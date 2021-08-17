Schweizer Eigengewächs
Sumatronic DAB+-Cable-Adapter im Test
DAB+-Empfang aus der UPC-Dose: Sind Sie im Besitz eines DAB+-Radiogerätes, welches noch nicht «DAB+-Cable-Ready» ist, wollen aber dennoch auf sehr hochwertiges DAB+ per Kabelanschluss umsteigen? Kein Problem: Mit dem DAB+-Cable-Adapter des Schweizer Herstellers Sumatronic geht das ganz einfach und erst noch preiswert. Der Reihe nach.
Die Entwicklung vom Prototyp bis zum marktreifen Produkt dauerte rund zwei Jahre. Die Idee dahinter: Ein einfach zu bedienendes Gerät zu entwickeln, das den Zugang zu DAB+-Cable-Programmen auf UPC-Netzen ermöglichen sollte. Nach Erarbeitung eines ersten Konzepts erfolgt ein Laboraufbau. Der nächste Schritt war ein erster Prototyp, der in etwa das Volumen einer Pizzaschachtel hatte. Im nächsten Schritt wurde das Gerät stark minimiert und störsicher gemacht, um den TV-Empfang und Internetverbindungen im UPC-Netzwerk nicht zu beeinträchtigen. Das Ziel war, einen Plug-&-Play-Adapter zu bauen, an dem der Kunde nichts programmieren oder einstellen muss.
Klein wie zwei ZündholzschachtelnDas Resultat lässt aufhorchen: Herausgekommen ist ein DAB+-Cable-Adapter, der in etwa so gross wie zwei aneinander gelegte Zündholzschachteln ist, womit er seitlich oder, nahezu unsichtbar, hinter dem DAB+-Radio verstaut werden kann.
Kinderleichte Inbetriebnahme: Um den Adapter nun in Betrieb zu nehmen, wird neben dem Adapter ein UPC-Kabelanschluss (oder auch von UPC-Partnern) sowie der Antennenanschluss am DAB+-Gerät benötigt. Dabei ist die Hardwareinstallation innert Sekunden erledigt. Im ersten Schritt wird der Kabelanschluss (also die UPC-Buchse an der Wand) via Kabel mit dem Eingang des Sumatronic-Adapters verbunden. Ausgangsseitig wird nun wiederum der DAB+-Cable-Adapter mit dem DAB+-Radioeingang über seinen Antenneneingang verbunden – per Antennenkabel. Das wars. Im Anschluss muss nur noch beim DAB+-Radio ein neuer Sendesuchlauf gestartet – fertig. Im Test fand der Adapter sämtliche im UPC-Kabelnetz eingespeisten DAB+-Sender. Die Vorteile der Lösung sind vielseitig: Nebst einer grösseren Senderauswahl eingespeister DAB-Sender, stabilem und im Schnitt deutlich höherer Soundqualität ist das Gerät auch äusserst kompakt und lässt sich unauffällig neben dem DAB+-Radio unterbringen. Der Preis für den DAB+-Cable-Adapter von Sumatronic beträgt 138 Franken. Nebst dem Gerät, Netzgerät zur Stromversorgung und Kabel ist zudem eine Bedienungsanleitung in vier Sprachen der Verpackung beigelegt. Der Garantiezeitraum beträgt zwei Jahre. Erhältlich ist die Schweizer Eigenentwicklung, mit dem sich rund 90 DAB-Radioprogramme in bester Qualität empfangen lassen, im Fachhandel, im UPC-Shop oder auch unter www.dabcable.info.
Fazit: Der DAB+-Cable-Adapter des Schweizer Herstellers Sumatronic ist ein echte Bereicherung für bestehende DAB+-Radios, die «Cable»-fähig gemacht werden sollen. Inbetriebnahme und Nutzwert sind top.
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