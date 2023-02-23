UHD-Projektor Acer H6815BD im PCtipp-Test

Gaming und 3D: Bei Spielen zahlt sich die geringe Eingangsverzögerung aus. So liegt die Frame-Verzögerung bei ultrakurzen 8,4 Millisekunden, womit sich der Projektor auch fürs High-End-Gaming empfiehlt. Wer das Ganze dabei in 3D erleben will, kann auf die entsprechende Funktion des Projektors zugreifen. Dafür nötig ist allerdings eine entsprechende handelsübliche 3D-Brille (passiv), oder auch gleich das Acer-Modell MC.JFZ11.00B, welches optional für einen Strassenpreis von rund 35 Franken angeboten wird. Der eingebaute Monolautsprecher (3 Watt) liefert einen noch passablen Klang.

Fazit: Acers H6815BD ist ein günstiger, aber auch stromhungriger Kino-Beamer, der sich für einen separaten Kino-/Gamingraum zu Hause empfiehlt, und vor allem ein erstklassiges Bild auf die Leinwand wirft.