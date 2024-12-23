WiFi-7-Mesh-Set TP-Link BE85 im PCtipp-Test

Die Inbetriebnahme kann via Webinterface, oder noch einfacher, per Deco-App, die TP-Link kostenlos für Android- und iOS-Geräte zum Download in den jeweiligen App-Shops zur Verfügung stellt. Nach der Registrierung und Vergabe des Passworts in der App übernimmt dazu auch gleich der Installationsassistent. Zuerst wird die Modellreihe (also «BE85») vom Anwender im Mini-Tool festgelegt. Danach wird der Anwender aufgefordert, den Router auszuschalten, eines der Deco-Geräte zu starten, es per mitgeliefertem flachen (!) Ethernet-Kabel an einen freien LAN-Port des Internet-Modem/Routers zu stecken, und zum Abschluss, den Modem-Router (also das Gerät, das «am Internet hängt») wieder einzuschalten. Nach diesem kurzen Hardware-Intermezzo geht es rasant weiter: Im Test wurde unser erster Mesh-Knoten auf die Art erfolgreich an den Internet-Router angekoppelt. Nach Vergabe der «Mesh»-SSID (Name für die Netzwerkkennung) und Passworts, war der Erste der beiden Mesh-Router bereits in das Netzwerk integriert. Im letzten Schritt forderte die App uns auf, den zweiten Mesh-Knoten ins Netzwerk einzubinden. Auch das gelang ohne Probleme: Dazu wird der Router schlicht am gewünschten Ort aufgestellt und eingeschaltet. Danach muss man knapp 30 Sekunden abwarten, bis er sich initialisiert (signalisiert durch eine in Blau blinkende LED am Boden des Gerätes). Im Test konnte der Assistent in der App auch diesen Netzwerkknoten so automatisch einbinden. Fertig.

Bedienung, Tempo und Fazit