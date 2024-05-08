Wi-Fi-7-Router TP-Link Archer BE800 im PCtipp-Test

Hier lag das Maximaltempo zwischen Sender und Empfänger bei 230 Mbit/s. Ein Spitzenwert, mit sich problemlos hohe Datenraten in einem Netzwerk mit (sehr!) vielen Endgeräten erreichen lässt, um etwa hochauflösende Videos ruckelfrei zu übertragen. Schön: Hersteller TP-Link spendiert dem BE800 eine Garantiezeit von 3 Jahren.

Fazit: TP-Links Archer BE800 ist ein Wi-Fi-7-Router mit hohem Tempo und Reichweite. Dank Wi-Fi-7- ist der Netzwerkknoten auch für die Zukunft optimal vorbereitet. Der Preis ist allerdings auch ambitioniert.