Staubsaugroboter Samsung Jet Bot AI+ (VR9500) im PCtipp-Test

Reinigungserfahrungen (Teil 1)

Der Staubsaugroboter von Samsung erkennt zuverlässig Gegenstände (und Lebewesen) und fährt gemütlich drumherum. Die Testwohnung wurde mehrheitlich sauber, es gab allerdings manchmal in den Ecken noch übersehene Reste. Manchmal war er mit langen Tierhaaren, die eine Art Knäuel bildeten, überfordert. Der Roboter dachte wohl, es handle sich um einen Gegenstand, stoppte und bewegte sich daran vorbei.

Falls Sie nicht gern selbst unter Möbel kriechen zum Staubsaugen: Die Höhe des Jet Bot AI könnte ein Problem darstellen. Bei mir kurvt der Roomba zum Beispiel fleissig unter dem Bett herum, der Jet Bot AI+ passt knapp nicht darunter.

Der Staubsaugroboter war in der Praxis in einigen Dingen zuverlässiger als mein iRobot i7 von Roomba. So «verirrte» er sich beispielsweise nie, fand zuverlässig zurück zur Station, blieb nicht stecken und man sieht, ob das Gerät wirklich lädt bzw. erhält es in der App angezeigt, falls der Akku langsam leer ist. Auch die App-Bedienung (SmartThings) ist nochmals intuitiver.

Eine Reinigungsstation verwendete ich zum ersten Mal, ich fand es jedenfalls nicht nur hygienisch, sondern auch sehr praktisch, denn beim Roomba muss ich den Staubbehälter manuell alle zwei bis drei Tage leeren. Beim Jet Bot AI dürfte es wohl nur rund alle 3 Monate nötig sein, einen neuen Staubbeutel zu verwenden (je nach Wohnungsgrösse). Sie können den Staubbehälter natürlich auch manuell leeren, das ist sehr praktisch und einfach machbar (so hält der Staubbeutel noch länger, bis Sie einen neuen kaufen müssen).

Fährt der Roboter zurück zur Absaugstation, wird der Staubbehälter automatisch geleert, was sehr angenehm ist. Allerdings: Dies sollte nicht während einer Videokonferenz passieren, denn das Absauggeräusch ist sehr laut und liess mich beim ersten Mal aufschrecken. Auch der Jet Bot ist nicht gerade superleise, doch dies lässt sich in der SmartThings-App anpassen (Saugkraft).

Reinigungserfahrungen (Teil 2)

Die beiden Räder unten am Roboter sind übrigens recht gross und damit soll der Jet Bot AI auch gut mit höheren Schwellen klarkommen. Leider habe ich in meiner jetzigen Wohnung praktisch keine mehr und konnte dies nicht überprüfen. Mangels Teppichen konnte dies ebenfalls nicht ausprobiert werden.

Der Test-Hund, Cody, ist Staubsaugroboter bereits gewohnt und reagierte teilweise gelassen, tendenziell ging er ihm jedoch aus dem Weg. Nervöse Haustiere, die Saugroboter noch nicht kennen, sollen Sie langsam dran gewöhnen, denn der Jet Bot AI+ ist nicht gerade leise.

Go- und No-Go Zonen sowie Grenzmarkierung

Die Erstellung der Karte dauerte länger als zum Beispiel beim Roomba iRobot, doch sie war dafür relativ präzise. Wer sie personalisieren möchte, kann Sperrzonen oder Räume erstellen, die Raum-Namen ändern oder Räume mit Linien aufteilen und nach Wunsch sogar die via 3D-Objekterkennung erkannten Möbel und Geräte bearbeiten. Bei mir steht beispielsweise keine Klimaanlage herum, wie vom Jet Bot erdacht und der Kühlschrank steht auch woanders. Aber das kann man ändern oder Möbel hinzufügen.