Tintentanker HP Smart Tank 5105 im PCtipp-Test

Elegant, aber auch spartanisch: Das kompakt gebaute, durchaus schnittige Gerät beherbergt Drucker, Scanner und Kopierer. Eine Faxfunktion ist nicht vorhanden, genauso wenig wie eine automatische Duplex- oder ADF-Einheit respektive LAN-Schnittstelle. Gedruckt wird mit vier einzelnen Patronen. Beim Tempo lässt es der HP-Tank eher gemächlich angehen: Für den Druck der ersten Seite vergehen 12 Sekunden, unser zehnseitiges Testdokument schiebt das schnittige Modell in 64 Sekunden durch. Angesprochen wird das Gerät über WLAN oder USB. Zur Unterstützung gibt es auf der linken Seite Touchbuttons sowie ein monochromes, winziges LC-Display. Ein Ziffernblock fehlt dem Modell leider. An der Druckqualität gibt es nichts auszusetzen: Texte und Grafiken werden sauber und ohne störende Satellitenpixel an den Rändern gedruckt. Details auf Fotos sind scharf, Gesichtspartien weder überzeichnet noch zu schwammig, wenn es ins Detail geht. Zu den Druckkosten: HP liefert zum Gerät vier Tintenflaschen (Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta) mit, die allesamt eine Reichweite von je 6000 Seiten bieten. Damit belaufen sich die Druckkosten für eine schwarz-weisse A4-Seite auf 0,3 Rappen, für einen A4-Farbdruck werden etwa 0,5 Rappen fällig. Das ist äusserst günstig.

Fazit: Dank des tiefen Gerätepreises und Druckkosten ist HPs Smart Tank 5105 ein sehr interessantes Multifunktionsgerät. Ausstattung und Tempo zählen beim Modell allerdings nicht unbedingt zu den Stärken. Die Bedienung der App ist gut. Allerdings sollte der Hersteller die Inbetriebnahme über das Minitool «HP Smart» dringend anwenderfreundlicher machen.