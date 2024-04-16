VPN-Software NordVPN im PCtipp-Test

Um was es geht: VPN steht für virtuelles privates Netzwerk und stellt eine sichere Verbindung zwischen dem Endgerät, auf dem die VPN-Software installiert ist, und dem Internet her. Damit werden die Online-Identität sowie die IP-Adresse geschützt, was gerade beim Surfen in öffentlichen Hotspots (z.B. Internet-Cafe) wichtig ist.

Günstig im Abo: Der Hersteller NordVPN bietet solch eine VPN-Sicherheitslösung, und zwar als Monats-,1-Jahres und 2-Jahres-Paket an. Ausserdem können Anwender für die genannten Abo-Zeiträume aus der Basis-, Plus-, Komplett- sowie der Ultra-Variante der NordVPN-Lösung wählen. Die Faustregel: Je höherwertiger das Paket, und je länger sich der Anwender daran bindet, desto günstiger wird es bei den anfallenden Kosten. Ein Beispiel, das dies verdeutlicht: Entscheidet sich der Nutzer für ein Monatspaket der günstigsten Basis-Variante, werden pro Monat knapp 13 Franken fällig, sofern er folglich jedes Mal pro Monat zahlt. Bucht er hingegen gleich für den Maximalzeitraum, also für 2 Jahre, das Ultra-Paket (u.a. zusätzlich zum VPN mit Bedrohungsschutz, Werbe- und Tracker-Blocker, Passwortmanager, Cloudspeicher) kostet das monatlich etwa «nur» Fr.6. 50 – allerdings eben für den Zeitraum von zwei Jahren hinweg. Schön: Wer sich nicht sicher ist, kann zudem auch von der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie des Anbieters Gebrauch machen.