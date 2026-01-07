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Daniel Bader
7. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Schmale Form, viel Garantie

SSD-Samsung 990 EVO Plus (4 TB) im PCtipp-Test

Value-Speicherbecken mit 5-Jahres-Garantie: Mit dem Modell 990 EVO Plus lanciert Hersteller Samsung einen preiswerten SSD-Speicher für den Einbau in Laptops oder Desktop-PCs. Der Speicher kommt im schmalen M.2-Format. PCtipp hat das 4-GB-Modell getestet.

Samsungs 990 EVO Plus kostet als 4-TB-Variante Fr. 360.-

© (Quelle: Samsung)

Haken wir zuerst die Spezifikationen ab: Der Samsung-Datenträger im M.2-Format misst 2,2 × 8 × 0,2 cm (B × L × T). Ausgestattet ist die SSD mit der schnellen PCIe-4.0-x4-/5.0-x2-Schnittstelle und NVMe 2.0 (Nonvolatile Memory Express), welches das Storage-Zugriffs- und Transferprotokoll für Solid State Drives darstellt. Neben dem Speicher gehört noch die «Magican»-Software zum Lieferumfang, mit der sich die Daten vom alten auf den neuen Speicher transferieren lassen. Samsung selbst gibt auf den Speicher eine Garantie von 5 Jahren, und garantiert eine Ausfallsicherheit von 1,5 Millionen Betriebsstunden.

Leider fehlt bei dieser EVO-Plus-Klasse ein dedizierter DRAM-Cache, was sich in der Praxis durchaus negativ auf die Leistung auswirken kann. Um dies zu kompensieren, bietet der Datenträger das sogenannte «HMB»-Feature (steht für Host Memory Buffer) an. Dabei greift die NVMe-Funktion des (verbauten) Speichers direkt auf den Arbeitsspeicher des PCs/Notebooks zu, ähnlich der Funktionsweise einer in die CPU integrierten Grafikeinheit. Der Strassenpreis für die Solid State Drive liegt bei glatt 360 Franken, was einem Gigabyte-Preis von günstigen 9 Rappen entspricht. Seine Leserate soll laut Hersteller bei maximal 7250 MB/s liegen, die Schreibspeed bei 6300 MB/s. Wir haben den Datenspeicher in Medions Gaming-Tower, dem Enforcer X10, eingebaut und getestet.

Fehlender Extraspeicher bremst

Unter dem Benchmark CrystalDiskMark (Testdatei 1000 MB, «Q8T1») kommt die 990-EVO-Plus-SSD auf eine maximale sequentielle Leserate von 7204 MB/s, die Schreibquote liegt hingegen bei 6029 MByte pro Sekunde, was nahe an den Spezifikationen liegt. Bei den Schreib- und Lesevorgängen «Q1T1» fallen die Transferraten auf etwa Zweidrittel ab, konkret auf 3814/4502 MB/s (Lesen/Schreiben). Die Oberflächentemperatur lag im Test nach einer 1-stündigen Betriebszeit bei gemessenen 70 Grad Celsius, was in Ordnung geht, und den Speicher nicht zum «throtteln» veranlasst, womit auch das Tempo reduziert werden würde.

Fazit: Samsungs 990 EVO Plus (4 TB) ist vor allem eine preiswerte SSD. Schreib- und Lesetempo sind auf einem adäquaten Niveau. Die vom Hersteller angegebene Garantie von 5 Jahren ist eine schöne Beigabe.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Preis
  • Garantie
  • kein DRAM-Speicher auf der SSD

Details:  interner SSD-Speicher, NVMe, 4 Terabyte, M.2-Format, PCIe 4.0 (x4), AES 256-bit, 5 Jahre Garantie

Preis:  Fr. 360.-

Infos: 
www.brack.ch

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