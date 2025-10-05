Guter Schutz für Kids

Wenn es um das Wohl eines Kindes geht, scheuen Eltern in der Regel keine Mühe. Auch beim Schutz der Kinder, wenn diese im Internet unterwegs sind, sollte das der Fall sein. Allerdings stösst ein Engagement oft schnell an Grenzen, da Eltern meist der technische Hintergrund für den besten digitalen Kinderschutz fehlt. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick, welche Möglichkeiten Sie haben, ohne dass Sie dabei gleich einen Technik-Workshop absolvieren müssen.

Wovor wollen oder sollten Sie ihre Liebsten schützen? Im Prinzip geht es zusammengefasst um diese sieben Punkte:

1. Schutz vor Cybermobbing

2. Sinnvolle Zugangskontrolle zu Erwachseneninhalten

3. Schutz privater Daten

4. Kontrolle der Nutzungszeit von Geräten

5. Schutz vor Onlinegeldfallen

6. Sicherheit vor sexuellen Onlineanfragen (Grooming)

7. Sichere Privatsphäre

Der Markt bietet Ihnen dafür einiges an Software an. Allerdings gibt es auch kompakte Hardware-Lösungen, und selbst die gängigen Betriebssysteme unterstützen Sie bei Ihrer Schutzarbeit.

Altersgerechte Inhalte

Die Software-Hersteller nutzen in ihren Produkten gerne drei Altersstufen für die Einstellungen. Das sind:

Stufe 1: 3 bis 5 Jahre

3 bis 5 Jahre Stufe 2: 6 bis 12 Jahre

6 bis 12 Jahre Stufe 3: 13 bis 18 Jahre

Während die ersten beiden Stufen noch verständlich sind, sollten Eltern die dritte Stufe fast schon ausblenden. In der Regel sind 13-Jährige bereits technisch so viel weiter als ihre Eltern, dass Regulierungen oder Verbote hier nichts bringen. An dieser Stelle ist Eltern eine Zusammenarbeit zu empfehlen, indem sie die Kosten für eine Schutz-Software für den PC und das mobile Gerät übernehmen. Weiterhin sollten sie nur beraten – viel Einfluss oder sogar Zugriff auf das oder die Geräte der Jugendlichen haben Sie meistens nicht mehr – und bekommen ihn auch nicht.

Alle hier vorgestellten Anwendungen oder Lösungen sind daher sinnvoller für Kinder der Stufen 1 und 2, also für Kinder im Alter zwischen 3 und 12 Jahren. Auch die Wirkung der vorgestellten Tools ist auf diese Altersgruppen abgestimmt.

Windows und macOS

Geht es um den Computer zu Hause, dann sollten Sie einen Rechner mit Windows oder macOS erst ab der Altersstufe 2 in Betracht ziehen. Muss es davor unbedingt ein PC oder Notebook sein, empfiehlt sich ein Kinder-PC. Solche Geräte gibt es zum Beispiel von V-Tech; sie kosten um die 150 Franken ( vtech.de/schoolandgo/Genio_Lernlaptop ). Für die Stufe 1 bieten sie gesicherten Spiel- und Lernspass. Ab 5 oder 6 Jahren gibt es bessere Geräte, die schon wie ein Notebook arbeiten: Unter einem speziellen System bieten die Computer dutzende Lernprogramme an und haben einen Spezialbrowser für das Internet, der nur vorher genehmigte Seiten zulässt.

Möchten Sie, dass Ihr Kind Ihren PC nutzt, können Sie auch die Family-Funktionen von Windows oder macOS nutzen, die das Ganze per Benutzerverwaltung regeln. Damit kann sich jeder einloggen, hat aber für sein Profil passenden Beschränkungen oder keine.

Bei Windows 10 oder 11 lässt sich Family Safety direkt im System nutzen (unter Windows-Sicherheit/Familienoptionen), Bild 1. Allerdings ist der Umfang auf Basisfunktionen beschränkt, etwa App- und Bildschirmzeitbegrenzung für Windows-PCs, Xbox und Android-Geräte sowie Web- und Suchfilter für Microsoft Edge, Standortfreigabe (etwa Gerät zuletzt gesehen) und die Familiengruppenverwaltung über family.microsoft.com.