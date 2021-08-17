Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
17. Aug 2021
Lesedauer 3 Min.

Schweizer Eigengewächs

Sumatronic DAB+-Cable-Adapter im Test

Mit dem DAB+-Cable-Adapter des Schweizer Herstellers Sumatronic profitieren DAB+-Radios bei schwierigen Empfangsbedienungen von glasklarem DAB+-Sound und üppiger Senderauswahl. Der Test.
© (Quelle: Sumatronic)

DAB+-Empfang aus der UPC-Dose: Sind Sie im Besitz eines DAB+-Radiogerätes, welches noch nicht «DAB+-Cable-Ready» ist, wollen aber dennoch auf sehr hochwertiges DAB+ per Kabelanschluss umsteigen? Kein Problem: Mit dem DAB+-Cable-Adapter des Schweizer Herstellers Sumatronic geht das ganz einfach und erst noch preiswert. Der Reihe nach.

 

Sumatronic DAB+-Cable-Adapter: einfache Installation

 © Quelle: Sumatronic

Die Entwicklung vom Prototyp bis zum marktreifen Produkt dauerte rund zwei Jahre. Die Idee dahinter: Ein einfach zu bedienendes Gerät zu entwickeln, das den Zugang zu DAB+-Cable-Programmen auf UPC-Netzen ermöglichen sollte. Nach Erarbeitung eines ersten Konzepts erfolgt ein Laboraufbau. Der nächste Schritt war ein erster Prototyp, der in etwa das Volumen einer Pizzaschachtel hatte. Im nächsten Schritt wurde das Gerät stark minimiert und störsicher gemacht, um den TV-Empfang und Internetverbindungen im UPC-Netzwerk nicht zu beeinträchtigen. Das Ziel war, einen Plug-&-Play-Adapter zu bauen, an dem der Kunde nichts programmieren oder einstellen muss.

Klein wie zwei Zündholzschachteln

Das Resultat lässt aufhorchen: Herausgekommen ist ein DAB+-Cable-Adapter, der in etwa so gross wie zwei aneinander gelegte Zündholzschachteln ist, womit er seitlich oder, nahezu unsichtbar, hinter dem DAB+-Radio verstaut werden kann.

 

Anschlussschema des DAB+-Cable-Adapters von Sumatronic

 © Quelle: Sumatronic

Kinderleichte Inbetriebnahme: Um den Adapter nun in Betrieb zu nehmen, wird neben dem Adapter ein UPC-Kabelanschluss (oder auch von UPC-Partnern) sowie der Antennenanschluss am DAB+-Gerät benötigt. Dabei ist die Hardwareinstallation innert Sekunden erledigt. Im ersten Schritt wird der Kabelanschluss (also die UPC-Buchse an der Wand) via Kabel mit dem Eingang des Sumatronic-Adapters verbunden. Ausgangsseitig wird nun wiederum der DAB+-Cable-Adapter mit dem DAB+-Radioeingang über seinen Antenneneingang verbunden – per Antennenkabel. Das wars. Im Anschluss muss nur noch beim DAB+-Radio ein neuer Sendesuchlauf gestartet – fertig. Im Test fand der Adapter sämtliche im UPC-Kabelnetz eingespeisten DAB+-Sender. Die Vorteile der Lösung sind vielseitig: Nebst einer grösseren Senderauswahl eingespeister DAB-Sender, stabilem und im Schnitt deutlich höherer Soundqualität ist das Gerät auch äusserst kompakt und lässt sich unauffällig neben dem DAB+-Radio unterbringen. Der Preis für den DAB+-Cable-Adapter von Sumatronic beträgt 138 Franken. Nebst dem Gerät, Netzgerät zur Stromversorgung und Kabel ist zudem eine Bedienungsanleitung in vier Sprachen der Verpackung beigelegt. Der Garantiezeitraum beträgt zwei Jahre. Erhältlich ist die Schweizer Eigenentwicklung, mit dem sich rund 90 DAB-Radioprogramme in bester Qualität empfangen lassen, im Fachhandel, im UPC-Shop oder auch unter www.dabcable.info.

Fazit: Der DAB+-Cable-Adapter des Schweizer Herstellers Sumatronic ist ein echte Bereicherung für bestehende DAB+-Radios, die «Cable»-fähig gemacht werden sollen. Inbetriebnahme und Nutzwert sind top.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Inbetriebnahme
  • Steigerung der Soundqualität
  • Senderauswahl
  • Störquellen-resistent (z.B. Funk
  • Soundboxen
  • DECT usw.)
  • stabiler Empfang
  • kompakt und unauffällig
  • DAB+-Radio/-Tuner und Kabelanschluss (UPC oder Partner) sind Voraussetzungen

Details:  DAB+-Cable-Adapter, Anschlüsse (Ein-/Ausgang, Strom), Kabel, Netzgerät, 2 Jahre Garantie

Preis:  Fr. 138.-

Infos: 
www.sumatronic.ch
www.DAB-cable.info

Kommentare

Hardware Audio Radio und Fernsehen UPC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare