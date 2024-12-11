Soundbox JBL Xtreme 4 im PCtipp-Test

Die Verarbeitung der Drucktasten ist gut gelungen. Es gibt eine Lauter-, Leiser-, eine Start-Stopptaste. Zudem ist selbstverständlich auch noch die typische Bluetooth-Pairing-Taste zum Verbinden mit dem Smartphone oder anderen Multispeaker-fähigen JBL-Boxen vorhanden. Komplettiert wird das Ganze von einem USB-C-Anschluss, um die Box aufzuladen, oder andersrum, um sein Handy mit der Box zu laden. Die gemessene Akkulaufzeit kommt der Herstellervorgabe sehr nahe: Bei uns hielt die Soundbox 22 Stunden am Stück durch. Aufgeladen ist sie wiederum in gut Dreieinhalbstunden. Die Box hat zudem noch einen sogenannten Partytime-Boost-Modus. Bei diesem wird die maximale Wiedergabezeit um zwischen vier bis sechs Stunden verlängert.

Soundqualität und Fazit

Tiefen sind stark ausgeprägt, der Bass trägt über die zwei integrierten Tieftöner (je 30 Watt) gut auf. Für die Höhen sind 2 x 20 Watt starke Hochtöner zuständig. Auch das gelingt dem Hersteller sehr gut. Die Mittellagen, die wir als eine Art Bindeglied zwischen dem Bass und Höhen verstehen, gehen «leer» aus, und müssen eben von den genannten Hoch-Tief-Soundtreibern mitgestemmt werde. Beim Soundtest hätten wir hier uns einen Tick mehr Klangpräzision gewünscht. Unterm Strich geben wir dem Soundspezialist aber eine überzeugende «5».