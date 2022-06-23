Synology C2-Backup im Test

Auf Nummer sicher: Auch Punkto Sicherheit hat C2 Backup einiges zu bieten: Zum Schutz des Backups lässt sich ein privater Schlüssel erstellen, damit die Daten vor fremden Zugriff gesichert sind. Vor dem Upload auf die entsprechend zur Verfügung gestellten C2-Server (Cloud-Sicherung) werden die Daten dazu via AES-256-Verschlüsselung chiffriert. Und drittens bietet Synology auf seinen Servern eine Zuverlässigkeit von 99,999999999 Prozent. Was hinter dem 9er-Wahnsinn steckt? Anwender sollten selbst bei einer Milliarde zu sichernden Objekte innerhalb von 100 Jahren kein einziges Objekt verlieren – wohlgemerkt sollten.

Übrigens: Wie lange in der Praxis eine Datensicherung dauert, hängt natürlich in erster Linie von der Verbindungsqualität, also der Bandbreite, dem Netzwerkverkehr sowie auch der Anzahl und Grösse der zu sichernden Dateien ab. Dabei dürfte die allererste Sicherung auf jeden Fall viel Zeit beanspruchen, da hierfür eine vollständige Sicherung durchgeführt wird. Im Anschluss werden die Backups inkrementell, bei denen «nur noch» die Änderungen gesichert werden, deutlich beschleunigt ablaufen. Ein Richtwert von Synology: Werden 500 GB Daten bei einem Upload-Tempo von 100 Megabit pro Sekunde gesichert, kann die Backup-Zeit bis zu 11 Stunden betragen.