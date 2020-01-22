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PCtipp Redaktion
22. Jan 2020

Vergleichstest: VPN-Software im Test

Platz 5 - Surfshark VPNVideo-Streaming: 3Torrent-Datenrate: 1Lattenzzeit: 1Downstream-Datenrate: 1Upstream-Datenrate: 1Gesamtpunktzahl: 7

 © AV-Test

Platz 5 - Norton Secure VPNVideo-Streaming: 3Torrent-Datenrate: 0Lattenzzeit: 1Downstream-Datenrate: 1Upstream-Datenrate: 2Gesamtpunktzahl: 7

 © AV-Test

Platz 4 - CyberGhost VPNVideo-Streaming: 2Torrent-Datenrate: 1Lattenzzeit: 2Downstream-Datenrate: 1Upstream-Datenrate: 2Gesamtpunktzahl: 8

 © AV-Test

Platz 4 - Avira Phantom VPN ProVideo-Streaming: 2Torrent-Datenrate: 1Lattenzzeit: 2Downstream-Datenrate: 1Upstream-Datenrate: 2Gesamtpunktzahl: 8

 © AV-Test

Platz 3 - Avast SecureLine VPNVideo-Streaming: 3Torrent-Datenrate: 2Lattenzzeit: 2Downstream-Datenrate: 1Upstream-Datenrate: 1Gesamtpunktzahl: 9

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Platz 3 - F-Secure FREEDOME VPNVideo-Streaming: 3Torrent-Datenrate: 0Latenzzeit: 3Downstream-Datenrate: 1Upstream-Datenrate: 2Gesamtpunktzahl: 9

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Platz 3 - NordVPNVideo-Streaming: 3Torrent-Datenrate: 1Latenzzeit: 2Downstream-Datenrate: 1Upstream-Datenrate: 2Gesamtpunktzahl: 9

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Platz 3 - BullGuard VPNVideo-Streaming: 3Torrent-Datenrate: 1Latenzzeit: 2Downstream-Datenrate: 1Upstream-Datenrate: 2Gesamtpunktzahl: 9

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Platz 2 - HideMyAssVideo-Streaming: 3Torrent-Datenrate: 2Latenzzeit: 2Downstream-Datenrate: 1Upstream-Datenrate: 2Gesamtpunktzahl: 10

 © AV-Test

Platz 1 - HotspotShieldVideo-Streaming: 2Torrent-Datenrate: 1Latenzzeit: 3Downstream-Datenrate: 2Upstream-Datenrate: 3Gesamtpunktzahl: 11

 © AV-Test
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