Soundbox JBL Clip 5 im PCtipp-Test

Zum Sound: Der Sound, der aus der Monobox (RMS: 7 Watt) herausschallt, ist gerade in Anbetracht des kleinen Lautsprechertreibers top. Der Bass ist satt und spürbar, gerade wenn man die Box auf den Boden stellt. Wer statt Musik auf Hörspiele setzt, ist ebenso gut bedient. Die Sprachausgabe ist klar und gut verständlich, weswegen sich der Clip 5 eben auch für Podcasts sehr gut eignet. JBL gibt für die Audiowiedergabe eine maximale Laufzeit von 15 Stunden (inklusive «Playtime Boost»-Funktion) an, was in der Praxistest tatsächlich in Reichweite lag. Bei uns schaffte der Clip 5 etwas mehr wie 13 Stunden, dann war Schluss. Schade: Leider weiss man nie genau, wie lange die Box läuft. Wenn der 1400-mAh-Akku «leer» ist, blinkt nur ein rotes Licht. Hier kann der Hersteller bei der nächsten Clip-Generation vielleicht etwas nachbessern. Für das komplette Aufladen sollten zwischen 2,5 bis 3 Stunden veranschlagt werden.

Fazit: JBLs Clip 5 ist ein famoser Soundzwerg, der ultraschnell eingerichtet ist und obendrein einen guten Klang bietet, gerade in Anbetracht des günstigen Preises.