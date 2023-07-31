Swiss-Hosting-Support unter der Lupe

Danach folgen der höherwertige und kostenpflichtige Plus-, Pro- und Firmen-Support, der zwischen 45 Franken und 900 Franken pro Monat ausmacht. Unterschiede gibt es hier unter anderem bei der telefonischen Beratung, bei der garantierten Antwortzeit, beim Notruf, bei der Diagnose der Störung sowie bei der zugewiesenen Zeit pro Monat. Bei unserem Supporttest schnitt auch Infomaniak mit einer sehr guten Leistung ab. Jeder Nutzer erhält nicht nur einen Supportcode, der sich alle 180 Sekunden zwecks Sicherheit erneuert, sondern in der Infomaniak-Software gibts auch gute, kostenlose Anleitungen.

Keine Testversion: Leider verzichtet der Anbieter auf eine (zeitlich oder in ihrem Umfang beschränkte) Testversion seines Webseiten-Tools. Wir haben beim Kontakt mit dem Support auf das Ticketsystem zurückgegriffen, da der Telefonservice zum Zeitpunkt unseres Tests (Montagmorgen um 10:30 Uhr) ein «internes Update zur Verbesserung des Supportservices» durchführte. Nach dem Lösen des Tickets erhielten wir die Antwort, dass unsere Fragen innerhalb der nächsten 24 Stunden beantwortet werden. Dem war auch so, wir erhielten noch am Montagnachmittag kompetente Antworten auf Fragen zum Erstellen einer Homepage via WordPress, zum Site Creator, zu Kündigungsfristen und zu einer Probeversion eines Webbaukastens sowie zu Kosten und zur Vorgehensweise eines Domaintransfers.

Fazit: Infomaniak bietet viele Supportleistungen. Diese sind preislich gestaffelt. Die Webseite ist zudem gut strukturiert.

Fazit: zwei klare Empfehlungen

Support ist alles andere als ein Selbstläufer. Supportleistungen zahlen sich immer dann aus, wenn sie möglichst auf vielen Wegen, dabei aber einfach, schnell und verständlich zum Kunden, sprich Anwender gelangen. Dabei spielt vieles eine wichtige Rolle: Schnell ersichtliche Supportleistungen, eine möglichst lange Erreichbarkeit der Telefon-Hotline/des Mail-Supports rund um die Uhr bis hin zu einem Social-Media-Kanal, der auch tatsächlich zur Kontaktaufnahme einlädt, und, und, und.

Unterm Strich können wir hier allen vier getesteten Hostern gute bis ausgezeichnete Supportnoten vergeben. Die Poleposition hat der Provider Hostpoint inne, unser Preis-Leistungs-Favorit ist Green.ch. Während Green.ch über eine sehr ordentliche Supportleistung zu fairen Preisen sowie eine einfach gestrickte, transparente Webseite verfügt, die alle Dienste sauber bündelt, überzeugt unser Testsieger Hostpoint mit ausserordentlichen Supportzeiten sowie grosszügiger und kompetenter Hilfe, die deutlich über dem Soll liegt.