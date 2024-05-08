Wi-Fi-7-Tempobolzen
Wi-Fi-7-Router TP-Link Archer BE800 im PCtipp-Test
Schneller Mainstream-Funker: TP-Links Wi-Fi-7-Router, der Archer BE800, kommt im eigenwilligen Design, bietet aber auch innen drinnen eine hervorragende Ausstattung, welche ihm ein hohes Netzwerktempo ermöglicht. Vorweg: Einrichten und nachfolgend steuern lässt sich der BE800 über TP-Links Tether-App (kostenlos für Android wie auch iOS-Geräte). Und: Um die Sicherheit im Heimnetzwerk zu gewährleisten, kommt der BE800, wie übrigens auch sein grosser Bruder der BE900 (Strassenpreis: Fr. 899.-) mit der «HomeShield»-Schutzfunktion. Dahinter verbirgt sich eine Anwendung die IoT-Geräte im Netzwerk überwacht (inklusive Firewall) und so auch beispielsweise unerlaubten Zugriff auf diese Geräte verhindert. So lässt sich via der Tether-App und Homeshield-Funktion etwa Filterregeln für einzelnen Familienmitglieder, Ein- und Ausschaltzeiten oder auch wöchentliche Reports der besuchten Internetseiten erstellen.
Bezüglich Speed und Ausstattung gibts von unserer Seite nur Lob: Innen drinnen sind acht Antennen verbaut, rückseitig sind zwei 10-Gbit- sowie vier 2,5-Gbit-Ports vorhanden. Zudem spendiert TP-Link seinem «Easy-Mesh»-Boliden noch ein USB-3-Anschluss für Drucker oder externen Speicher. Konkret zur Inbetriebnahme: Wie bereits erwähnt lässt sich der Router entweder über die Tether-App oder auch via Browser (z.B. Firefox oder Chrome) und nachfolgendem Schritt-für-Schritt-Assistenten zügig in Betrieb nehmen. Schön: Die browserbasierte Bedienungsoberfläche ist transparent gehalten, technische Fachausdrücke lassen sich zwar nicht ganz vermeiden, dafür dürften sich aber auch Einsteiger schnell zurechtfinden.
Tempo, Test und Fazit
Zur Geschwindigkeit: Gefunkt per Tri-Band-Wi-Fi-Technologie (je ein 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Band), was ihm in der Summe ein Bandbreitenpeak von bis zu 19 Gbit/s beschert. Damit ist das TP-Link-Modell fürs hochauflösende Streaming respektive Gaming im Netzwerk optimal vorbereitet. In der Praxis haben wir den Turbo abwechselnd mit unserem Test-Handy, dem Samsung Galaxy S23 Ultra (Wi-Fi 6E) sowie dem TP-Link-Mesh-Set BE85 (Duo) getestet. In unserem Test übertrugen wir eine 10 GB grosse Datei in einer Distanz von knapp zehn Metern zwischen dem Samsung-Smartphone und Wi-Fi-7-Router. Hier haben wir ein Datenpeak von 590 Mbit/s gemessen. Dieser Datendurchsatz reduzierte sich bei einer Entfernung von zirka 25 Meter auf 500 Mbit/s. In der zweiten Messreihe, für eine weitere Distanzmessung, haben wir im Abstand von zwei Etagen eine Funkverbindung mit dem BE85-Mesh-Set (dieses wurde mit einem NAS-Speicher gekoppelt) hergestellt, und ebenso eine 10 GB grosse Datei übertragen.
Hier lag das Maximaltempo zwischen Sender und Empfänger bei 230 Mbit/s. Ein Spitzenwert, mit sich problemlos hohe Datenraten in einem Netzwerk mit (sehr!) vielen Endgeräten erreichen lässt, um etwa hochauflösende Videos ruckelfrei zu übertragen. Schön: Hersteller TP-Link spendiert dem BE800 eine Garantiezeit von 3 Jahren.
Fazit: TP-Links Archer BE800 ist ein Wi-Fi-7-Router mit hohem Tempo und Reichweite. Dank Wi-Fi-7- ist der Netzwerkknoten auch für die Zukunft optimal vorbereitet. Der Preis ist allerdings auch ambitioniert.
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