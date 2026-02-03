Android abriegeln - so geht es

Die gute Nachricht: Sofern Sie Ihr Android-Smartphone nicht gerootet haben, schützt Sie das Google-System von Haus aus recht gut. Unter dem Begriff «Rooten» versteht man das Freischalten zusätzlicher Rechte. Allerdings sollten Sie mit «recht gutem» Schutz nicht zufrieden sein, sondern die Schutzbarriere so perfekt wie möglich gestalten. Dabei helfen Schutz-Tools, Gerätepflege und folgende Tipps von Profis.

Der erste Tipp: wenn Sie in den Einstellungen eine besondere Option suchen, versteckt sich diese je nach Smartphone und Hersteller in unterschiedlichen Menüs. Aber bei allen Android-Geräten findet sich in den Einstellungen ein Feld zur Suche. So steckt etwa der Geräteadministrator je nach Hersteller in anderen Menüs, aber der Name ist immer gleich, da es eine Android-Funktion ist.

Wir zeigen Ihnen in diesem Artikel, wie Sie:

Ihr Android-System aktuell halten

die Android-Systemstruktur verstehen

Sicherheitslücken und löchrige Apps auf Ihrem Gerät aufspüren

gute kostenlose oder empfehlenswerte günstige Sicherheits-Apps finden

und wie Sie sich mit Profi-Tipps absichern

Android immer aktuell