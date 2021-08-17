Sumatronic DAB+-Cable-Adapter im Test

Kinderleichte Inbetriebnahme: Um den Adapter nun in Betrieb zu nehmen, wird neben dem Adapter ein UPC-Kabelanschluss (oder auch von UPC-Partnern) sowie der Antennenanschluss am DAB+-Gerät benötigt. Dabei ist die Hardwareinstallation innert Sekunden erledigt. Im ersten Schritt wird der Kabelanschluss (also die UPC-Buchse an der Wand) via Kabel mit dem Eingang des Sumatronic-Adapters verbunden. Ausgangsseitig wird nun wiederum der DAB+-Cable-Adapter mit dem DAB+-Radioeingang über seinen Antenneneingang verbunden – per Antennenkabel. Das wars. Im Anschluss muss nur noch beim DAB+-Radio ein neuer Sendesuchlauf gestartet – fertig. Im Test fand der Adapter sämtliche im UPC-Kabelnetz eingespeisten DAB+-Sender. Die Vorteile der Lösung sind vielseitig: Nebst einer grösseren Senderauswahl eingespeister DAB-Sender, stabilem und im Schnitt deutlich höherer Soundqualität ist das Gerät auch äusserst kompakt und lässt sich unauffällig neben dem DAB+-Radio unterbringen. Der Preis für den DAB+-Cable-Adapter von Sumatronic beträgt 138 Franken. Nebst dem Gerät, Netzgerät zur Stromversorgung und Kabel ist zudem eine Bedienungsanleitung in vier Sprachen der Verpackung beigelegt. Der Garantiezeitraum beträgt zwei Jahre. Erhältlich ist die Schweizer Eigenentwicklung, mit dem sich rund 90 DAB-Radioprogramme in bester Qualität empfangen lassen, im Fachhandel, im UPC-Shop oder auch unter www.dabcable.info.

Fazit: Der DAB+-Cable-Adapter des Schweizer Herstellers Sumatronic ist ein echte Bereicherung für bestehende DAB+-Radios, die «Cable»-fähig gemacht werden sollen. Inbetriebnahme und Nutzwert sind top.