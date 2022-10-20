Web-App-Test: PlanYourMove

Hinweis: Sie erhalten diverse Tipps und Dokumente zum Download. Plötzlich erscheint ein Sicherheitscheck, bei dem Sie nach Ihrer Telefonnummer gefragt werden. Dieser ist nicht überspringbar. Einmal wurde eine Überraschung angezeigt, ein 15-Pack Aufkleber. Man kann darauf verzichten oder es annehmen. Wenn Sie dies annehmen, wird natürlich nach Ihrer derzeitigen Postanschrift gefragt. Sie können PlanYourMove direkt via Umzugsassistent (gegen Ende) als Verknüpfung zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

PlanYourMove ist eine App des PlanYourMove AG mit Sitz in Lausanne.

PCtipp meint

Da die Autorin (zum Glück) derzeit nicht zügelt, wurde dies nicht in der Praxis erprobt. Aber die Web-App aus der Schweiz ist kostenlos, einfach zu bedienen und auch noch schön designt. Hilfreich wirkt der persönliche Umzugsassistent. Auch ein Tool für die Adressänderung ist vorhanden. Dafür gäbe es zwar schon eUmzugCH, doch wenn alles in einem Tool vereint wird, macht dies das Leben ein wenig einfacher. Dies wurde jedoch nicht ausprobiert!

Auch einen End-of-Lease-Rechner gibts und auf der Online-Plattform finden Sie zudem Kündigungsschreiben zum Herunterladen. Das Tool ist aber auch relativ neugierig, beispielsweise dass die Telefonnummer verlangt wird, wäre nicht nötig und wie viele «Werbegeschenke» angezeigt werden und welcher Art diese dann während des Umzug-Prozesses sind, kann die Redaktorin derzeit nicht beurteilen.