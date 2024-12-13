Wi-Fi-7-Router TP-Link Archer GE800 im PCtipp-Test

Zum Tempo-Test: In der Praxis haben wir den Wi-Fi-7-Turbo mit unserem Test-Notebook, dem Lenovo Yoga 7 Slim 15 (BE201 mit 320-MHz-Kanal, Wi-Fi-7-Adapter) getestet. In unserem Test übertrugen wir eine 10 GB grosse Datei in einer Distanz von knapp zehn Metern zwischen dem Test-Laptop und Wi-Fi-7-Router. Hier haben wir ein Datenpeak von 2420 Mbit/s gemessen. Das Tempo reduzierte sich bei einer Entfernung von zirka 25 Meter auf noch 1690 Mbit/s. In einer zweiten Messrunde haben wir die Geschwindigkeit im Abstand von zwei Etagen gemessen. Auch hier wurde eine 10 GB grosse Datei übertragen. Hier lag das Maximaltempo zwischen Sender und Empfänger bei 440 Mbit/s. Summa summarum ist der Router mit solchen Top-Übertragungsraten für ein hochfrequentes Netzwerk (also mit vielen Endgeräten) prädestiniert. Die gemessenen Datenraten sind hoch genug, um parallel hochauflösende Videostreams flüssig und über weite Strecken (!) zu übertragen. TP-Link spendiert dem GE800 eine Garantiezeit von 3 Jahren.

Fazit: TP-Links GE800 (BE19000) ist ein Wi-Fi-7-Gaming-Router der Extraklasse und eine prima Zukunftsinvestition. Der Netzwerkknoten überzeugt ausstattungsseitig und bei der Bedienung, hat allerdings auch seinen Preis.