Transparente Seitenteile aus gehärtetem Glas und anpassbare RGB-Beleuchtungen verwandeln moderne High-End-PCs im Tower-Format in optische Hingucker für das Arbeits- oder Gaming-Zimmer. Doch die imposanten Gehäuse punkten keineswegs nur mit ihrem Design. Das grosszügige Innenraumvolumen bietet ausreichend Platz für gewaltige Grafikkarten, leise, wartungsfreie CPU-Wasserkühlungen und einen ungehinderten Luftstrom. Zudem erlauben die Power-Tower das werkzeuglose Öffnen sowie das unkomplizierte Aufrüsten von Komponenten – ein Vorteil gegenüber kompakten Systemen. Wir beantworten die wichtigen Fragen rund um den Kauf von High-End-PCs.

Ausserdem stellen wir Ihnen fünf konkrete High-End-Modelle für unterschiedliche Budgets vor, die sich im PCtipp-Check bewährt haben. Ausserdem sehen Sie einer Box, in der die wichtigsten Hardware-Fachbegriffe rund um Hochleistungs-PCs erklärt werden.

Welche Grafikkarten, Speicher und Prozessoren benötige ich für flüssiges 4K-Gaming?

Für flüssiges Gaming in 4K-Auflösung bildet eine Nvidia-Grafikkarte des Typs GeForce RTX 4080 Super oder RTX 4090 mit 16 GB bis 24 GB VRAM das Fundament. Als Prozessor kommen der Intel Core i7-14700K oder der AMD Ryzen 7 7800X3D zum Einsatz, die Taktraten von 5 GHz oder mehr erreichen.

Für die gesamte Systemleistung ist jedoch das perfekte Zusammenspiel aller Kernbauteile entscheidend. Werden Prozessor oder Arbeitsspeicher zu schwach dimensioniert, bremsen sie selbst die schnellste Grafikkarte aus. Erst eine abgestimmte Kombination aus Grafikkarte, schnellem Speicher und hoher CPU-Rechenleistung verhindert Ruckler und garantiert konstant hohe Bildraten. Mindestens 32 GB DDR5-RAM mit 6000 MHz und ein NVMe-PCIe-4.0-SSD mit 2 TB Speicherplatz gehören ebenfalls zum Standard.

So hart es klingt: Mit weniger müssen gerade bei neueren Spielen leistungsseitige Abstriche in Kauf genommen werden. Beachten Sie dazu auch unsere Box zu den Mindestanforderungen.

KI-Ressourcenhunger sorgt für Teuerung und Engpässe bei CPUS, Grafikkarten und Speicher. Sollte man mit dem PC-Kauf warten?

Der weltweite Bau riesiger KI-Datencenter von Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, Meta oder auch Tesla schluckt Unmengen an Hardware. Chipfabriken stellen ihre Fertigung deshalb bevorzugt auf teure Bauteile für diese Kunden um. Dadurch werden Bauteile für normale Heim-PCs wie Arbeitsspeicher oder SSD-Festplatten spürbar knapper und teurer. Ein langes Abwarten lohnt dennoch nicht. Da Experten in absehbarer Zeit keine drastische Verbilligung erwarten, schiebt man den Kauf nur unnötig auf. Wer in nächster Zeit einen neuen High-End-Rechner braucht, schlägt am besten direkt zu, bevor weitere Preiserhöhungen im Handel drohen.

KI-Technologie ist übrigens auch für die High-End-Klasse der PCs wichtig. Sie ermöglicht erst die realitätsnahe Grafik bei hohen Bildraten. Technologien wie Nvidias KI-Up­scaler DLSS 3.5 nutzen Rechenkerne auf der Grafikkarte, um fehlende Zwischenbilder per KI zu berechnen und die Auflösung intelligent hochzuskalieren. Zudem entlasten integrierte NPU-Einheiten auf entsprechend modernen Prozessoren das System bei Hintergrund­aufgaben, Videostreams und KI-gestützter Rauschunterdrückung.

Welche Vorzüge haben Tower-PCs gegenüber kompakten Systemen?

Das Tower-Format bietet durch das grosse Innenraumvolumen von oft über 40 Litern die optimale Flexibilität bei der Aufrüstung. Standardisierte ATX-Mainboards, lange Grafikkarten bis 35 Zentimeter und grosse 360-Millimeter-Radiatoren für Wasserkühlungen finden nur hier problemlos Platz. Zudem verhindert der grosszügige Abstand der Komponenten gefährliche Hitzestaus und erleichtert spätere Erweiterungen oder Komponentenwechsel nach Ablauf der Garantie.

Wie hoch fallen Energieverbrauch und Geräuschentwicklung unter Volllast aus?

Unter voller Spielelast nimmt ein High-End-System zwischen 500 und 680 Watt Leistung auf. Klotzen ist hier das Motto: Ein Netzteil mit 850 bis 1000 Watt Leistung und 80-Plus-Gold-Zertifizierung ist daher für eine stabile Spannungsversorgung ein Muss. Dank grosser 140-Millimeter-Gehäuselüftern und Flüssigkeitskühlung bleibt die Geräuschentwicklung mit etwa 38 bis 42 dB(A) unter Last noch einigermassen erträglich.

Wo kauft man High-End-PCs am besten und worauf ist bei Garantie und Preisen zu achten?

In der Schweiz bewegen sich High-End-Tower preislich zwischen 2200 und 10 000 Franken. Verlässliche Anlaufstellen sind Fachhändler wie Brack, Digitec oder spezialisierte Schweizer Systembauer. Achten Sie beim Kauf zwingend auf eine Garantie von mindestens 24 Monaten mit Bring-In- oder Vor-Ort-Service. Schweizer Systemintegratoren bieten zudem den Vorteil, dass sie oft frei verkäufliche Markenkomponenten verbauen, was letztlich Reparaturen vereinfacht.

Welche aktuellen High-End-PCs empfiehlt der PCtipp?

Der PCtipp hat insgesamt fünf spannende High-End-PCs im Tower-Format ausfindig gemacht. Jeder der nachfolgend genannten Power-Rechner hat seine ganz eigenen Vorteile und erfüllt unsere Mindeststandards (siehe Box), die wir für diese PC‑Klasse fordern.