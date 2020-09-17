Android-Tablet zum Hammerpreis
Test: Tablet Lenovo M10 FHD Plus
Elegant und preisgünstig: Hersteller Lenovo will mit dem Tab M10 FHD Plus (Modell TB-X606F) dem Tablet-Markt seinen eigenen Stempel aufdrücken. Die Chancen dazu stehen nicht mal schlecht. Denn das Android-9-Tab, das für nur Fr. 199.- seinen Besitzer wechselt, kann sowohl innen wie auch aussen überzeugen. Der Reihe nach. Neben dem Tablet selbst und einer Kurzanleitung legt Hersteller Lenovo noch einen Auflade-Adapter und ein USB-C-Kabel in die Verpackung. Der berührungsempfindliche 10,3 Zoll grosse IPS-Bildschirm löst mit WUXGA (1920 × 1200 Pixel) auf. Wie gut Lenovo mittlerweile Tablet-Designs im Griff hat, zeigt sich beim Panel-zu-Body-Verhältnis, das bei hervorragenden 87 Prozent liegt.
Oder anders gesagt: Lenovo kann fast die gesamte Touchscreen-Fläche des Tablets zur Bildwiedergabe ausnutzen. Zwar spiegelt der Touchscreen ein wenig, das Ganze hält sich aber noch einigermassen in Grenzen. Die Blickwinkelunabhängigkeit liegt bei guten 160°/165° Grad (horizontal/vertikal). Eine grosse Stärke des M10 ist seine saubere Verarbeitung: Das 438 Gramm schwere Tablet liegt gut in der Hand, ist dabei von einem filigranen, Millimeter-dünnen, an den Ecken abgerundeten Metallrahmen umzogen. Schmutzpartikel oder ähnliches dürften es dabei schwer haben, sich in einer der kleinen Ritzen festzusetzen. Schön: Auch rückseitig stattet der Hersteller das M10 komplett mit Metall aus.
Die Ausstattung
Zu den weiteren Merkmalen gehören eine vordere Webcam, die mit 5 Mpx auflöst, sowie eine rückseitige Kamera, die mit einer Auflösung von 8 Mpx Videos aufnimmt. Die geschossenen Fotos sind noch in Ordnung, bei schlechten Lichtverhältnissen stösst deren Qualität jedoch schnell an ihre Grenzen. Taktgeber ist MediaTek Helio-CPU P22T (Takt: 2,3 GHz). Dem Achtkernprozessor stehen insgesamt 4 GB an Arbeitsspeicher sowie ein 64 GB grosser Nutzspeicher zur Seite.
Auf der Unterseite ist ein USB-C-Port ins Chassis eingelassen. Gegenüber, also oben, findet sich eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss für Kopfhörer. Auf der rechten Seite liegen die Laut-/Leiser-Wippe sowie der Einschaltknopf für das Tablet. Auf der gleichen Seite gibts noch eine Besonderheit in Form eines SD-Slots (microSD-Format). Damit kann der verbaute 64 GB grosse Speicher folglich erweitert werden.
Das typische Handy-Werkzeug, um diesen Schacht zu öffnen, lag der Verpackung leider nicht bei. Lenovo spendiert seinem M10 eine Dual-Speaker-Konfiguration: Einen Lautsprecher gibts dazu oben, einen unten. Damit will der Hersteller so etwas wie einen füllenden Raumklang erzeugen.
Benchmarks und Fazit
In der Praxis ist die Umsetzung beileibe nicht schlecht, allerdings wird die Soundqualität schon allein wegen den Tablet-Abmessungen (24 × 15 × 0,8 cm, H × B × T) architektonisch gedeckelt. Zu den Benchmarks: Mit rund 40 Sekunden dauert der gesamte Bootvorgang recht lange. Am besten also erst gar nicht abschalten. Dafür zeigt das Modell bei den weiteren Messungen grosses Kämpferherz: Im PCMark schafft das Gerät 5628 Work-2.0-Punkte. Beim Antutu-Messung erreicht es ebenso gute 107421 Punkte. Bezüglich der Akkulaufzeit konnten wir mit dem Tablet 6 Stunden flüssig und ohne Ruckler arbeiten (Surfen + Office-Anwendungen + Video). Auch das ist klar ein Pluspunkt.
Fazit: Das M10 FHD Plus ist ein sehr ordentlich verarbeitetes, hochwertiges Tablet mit Android 9 als Betriebssystem. Vor allem in Kombination mit dem günstigen Preis und der guten Akkulaufzeit kann es im PCtipp-Testcenter punkten.
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