Test: Logitech MX Anywhere 2

Doch die Ernüchterung liess nicht lange auf sich warten. Wir haben die MX Anywhere 2 an einem iMac getestet, der sich problemlos über Bluetooth verbinden konnte. Sobald aber der Rechner in den Ruhezustand überging, liess er sich mit der Maus allein nicht mehr aufwecken. Schlimmer noch: Für eine erneute Verbindung musste auf der Unterseite der Maus die Connect-Taste gedrückt werden, was zu einem zweiten Eintrag in der Bluetooth-Systemeinstellung führte. Und dann zu einem dritten und vierten. Da hilft alles nichts: zurück zum ungeliebten Unifying-Empfänger.

Die Maus kann direkt aus der Schachtel verbunden und verwendet werden, doch dann werden nur die beiden Maustasten und das Mausrad unterstützt. Ausserdem stottert der Bildlauf nur so vor sich hin. Um alle Möglichkeiten zu nutzen und einigermassen normal zu arbeiten, muss die Software Logitech Options heruntergeladen werden. Sie bringt der Maus das weiche Scrollen bei und sorgt auch sonst für so manche Erleichterung.

Tasten

Mausrad. Das Mausrad lässt sich nicht nur drehen, sondern auch nach links und rechts neigen, um den Bildschirminhalt seitlich zu verschieben. Auf diese Extrafunktion hätten wir allerdings gern verzichtet, denn die Kippfunktion ist alles andere als ergonomisch. Leider kann man sie auch nicht einfach ignorieren, denn durch das zusätzliche bewegliche Element fühlt sich das Mausrad an, als hätte es zu viel Spiel. (Was genau genommen auch der Fall ist.)

Das Rad dreht sich ausserdem mit einer spür- und hörbaren Rastung. Wird das Mausrad kurz gedrückt, verschwindet die Rastung und der Bildschirminhalt scrollt butterzart. Allerdings taucht jetzt das Problem auf, dass der Bildschirminhalt einen kleinen Satz nach oben oder unten macht, sobald die Maus nur leicht berührt wird.

Gestenschalter. Wird die Taste hinter dem Mausrad gedrückt und die Maus bewegt, entspricht das einer Geste, die zum Beispiel für die Fensternavigation verwendet werden kann. Die Einrichtung ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil sie jahrelangen Gewohnheiten zuwiderläuft. Über die Software lässt sich die Taste mit alternativen Funktionen belegen, zum Beispiel mit dem «intelligenten Zoomen»: Im Browser wird die Taste gedrückt, um die aktuelle Spalte auf die Fensterbreite zu vergrössern. Viel besser!