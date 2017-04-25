Welches ist der richtige Drucker?

Wer wirtschaftlich drucken will, muss wissen, was er für ein Druckvolumen hat. Nur das ermöglicht, individuell den Preis pro gedruckter Seite zu ermitteln. Zur Anschauung ein einfaches Rechenbeispiel für die Druckkosten im ersten Jahr: Sie kaufen ein Gerät für 80 Franken und drucken 1000 Seiten aus; die Tintenpatrone kostet 20 Franken und reicht für 100 Seiten. Sie müssen also zehnmal nachfüllen:

(Fr. 80.– + 10 × Fr. 20.–)/1000 = 28 Rp./Seite

Als Faustregel gilt: Je tiefer die Anschaffungskosten des Druckers sind, desto mehr geben Sie für die Tinte aus. Deshalb lohnt sich der Kauf von Billiggeräten nur, wenn Sie wenig drucken. Oder umgekehrt: Je mehr Sie drucken, desto weniger sollten Sie beim Kaufpreis des Geräts sparen.

Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Druck­geschwindigkeit. Je mehr Seiten Sie drucken, desto kürzer sollte die Wartezeit sein. Überlegen Sie auch, was Sie ausdrucken möchten: Für qualitativ gute Fotos muss es zwingend ein Tintendrucker sein. Für farbige Texte, Diagramme und Grafiken reicht ein Farblaser bestens. Drucken Sie nur Texte aus, genügt sogar ein Schwarz-Weiss-Gerät. Allgemein gilt zudem: Die Tonerkosten pro Seite sind tiefer als die Tintenkosten.

Anhand verschiedener typischer Geräte erklärt der PCtipp im Folgenden, was Sie von welchem Druckertyp erwarten können. Zur Orientierung zeigen wir Ihnen jeweils die Tintenkosten pro ausgedruckter A4-Seite und die Geschwindigkeit des Druckers an. Das Tempo und die Seitenkosten beziehen sich auf eine A4-Seite im Schwarz-Weiss-Druck bei 5 Prozent Abdeckung. Für die Geräte- und Tonerpreise verwenden wir aktuelle Angebote von Schweizer Onlinehändlern.

Home Office

Wenn Sie zu Hause arbeiten, benötigen Sie in der Regel einen Drucker, der wenig Platz einnimmt und der via USB direkt an den PC angeschlossen werden kann. Als einziger Nutzer können Sie deshalb auf WLAN verzichten und finden schon bei den günstigsten Modellen eine sinnvolle Lösung.