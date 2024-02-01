Tinten-Multifunktionsgerät Brother MFC-J4540DWXL im PCtipp-Test

Eine App zum Schalten und Walten: Nochmals zur Ausstattung bezüglich der Konnektivität, die neben der klassischen, lokalen USB-Installationsvariante auch die Geräteverbindung via App zulässt. Damit wird der Drucker also auch kabellos in ein Netzwerk integriert, lässt sich dort verwalten respektive steuern. Dazu bietet der Hersteller die Brother-App «Mobile Connect» an. Das Minitool steht kostenlos in den Shops von Apple und Google (iOS und Android) zum Download bereit. Nach der Installation, die in etwa 5 Minuten erledigt ist, und im Test reibungslos von statten ging, kann bereits mit der App gearbeitet werden. Und die bietet üppige Möglichkeiten an: So lässt sich mithilfe der Software u.a. drucken, scannen, kopieren oder auch Wartungen am MFC-J4540DWXL durchführen. Selbst Verbrauchsmaterial, sprich Tinte, kann hier bequem per Fingertipp bestellt und nachgekauft werden. Auch davon haben wir uns (App siehe auch Video!) überzeugt. Wir sind von der App angetan, Daumen hoch. Tipp: Kaufen Sie zwischen dem 01.02.2024 und 31.05.2024 den Drucker, gibt’s von Seiten Brother eine «Cashback»-Aktion von Fr. 100.- auf diesen Drucker.