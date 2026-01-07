SSD-Samsung 990 EVO Plus (4 TB) im PCtipp-Test

Haken wir zuerst die Spezifikationen ab: Der Samsung-Datenträger im M.2-Format misst 2,2 × 8 × 0,2 cm (B × L × T). Ausgestattet ist die SSD mit der schnellen PCIe-4.0-x4-/5.0-x2-Schnittstelle und NVMe 2.0 (Nonvolatile Memory Express), welches das Storage-Zugriffs- und Transferprotokoll für Solid State Drives darstellt. Neben dem Speicher gehört noch die «Magican»-Software zum Lieferumfang, mit der sich die Daten vom alten auf den neuen Speicher transferieren lassen. Samsung selbst gibt auf den Speicher eine Garantie von 5 Jahren, und garantiert eine Ausfallsicherheit von 1,5 Millionen Betriebsstunden.

Leider fehlt bei dieser EVO-Plus-Klasse ein dedizierter DRAM-Cache, was sich in der Praxis durchaus negativ auf die Leistung auswirken kann. Um dies zu kompensieren, bietet der Datenträger das sogenannte «HMB»-Feature (steht für Host Memory Buffer) an. Dabei greift die NVMe-Funktion des (verbauten) Speichers direkt auf den Arbeitsspeicher des PCs/Notebooks zu, ähnlich der Funktionsweise einer in die CPU integrierten Grafikeinheit. Der Strassenpreis für die Solid State Drive liegt bei glatt 360 Franken, was einem Gigabyte-Preis von günstigen 9 Rappen entspricht. Seine Leserate soll laut Hersteller bei maximal 7250 MB/s liegen, die Schreibspeed bei 6300 MB/s. Wir haben den Datenspeicher in Medions Gaming-Tower, dem Enforcer X10, eingebaut und getestet.

Fehlender Extraspeicher bremst

Unter dem Benchmark CrystalDiskMark (Testdatei 1000 MB, «Q8T1») kommt die 990-EVO-Plus-SSD auf eine maximale sequentielle Leserate von 7204 MB/s, die Schreibquote liegt hingegen bei 6029 MByte pro Sekunde, was nahe an den Spezifikationen liegt. Bei den Schreib- und Lesevorgängen «Q1T1» fallen die Transferraten auf etwa Zweidrittel ab, konkret auf 3814/4502 MB/s (Lesen/Schreiben). Die Oberflächentemperatur lag im Test nach einer 1-stündigen Betriebszeit bei gemessenen 70 Grad Celsius, was in Ordnung geht, und den Speicher nicht zum «throtteln» veranlasst, womit auch das Tempo reduziert werden würde.

Fazit: Samsungs 990 EVO Plus (4 TB) ist vor allem eine preiswerte SSD. Schreib- und Lesetempo sind auf einem adäquaten Niveau. Die vom Hersteller angegebene Garantie von 5 Jahren ist eine schöne Beigabe.