Türsicherung Yale «Linus Smart Lock L2 Lite» im PCtipp-Test

Dreh- und Angelpunkt für das digitale Türschoss ist die Yale-Home-App. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich gestaltet und zeigt den Status des Schlosses (verriegelt oder entriegelt) grossflächig an. Die Bedienung am Gerät selbst beschränkt sich auf den physischen Drehknauf für den manuellen Notfallbetrieb sowie eine dezente LED-Statusanzeige. Die Reaktionszeiten der App bei Befehlen via Bluetooth sind minimal, was eine flüssige Handhabung im Alltag sicherstellt. Daumen hoch!

Unser Praxis-Test: Im täglichen Einsatz überzeugt die Auto-Unlock-Funktion, die das Smartphone des Bewohners via Geofencing erkennt und die Tür automatisch entriegelt, sobald man sich auf wenige Meter nähert. Die Mechanik arbeitet präzise und mit einer moderaten Geräuschentwicklung, die in angrenzenden Räumen kaum wahrnehmbar ist.