Bitte Anschnallen, es wird schnell!
Wi-Fi-7-Router TP-Link Archer GE800 im PCtipp-Test
Archer GE800 heisst der aktuelle Wi-Fi-7-Router vom Netzwerkspezialisten TP-Link. Dabei handelt es sich um einen recht wuchtigen Gaming-Router (21 x 29 x 22 cm, B x L x H), der für extrem hohe Spieleperformance konzipiert ist. Und dieser Anforderung, so viel vorweg, hält der GE800 stand. Bereits die Spezifikationen lassen aufhorchen: Denn diese bescheinigen dem Triband-Router (je ein 2,4-, 5- und 6-GHz-Frequenzband) einen maximalen Datendurchsatz von rund19 Gbit/s. Konkret schaufelt das Gerät rund 1’376, 5’760 und 11’520 Mbit/s auf den drei genannten Frequenzweichen von A nach B durch. Damit nicht genug: Anwender, die es lieber kabelgebunden mögen, können beim Netzwerkknoten die beiden 10-Gbit-LAN-Ports benutzen. Diese sind wie auch vier weitere 2,5-Gbit-LAN-Schnittstellen allesamt auf der Rückseite des Modells verbaut. Schön einfach: Einer der 2,5-Gbit-LAN-Ports, genaugenommen oben links, ist als «Gaming-Anschluss» spezifiziert, vor allem markiert. Wird auf diesen zurückgegriffen, priorisiert dieser schlicht und einfach den (Gaming-)Traffic. Ausserdem sind dort noch ein Ein- und Ausschalter, WAN- und USB-3.0-Port zu finden.
Vorderseitig gibt es hingegen vier Buttons, um Endgeräte u.a. per WPS mit dem GE800 zu synchronisieren, WLAN ein- oder auszuschalten oder auch die RGB-Beleuchtung des Routers bei Bedarf zu deaktivieren. Die drei technische Highlights: Der Router unterstützt MLO (Multi-Link Operation), um seine Bandbreite mit angeschlossenen Endgeräten auf allen Frequenzbändern gleichzeitig optimal auszunutzen, die Kanalbreite beträgt satte 320 MHz, was ihm viel «Hubraum» beim Datentransport gibt. Und drittens wird die «EasyMesh»-Funktion unterstützt, womit das Gerät bei der vom Hersteller angegebenen Abdeckung von 232 Quadratmeter ein lückenloses und eben reichweitenstarkes Mesh-Netzwerk aufbauen kann. Tipp: Wenn Sie mehr über WiFi-7 erfahren wollen, finden Sie hier im folgenden kurzen, englischsprachigen Video die Features des aktuellen Funkstandards:
Die Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: «Hinter» einem Internet-Modem platziert, dient der GE800, der dann mithilfe einer seiner beiden 10-Gbit-Buchsen (WAN-Support) mit eben dem Modem verbunden wird, als Highspeed-Netzwerkverteiler. Auf das übersichtliche Konfigurationsmenü, dem wir verständliches Deutsch, ohne technischen Kauderwelsch attestieren, lässt sich dann per Browser-Adresszeile-Eingabe (192.168.0.1) oder via Tether-App (kostenlos für Android- und iOS-Smartphones) zugreifen. Wir haben uns für die App entschieden: Aufgebaut ist das App-Menü mit Kacheln. Dort finden sich Buttons wie «Netzwerkstatus», «Spiel-Center», «RGB-Effekte», «Gastnetzwerk» oder auch «Home Shield». Bei der Funktion «HomeShield» handelt es sich um eine erweiterte Sicherheitslösung für Heimnetzwerke. Diese umfasst u.a. die Netzwerksicherheit und deckt etwa Angriffe auf IoT-Geräte ab, integriert eine Kindersicherung sowie QoS (Quality of Service). Ausserdem lassen sich hier weitreichende Berichte über den aktuellen Status des Netzwerkes abrufen.
Tempo und Fazit
Zum Tempo-Test: In der Praxis haben wir den Wi-Fi-7-Turbo mit unserem Test-Notebook, dem Lenovo Yoga 7 Slim 15 (BE201 mit 320-MHz-Kanal, Wi-Fi-7-Adapter) getestet. In unserem Test übertrugen wir eine 10 GB grosse Datei in einer Distanz von knapp zehn Metern zwischen dem Test-Laptop und Wi-Fi-7-Router. Hier haben wir ein Datenpeak von 2420 Mbit/s gemessen. Das Tempo reduzierte sich bei einer Entfernung von zirka 25 Meter auf noch 1690 Mbit/s. In einer zweiten Messrunde haben wir die Geschwindigkeit im Abstand von zwei Etagen gemessen. Auch hier wurde eine 10 GB grosse Datei übertragen. Hier lag das Maximaltempo zwischen Sender und Empfänger bei 440 Mbit/s. Summa summarum ist der Router mit solchen Top-Übertragungsraten für ein hochfrequentes Netzwerk (also mit vielen Endgeräten) prädestiniert. Die gemessenen Datenraten sind hoch genug, um parallel hochauflösende Videostreams flüssig und über weite Strecken (!) zu übertragen. TP-Link spendiert dem GE800 eine Garantiezeit von 3 Jahren.
Fazit: TP-Links GE800 (BE19000) ist ein Wi-Fi-7-Gaming-Router der Extraklasse und eine prima Zukunftsinvestition. Der Netzwerkknoten überzeugt ausstattungsseitig und bei der Bedienung, hat allerdings auch seinen Preis.
Kommentare