Ist Ihr Passwort sicher?

Das Tool verwaltet ihre Zugangsdaten gut gesichert und ist nur per starkem Masterpasswort zugänglich. Im Programm legen Sie Ihre Passwörter ab oder nutzen den internen Generator. Dieser lässt sich ganz spezifisch einstellen. Das heisst, dass Sie sogar festlegen können, aus welchen Buchstaben, Zeichenlängen, Sonderzeichen oder Zahlen ein Passwort bestehen soll. Die Sicherheit für ein Passwort wird in KeePass in Form von «Entropiebits» von 0 bis 256 dargestellt. Alles von 80 Bits bis 112 Bits gilt als «mässig» sicher. Das Passwort «á^ÎäXTÉY³LY¬ö.» hat zwar nur 96 Bits, aber die anfangs erwähnte Website Passwortcheck.ch stuft es als sehr sicher ein. KeePass ist da strenger, Bild 11. An dieser Stelle kommt die alte Expertendiskussion auf: Wird ein Passwort extrem sicher, ist es kaum noch anwendbar. Ohne einen Passwortmanager, liesse sich dieses Passwort nirgendwo verwenden. Daher muss eine andere, praktikablere Lösung her und die wurde bereits gefunden.

Gute Alternativen

Eine bereits alte Alternative ist das Verwenden sogenannter Passphrasen. Dabei merkt sich der Anwender einen ganzen Satz, aber verwendet nur die Anfangsbuchstaben für das Passwort. So wäre etwa «Unser Hund der kleine Max springt über 276 Zäune!» das recht starke Passwort «UHdkMsü276Z!». Allerdings lässt sich dieser Trick nicht auf die zahlreichen benötigten Passwörter im Internet anwenden und viele Nutzer setzen daher auf nur drei oder vier gleiche Passwörter. Das ist den meisten nicht auszutreiben, da es für viele alternativlos ist. Daher sagen Experten: «Bleiben Sie dabei, sofern Sie zusätzlich eine 2-Faktor-Authentifizierung oder Passkeys nutzen».

Der Einsatz einer 2-Faktor-Authentifizierung oder von Passkeys macht Ihnen in Sachen Passwörter das Leben leichter. Das Ganze funktioniert so:

● 2-Faktor-Authentifizierung (2FA): Für ein Log-in gibt es ein Passwort und als sogenannten zweiten Faktor eine weitere Bestätigung. Diese erfolgt etwa durch die Angabe eines Codes per SMS oder E-Mail. Möglich ist auch die Eingabe einer Nummernfolge, die eine Authenticator-App vorgibt, etwa der Google Authenticator. Es gibt aber auch diverse Hardware-Token. Das sind USB-, NFC- oder Blue­tooth-Sticks – manche Sticks zeigen auch auf einem Mini-Display einen Code an, der jede Minute wechselt.