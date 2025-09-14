SSD-Datenträger Crucial P510 im PCtipp-Test

Genauso entscheidend ist natürlich auch der PCIe-5.0-fähige M.2-Steckplatz, den der P510-Speicher benötigt, um die Geschwindigkeiten auch zu erreichen. Auf dem Papier soll die P510 dann sequenzielle Leseraten von bis zu 11’000 MB/s und Schreibraten von maximal 9’500 MB/s erreichen. Damit positioniert sie sich leistungstechnisch als eine Art Sandwich zwischen High-End-Modellen mit PCIe-4.0-Schnittstelle (ca. 7’000 MB/s) und den aktuellen PCIe-5.0-Spitzenreitern (ca. 14’000 MB/s) wie etwa der von uns getesteten T705-SSD-Variante. Und: Crucial gibt auf die SSD-Serie eine Garantie von 5 Jahren. Das ist top.

Tempo und Fazit

Unser getesteter P510-Speicher (1 Terabyte, GB-Preis: 11,1 Rappen) kam auf eine Leistungsaufnahme von gerade mal 6 Watt. Die Temperatur lag bei 37 Grad Celsius. Damit liegt er deutlich unterhalb einer T705 (vom gleichen Hersteller), deren Verbrauch in der Praxis bei rund 11 Watt lag.