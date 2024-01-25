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Daniel Bader
25. Jan 2024
Lesedauer 3 Min.

Blockkraftwerk

SSD-Speicher Crucial T700 im PCtipp-Test

Der SSD-Speicher sieht mit seinem wuchtigen Kühlkörper aus wie ein Wolkenkratzer, und will damit auch das PC-Tempo in neue Sphären heben. PCtipp hat die Solid State Drive Crucial T700 (Kapazität: 2 Terabyte) getestet.
© (Quelle: Crucial)

Gleich zur Sache: Hersteller Crucial positioniert seinen Datenträger in den Highend-Bereich, besonders für den Gaming-Sektor. Warum wird klar, wenn man sich seine Spezifikationen genauer ansieht. Spezifiziert ist der SSD-Speicher auf die PCI-Express-5-Schnittstelle (NVMe). Kein Wunder hat Hersteller Micron den Speicher «speziell für Intels 13te Chipgeneration» respektive «AMDs Ryzen-7000er-CPUs» (beide unterstützen nämlich das PCIe-5.0-Protokoll) entwickelt. Im Vergleich zu PCIe-4.0-SSD-Speicher schafft die 5er-Variante theoretische Transferaten von 32 GT/s («GT» steht für Gigatransfers, entspricht einer Bandbreite von 32 Gbit/s pro Lane) den doppelten Datendurchsatz von A nach B. Laut Hersteller kommt der Speicher auf eine Leserate von bis zu 12'400 MB pro Sekunde. Das Schreibtempo legt mit maximal 11'800 MB/s auch nicht viel darunter. Der Reihe nach!

Zusätzlich zum SSD-Speicher gibts noch die Acronis-True-Image-Software, mit Hilfe derer sich, bei einem anstehenden Speicheraustausch, der vorhandene Speicherinhalt auf den der neuen T700 klonen lässt. Der Datenträger kommt mit einer Kapazität von 2 Terabyte und wechselt für einen Strassenpreis von 305 Franken seinen Besitzer. Daraus resultiert unterm Strich ein Gigabyte-Preis von 15,2 Rappen. Nicht ganz billig. Die T700 kommt dabei im M.2-2280-Formfaktor, und findet damit auf jedem neuen Mainboard mit entsprechendem Steckplatz Platz. Allerdings kann es vorkommen, dass das Mainboard bereits Kühlkörper für den Einsatz hitziger SSDs verbaut hat. In dem Fall lässt sich der Kühlkörper der T700 selbstverständlich auch wieder demontieren (siehe dazu auf der nächsten Seite/Teil 2). Hier geht es direkt weiter mit dem Crucial-Video, dass die Installation der T700-SSD zeigt.

Tempo und Fazit

Crucial T700: So wird der SSD-Datenträger per Kühlkörper montiert

 © Quelle: Crucial

Zum Tempo: Bei unseren verschiedenen Leistungstests haben wir auf dem CrystalDiskMark (V.8) zurückgegriffen. Als Mainboard kam das Asrock Z790 Nova WiFi zum Einsatz. Beim Intel-Prozessor handelte es sich um das Modell 13400KF. Hier liegt das maximale Lesetempo (SEQ1M, Q8T1) bei 11'938 MB/s, die Schreibgeschwindigkeit (SEQ1M, Q8T1) bei 11'815 MB/s. Beim ASS-SSD-Benchmark (Standardtest) ein ähnliches Bild. Hier haben wir maximale Lese/Schreibraten von 9’017/8’863 Megabyte pro Sekunde erreicht. Während der einmonatigen Testzeit wurde der Speicher, vor allem bei längeren Tests unter Last, recht heiss. Konkret haben wir auf dem Kühlkörper eine Oberflächentemperatur von anfangs 51 bis 86 Grad (nach zirka 30 Minuten) gemessen. Top: Der Hersteller Crucial gibt eine Garantie von fünf Jahren auf den SSD-Datenträger.

Fazit: Crucials T700 ist ein aussergewöhnlicher Datenträger – durch und durch: Die Solid State Drive macht wegen des eigenwilligen Designs äusserlich viel her. Innen drinnen spielt die Musik aufgrund der überragenden Transferraten. Die fünfjährige Garantie rundet das Gesamtpaket ab.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Tempo
  • Design
  • Garantie
  • Wird etwas heiss
  • PCIe-5-Mainboards (mit M.2-Storage-Schnittstelle) noch rar und teuer

Details:  SSD-Speicher, 2'000 TB (mit Kühlkörper), M.2 2280, NVMe, PCIe 5.0, max. Lese-/Schreibrate: 12’400/11’800 MB/s, AES-Verschlüsselung, 5 Jahre Garantie

Preis:  Fr. 305.-

Infos: 
www.digitec.ch

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