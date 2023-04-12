Tiefe Druckkosten, tiefer Gerätepreis
Tintentanker HP Smart Tank 5105 im PCtipp-Test
HPs neues Multifunktionsgerät für den Einstiegsbereich ist der Smart Tank 5105. Warum der All-in-One durchaus seinen Reiz hat? Weil er, soviel vorweg, so günstig wie die Tintentank-Modelle der Megatank-Pixma-Reihe von Canon wie auch Ecotank-Serien von Epson druckt. Mit einem Verkaufspreis von Fr. 214.95 ist der Drucker, den Anwender, wie eben die genannten Varianten von Canon und Epson, selbst mit Tinte befüllen müssen, um zu drucken, auch richtig preiswert. Warum HP in der Namensgebung des Druckers «Smart» verwendet? Weil das MFG recht fix, zumindest auf dem Papier, entweder mit dem Smartphone via HPs «Smart App» oder klassisch per PC-Software (https://123.hp.com/de) in Betrieb genommen werden kann. Wie gut sich das Gerät bei der Installation schlägt, und was es auch sonst noch so zu bieten hat, finden Sie im folgenden Video.
Wirklich «smart»?
Kurzum: Während die Sache mit der klassischen PC-Software im Test wirklich schnell und problemlos über die Bühne ging, müssen wir bei der Installation via kostenlose Android- respektive iOS-App schon klagen: Wir haben mehrfach alles genau so gemacht, wie es die HP-Anleitung bei der Inbetriebnahme verlangte. Und dennoch sind wir mehrfach gescheitert. Erst wurde unser Gerät schlicht nicht erkannt, dann klappte es nicht mit der Koppelung von Smart Tank und Handy. Summa summarum verstrichen rund 15 Minuten dafür, bis das Smartphone-Drucker-Doppel auch tatsächlich erfolgreich zusammenarbeitete. Das ist deutlich zu lange, um es mal positiv zu formulieren.
Ausstattung und Fazit
Elegant, aber auch spartanisch: Das kompakt gebaute, durchaus schnittige Gerät beherbergt Drucker, Scanner und Kopierer. Eine Faxfunktion ist nicht vorhanden, genauso wenig wie eine automatische Duplex- oder ADF-Einheit respektive LAN-Schnittstelle. Gedruckt wird mit vier einzelnen Patronen. Beim Tempo lässt es der HP-Tank eher gemächlich angehen: Für den Druck der ersten Seite vergehen 12 Sekunden, unser zehnseitiges Testdokument schiebt das schnittige Modell in 64 Sekunden durch. Angesprochen wird das Gerät über WLAN oder USB. Zur Unterstützung gibt es auf der linken Seite Touchbuttons sowie ein monochromes, winziges LC-Display. Ein Ziffernblock fehlt dem Modell leider. An der Druckqualität gibt es nichts auszusetzen: Texte und Grafiken werden sauber und ohne störende Satellitenpixel an den Rändern gedruckt. Details auf Fotos sind scharf, Gesichtspartien weder überzeichnet noch zu schwammig, wenn es ins Detail geht. Zu den Druckkosten: HP liefert zum Gerät vier Tintenflaschen (Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta) mit, die allesamt eine Reichweite von je 6000 Seiten bieten. Damit belaufen sich die Druckkosten für eine schwarz-weisse A4-Seite auf 0,3 Rappen, für einen A4-Farbdruck werden etwa 0,5 Rappen fällig. Das ist äusserst günstig.
Fazit: Dank des tiefen Gerätepreises und Druckkosten ist HPs Smart Tank 5105 ein sehr interessantes Multifunktionsgerät. Ausstattung und Tempo zählen beim Modell allerdings nicht unbedingt zu den Stärken. Die Bedienung der App ist gut. Allerdings sollte der Hersteller die Inbetriebnahme über das Minitool «HP Smart» dringend anwenderfreundlicher machen.
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