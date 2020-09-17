Test: Tablet Lenovo M10 FHD Plus

In der Praxis ist die Umsetzung beileibe nicht schlecht, allerdings wird die Soundqualität schon allein wegen den Tablet-Abmessungen (24 × 15 × 0,8 cm, H × B × T) architektonisch gedeckelt. Zu den Benchmarks: Mit rund 40 Sekunden dauert der gesamte Bootvorgang recht lange. Am besten also erst gar nicht abschalten. Dafür zeigt das Modell bei den weiteren Messungen grosses Kämpferherz: Im PCMark schafft das Gerät 5628 Work-2.0-Punkte. Beim Antutu-Messung erreicht es ebenso gute 107421 Punkte. Bezüglich der Akkulaufzeit konnten wir mit dem Tablet 6 Stunden flüssig und ohne Ruckler arbeiten (Surfen + Office-Anwendungen + Video). Auch das ist klar ein Pluspunkt.

Fazit: Das M10 FHD Plus ist ein sehr ordentlich verarbeitetes, hochwertiges Tablet mit Android 9 als Betriebssystem. Vor allem in Kombination mit dem günstigen Preis und der guten Akkulaufzeit kann es im PCtipp-Testcenter punkten.