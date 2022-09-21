Trockensauger Dyson V15 Detect Absolute im PCtipp-Test

Zum Saugtest: Der Dyson V15 Detect Absolute hat eine hervorragende Saugleistung. Mit der Laserdüse werden tatsächlich Schmutz/Staubpartikel sichtbar. Wir konnten mit einer vollen Akkuladung den kompletten Raum reinigen. Für grössere Räume empfiehlt es sich allerdings auch auf einen zweiten Akku zu setzen. Sonst müssen Anwender eben warten, bis der Stromspender wieder aufgeladen ist. Allerdings ist das Gerät mit einem Gesamtgewicht von ca. 3 kg nicht mehr wirklich leicht. Hier schaffen wohl kurze Pausen Abhilfe.

Noch ein Wort zum Startknopf: Nur solange er auch gedrückt wird, wird auch gesaugt. Einen Button, den man einmal drückt, und das Gerät bleibt dauerhaft an, gibt es nicht. Wird auf den Boost-Modus zurückgegriffen, ergibt sich eine Saugdauer von knapp 10 Minuten. Bei der Eco-Variante sind es dafür 1:05 Stunden. Beim Auto-Modus hängt die Laufzeit unterm Strich von der Schmutzmenge und Tiefe des zu reinigenden Bereichs ab. Bei unseren Tests hat sich die Akkulaufzeit zwischen 40 Minuten und knapp 1 Stunde eingepegelt.