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Daniel Bader
6. Mär 2026
Lesedauer 5 Min.

Günstig verriegelt

Türsicherung Yale «Linus Smart Lock L2 Lite» im PCtipp-Test

Smart, und richtig günstig: Mit dem «Linus Smart Lock L2 Lite» lanciert Hersteller Yale eine preiswerte Einstiegslösung für eine schlüssellose Türsicherung. Der PCtipp-Test zeigt, was der Türschloss-Schnapper drauf hat.

Das günstige Yale-«Linus Smart Lock-L2-Lite»-Schloss mit der Yale-Home-App

© (Quelle: Yale)

Gleich zur Sache: Die smarte Verriegelung richtet sich an Mieter, Hausbesitzer sowie Personen, die eine unkomplizierte Nachrüstlösung suchen, um den Komfort eines smarten Heims ohne bauliche Veränderungen zu geniessen, und das bei «hoher Sicherheit und Zuverlässigkeit», so Yale. Wichtig zur Kompatibilität: Das Schloss passt zu Euro-Profilzylindern, die mindestens 3 Millimeter hervorstehen, sowie zu 22-mm-Rundzylinder. Wenn kein passender Euro-Profilzylinder vorliegt, lässt sich der justierbare Zylinder Yale «Linus Adjustable Cylinder» nachkaufen. Der Preis für das getestete Yale-Linus-L2-Lite-Schloss lässt aufhorchen: So wechselt das digitale Türschloss für lediglich Fr. 125.- seinen Besitzer. Damit positioniert sich das L2 Lite preislich deutlich unter typischen Standard-Versionen des Mitbewerbs (etwa von Netatmo, Nuki, etc.), die meist ein Vielfaches kosten.

Lieferumfang: Yale Linus Smart Lock L2 Lite

 © Quelle: PCtipp

Kompakter Lieferumfang: In der kompakten Verpackung findet der Käufer das «Hauptgerät», das Yale Linus L2 Lite Schloss in Silberfarbe. Weiter gehören die notwendige Montageplatte sowie das passende Werkzeug in Form eines Inbusschlüssels zum Lieferumfang. Für die Energieversorgung liegen dem Paket drei CR123A-Batterien bei, die laut Hersteller eine Betriebsdauer von bis zu sechs Monaten gewährleisten sollen. Desweitern gibt es eine gedruckte Kurzanleitung zur digitalen Schritt-für-Schritt-Instruktion, sowie ein Klebestreifen für die sichere Montage am Zylinder ohne Bohrung.

Faire Ausstattung

Die KeySense-Funktion in der App

 © Quelle: PCtipp

Das L2 Lite besteht aus einem robusten Gehäuse aus Kunststoff und Metall, das im Inneren der Tür installiert wird. Technisch ist das Schloss mit Bluetooth 5.3 ausgestattet und unterstützt den modernen Smart-Home-Standard Matter, was Zukunftssicherheit garantiert. Ein zentrales Merkmal ist die integrierte «KeySense»-Technologie, die eine präzise Erkennung des Schliesszustands ermöglicht. Im Detail: Wird die frontseitige Taste kurz gedrückt, entriegelt sich die Tür von innen im Normaltempo. Drückt der Anwender die Taste lange, verriegelt sich die Tür über eine individuell einstellbare Zeitverzögerung. Wichtig: Für die Fernsteuerung von unterwegs ist die separat erhältliche Yale Wi-Fi Bridge erforderlich, die das Schloss mit dem heimischen WLAN verbindet. Für die volle Funktionalität aus der Ferne lohnt es sich durchaus, den Kauf der Yale ConnectX-WiFi-Bridge (Fr. 79.-) miteinzuplanen. Die Sicherheit wird durch eine AES-128-Bit-Verschlüsselung und eine verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Software gewährleistet.

Schritt 1: Adapterplatte am Schloss befestigen

 © Quelle: PCtipp

Installation und Inbetriebnahme: Die Installation erfolgt vollständig ohne Bohren, was das Gerät natürlich besonders für Mietwohnungen attraktiv macht. Der Nutzer scannt lediglich den QR-Code am Gerät (oder tippt die Seriennummer auf der Verpackung ein), woraufhin die Yale-Home-App mit verschiedenen kurzen und selbsterklärenden Videos durch den kompletten Aufbau (mechanisch) und anschliessend die Inbetriebnahme per App führt.

Schlüssel ins Schloss stecken

 © Quelle: PCtipp

Nachdem die Adapterplatte am Schloss befestigt wurde, wird der Schlüssel ins Schloss gesteckt. Danach wird der Schloss-«Body» auf die Adapterplatte gesteckt, und wiederum per beigelegtem Imbus-Schlüssel festgeschraubt. Danach kann die silberfarbene Kappe aufgeklickt werden. Fertig. Summa summarum benötigte die Hardware-Installation weniger als 10 Minuten, und kann ohne technisches Hintergrundwissen schnell bewerkstelligt werden.

Kappe des Yale Linus L2 Lite setzen

 © Quelle: PCtipp

Danach wurde das Schloss per App kalibriert und auf seine Funktion getestet. Schön: Innerhalb des Mini-Tools selbst lassen sich individuelle Zugangsrechte verwalten und Zeitpläne für Gäste oder Dienstleister erstellen. Die Integration in bestehende Ökosysteme wie Apple Home, Amazon Alexa oder Google Home erfolgt über die App-Oberfläche intuitiv und erlaubt die Einbindung in komplexe Routinen. Das alles geht mit wenigen Fingertipps und funktioniert. Hier spielt Yale seine grosse Erfahrung im Smarthome-Bereich aus.

Bedienung, Test und Fazit

Yale Home-App: Türöffnung per Finger-Tipp

 © Quelle: PCtipp

Dreh- und Angelpunkt für das digitale Türschoss ist die Yale-Home-App. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich gestaltet und zeigt den Status des Schlosses (verriegelt oder entriegelt) grossflächig an. Die Bedienung am Gerät selbst beschränkt sich auf den physischen Drehknauf für den manuellen Notfallbetrieb sowie eine dezente LED-Statusanzeige. Die Reaktionszeiten der App bei Befehlen via Bluetooth sind minimal, was eine flüssige Handhabung im Alltag sicherstellt. Daumen hoch!

Unser Praxis-Test: Im täglichen Einsatz überzeugt die Auto-Unlock-Funktion, die das Smartphone des Bewohners via Geofencing erkennt und die Tür automatisch entriegelt, sobald man sich auf wenige Meter nähert. Die Mechanik arbeitet präzise und mit einer moderaten Geräuschentwicklung, die in angrenzenden Räumen kaum wahrnehmbar ist.

Yales Linus Smart Lock L2 Lite: günstige Türverriegelung

 © Quelle: PCtipp

Ein besonderer Komfortgewinn ist die automatische Verriegelung beim Schliessen der Tür, wodurch das manuelle Abschliessen entfällt. Die Haptik des Drehknaufs ist wertig und bietet auch (!) bei leerer Batterie eine sichere manuelle Öffnung (per Drehknopf) von innen. Die optische Integration an der Türinnenseite wirkt nicht billig. Die kompakte Bauweise ist modern und dürfte sich gut in unterschiedliche Einrichtungsstile einbinden.

Fazit: Das Yale Linus L2 Lite ist eine prima Lösung für den preiswerten Einstieg in die smarte Türverriegelung. Es punktet durch die einfache Montage und die nahtlose Integration in gängige Smart-Home-Systeme. Die Zuverlässigkeit der Auto-Unlock-Funktion und die hohe Sicherheit machen es zu einer empfehlenswerten Investition für mehr Alltagskomfort.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Preis
  • einfache Installation (ohne Beschädigung der Tür)
  • Kompatibilität
  • Zuverlässigkeit
  • WiFi-Bridge für Fernzugriff nur optional
  • Betrieb mit Batterien statt Akku-Pack

Details:  Digitale Türverriegelung, Bluetooth 5.3, Yale Home App, Thread, Matter (via Bridge/Hub), 3x CR123A Batterien, iOS & Android, Alexa, Google Home, Apple Home, Montage: Innenliegend, klemm- oder klebbar (kein Bohren), 6 x 7 cm (Durchmesser x Höhe), 262g

Preis:  Fr. 125.-

Infos: 
www.brack.ch

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