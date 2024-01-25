SSD-Speicher Crucial T700 im PCtipp-Test

Gleich zur Sache: Hersteller Crucial positioniert seinen Datenträger in den Highend-Bereich, besonders für den Gaming-Sektor. Warum wird klar, wenn man sich seine Spezifikationen genauer ansieht. Spezifiziert ist der SSD-Speicher auf die PCI-Express-5-Schnittstelle (NVMe). Kein Wunder hat Hersteller Micron den Speicher «speziell für Intels 13te Chipgeneration» respektive «AMDs Ryzen-7000er-CPUs» (beide unterstützen nämlich das PCIe-5.0-Protokoll) entwickelt. Im Vergleich zu PCIe-4.0-SSD-Speicher schafft die 5er-Variante theoretische Transferaten von 32 GT/s («GT» steht für Gigatransfers, entspricht einer Bandbreite von 32 Gbit/s pro Lane) den doppelten Datendurchsatz von A nach B. Laut Hersteller kommt der Speicher auf eine Leserate von bis zu 12'400 MB pro Sekunde. Das Schreibtempo legt mit maximal 11'800 MB/s auch nicht viel darunter. Der Reihe nach!

Zusätzlich zum SSD-Speicher gibts noch die Acronis-True-Image-Software, mit Hilfe derer sich, bei einem anstehenden Speicheraustausch, der vorhandene Speicherinhalt auf den der neuen T700 klonen lässt. Der Datenträger kommt mit einer Kapazität von 2 Terabyte und wechselt für einen Strassenpreis von 305 Franken seinen Besitzer. Daraus resultiert unterm Strich ein Gigabyte-Preis von 15,2 Rappen. Nicht ganz billig. Die T700 kommt dabei im M.2-2280-Formfaktor, und findet damit auf jedem neuen Mainboard mit entsprechendem Steckplatz Platz. Allerdings kann es vorkommen, dass das Mainboard bereits Kühlkörper für den Einsatz hitziger SSDs verbaut hat. In dem Fall lässt sich der Kühlkörper der T700 selbstverständlich auch wieder demontieren (siehe dazu auf der nächsten Seite/Teil 2). Hier geht es direkt weiter mit dem Crucial-Video, dass die Installation der T700-SSD zeigt.