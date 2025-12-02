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Daniel Bader
2. Dez 2025
Lesedauer 4 Min.

Webseite per Klick

Webseiten-Software Incomedia WebsiteX5 Pro im PCtipp-Test

Incomedia WebsiteX5 Pro ist eine Webseiten-Baukasten-Software, die verspricht, die Erstellung professioneller Webseiten auch ohne Programmierkenntnisse zu ermöglichen.
© (Quelle: Incomedia)

Als Desktop-Anwendung für Windows bietet sie dazu eine Fülle von Funktionen, die von E-Commerce über Blogging bis hin zu responsiven Designs reichen. PCtipp hat die Pro-Version unter die Lupe genommen.

Installation & Bedienung

In 5 Schritten zum Ziel: Die Installation der Software ist schnell, innert 5 Minuten, erledigt. Nach dem Download wird die hinterlegte E-Mail-Adresse und der gekaufte Lizenzschlüssel benötigt. Das war’s dann aber auch schon. Danach geht’s gleich zur DNA, sprich der Bedienung der Software. Das Konzept des Herstellers ist der integrierte fünfstufige Assistent («Einstellung», «Vorlage», «Sitemap», «Seiten» und «Export»).

Konkret führt er den Anwender dabei durch den gesamten Erstellungsprozess der Webseite respektive der Projekteinstellung, Sitemap, Inhalte, das Design und den Export. Bei den Projekteinstellungen werden grundlegende Informationen zur Website wie etwa Name, Autor und Sprache festgelegt. Die Struktur der Webseite (Sitemap) wird visuell erstellt, indem Seiten und Unterseiten angelegt werden. Hand anlegen können Nutzer beim Erstellen der Inhalte. Hier baut die Software auf den eingebauten Drag-and-Drop-Editor, um Texte, Bilder, Videos und Widgets nach Gusto zu erstellen. Parallel zum Seitenaufbau können Anwender aus den über 20’000 Designvorlagen, die teils gratis und kostenpflichtig benutzbar sind, wählen, wie auch klassische Parameter wie etwa das Farbschema bis hin zu Schriftarten konfigurieren. Im letzten Schritt, unter Export wird die Webseite als Backup gespeichert, veröffentlicht respektive exportiert (lokal oder direkt auf den Webspace). Ein Top-Feature: Der Hersteller bietet nützliche Tools zur SEO (Suchseitenoptimierung), Barrierefreiheit oder auch erweiterten Fehleranalyse an, um die Seite weiter zu optimieren.

Im Praxisbetrieb

Sehr gefallen hat uns die fünfstufige Struktur, am linken Bildschirmrand des Startbildschirms. Sie macht den Einstieg sehr einfach und dürfte auch unerfahrene Nutzer sicher zum Ziel führen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, auch wenn sie auf den ersten Blick etwas überladen wirkt. Schön: Die zahlreichen Optionen erschliessen sich nach kurzer Einarbeitungszeit. Ein Highlight ist dabei der «Responsive Webdesign»-Editor, der es ermöglicht, die Darstellung der Website für verschiedene Geräte wie Desktops, Tablets bis hin zu Smartphones anzupassen. Das ist heutzutage unerlässlich für eine moderne Website. Weitere Kernfunktionen, die im Test überzeugen konnten, sind der integrierte E-Commerce-Shop, mit dem man Produkte verkaufen und verschiedene Zahlungsmethoden integrieren kann, sowie ein Blog-System für die einfache Veröffentlichung von Artikeln. Auch Formulare, Passwortschutz und Newsletter-Verwaltung sind nahtlos integriert. Die Software bietet eine Vielzahl von Widgets und Objekten für die Gestaltung, was die kreativen Möglichkeiten erweitert. Für Fortgeschrittene gibt es zudem die Möglichkeit, eigenen HTML- und CSS-Code einzubinden. Tipp: Die Software bietet zudem die Möglichkeit, Objekte per «Credit-System» zu kaufen (1 Credit entspricht etwa 1 Franken). Wir haben uns von der Möglichkeit überzeugt und zwei solcher optionalen Objekte («Sticky Button» und «Accordion Text & FAQ») gekauft und diese in unsere Test-Homepage erfolgreich eingebunden. Unser Urteil: Die Objekte sind massgeschneidert, ein Kauf kann sich schnell lohnen.

Die Arbeitsgeschwindigkeit innerhalb der Software war von Grund auf hoch. Unser Testprojekt liess sich flüssig bearbeiten, Änderungen können zudem immer in der Vorschau sofort angeschaut werden. Die exportierte Webseite wurde schnell geladen. Gerade das zahlt sich eben auch für bei der Suchmaschinenoptimierung (SEO) aus.

Fazit: Der strukturierte Workflow und die Fülle an Funktionen sind die grössten Pluspunkte von Incomedia Website X5 in der Pro-Version und ermöglichen einen sehr guten Einstieg ins Webdesign. Die mitgelieferten Designvorlagen sind modern und ein prima Ausgangspunkt. Zudem sind auch manuelle Anpassungen möglich, was die Flexibilität weiter erhöht. Dennoch stösst man (wie bei jeder «No-Code»-Lösung) an Grenzen, wenn es um spezifische, massgeschneiderte Funktionen geht.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Bedienung
  • Funktionalität
  • ergebnisorientiert
  • viele nützliche
  • vorgefertigte Tools
  • Module
  • Objekte & Widgets
  • viele Hilfestellungen
  • Massgeschneiderte Lösungen müssen manuell programmiert werden

Details:  Webseiten-Baukasten-Software, fünfstufiger Assistent, lebenslange Lizenz, div. Module, Objekte, Drag-& Drop-Lösungen, optional kaufbare Module (Credits-System)

Preis:  199.95

Infos: 
Gesehen bei: www.websitex5.com/de

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