (ca. 32 m2) grenzt an eine offene Küche. Dort stehend, schwächelt der Sub Mini bereits vernehmbar. Bei wirklich grossen Räumen sollte also auf den grossen (und teureren) Bruder, den Sonos Sub, gesetzt werden.

Wie Sie übrigens ein Stereo-Paar einrichten, ist hier erklärt.

Trueplay

Der Sonos Move und der Sonos Roam passen sich, je nach den wiedergegebenen Inhalten und dem Standort, automatisch mittels Trueplay an. Dank Trueplay Tuning erkennt der Sub Mini laut Sonos die Reflexionen der Wände und Möbel und passt den Sound dem Raum bzw. der Umgebung an.