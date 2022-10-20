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Claudia Maag
20. Okt 2022
Lesedauer 3 Min.

Webplattform

Web-App-Test: PlanYourMove

Selbst wenn man gut organisiert ist, ist ein Umzug eine Reise voller Stolperfallen. PlanYourMove führt durch den gesamten Umzugsprozess und bietet Tipps, Checklisten, Briefvorlagen und eine Adressänderungsfunktion.

Die Web-App PlanYourMove

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

PlanYourMove ist eine hiesige Web-Plattform, die die Benutzer während ihres Umzugsprozesses unterstützt. Wer sich registriert, wird durch den kompletten Umzugsprozess geführt. Es gibt zudem Briefvorlagen, personalisierte Tipps, Checklisten und Erinnerungen. Laut Webseite soll es auch Werbegeschenke geben.

Haben Sie bereits eine neue Wohnung gefunden?

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Erste Schritte: Sie werden zunächst gefragt, ob Sie bereits eine neue Wohnung haben oder nicht. Die Autorin hat hier Ja gewählt. Sie werden durch ein paar Schritte mit Fragen gelotst. Man muss ein Benutzerkonto erstellen. Anschliessend hat man gratis Zugriff auf den Umzugsassistenten. Klicken Sie auf Starten, um durch die Schritte Vorbereitung, Organisation, Equipment, Planung, Einzug und Bekanntgabe geführt zu werden.

Merkblatt für die vorzeitige Kündigung der Wohnung

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Die Web-App kann als Verknüpfung zum Startbildschirm hinzugefügt werden

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Sie erhalten diverse Tipps und Dokumente zum Download. Plötzlich erscheint ein Sicherheitscheck, bei dem Sie nach Ihrer Telefonnummer gefragt werden. Dieser ist nicht überspringbar. Einmal wurde eine Überraschung angezeigt, ein 15-Pack Aufkleber. Man kann darauf verzichten oder es annehmen. Wenn Sie dies annehmen, wird natürlich nach Ihrer derzeitigen Postanschrift gefragt. Sie können PlanYourMove direkt via Umzugsassistent (gegen Ende) als Verknüpfung zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

PlanYourMove ist eine App des PlanYourMove AG mit Sitz in Lausanne.

PCtipp meint

Da die Autorin (zum Glück) derzeit nicht zügelt, wurde dies nicht in der Praxis erprobt. Aber die Web-App aus der Schweiz ist kostenlos, einfach zu bedienen und auch noch schön designt. Hilfreich wirkt der persönliche Umzugsassistent. Auch ein Tool für die Adressänderung ist vorhanden. Dafür gäbe es zwar schon eUmzugCH, doch wenn alles in einem Tool vereint wird, macht dies das Leben ein wenig einfacher. Dies wurde jedoch nicht ausprobiert!

Auch einen End-of-Lease-Rechner gibts und auf der Online-Plattform finden Sie zudem Kündigungsschreiben zum Herunterladen. Das Tool ist aber auch relativ neugierig, beispielsweise dass die Telefonnummer verlangt wird, wäre nicht nötig und wie viele «Werbegeschenke» angezeigt werden und welcher Art diese dann während des Umzug-Prozesses sind, kann die Redaktorin derzeit nicht beurteilen.

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