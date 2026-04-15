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Redaktion SAZsport
15. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

FIBO 2026: KI und Daten prägen die Zukunft von Fitness und Gesundheit

Die FIBO 2026 zeigt eine deutliche Verschiebung der Fitnessbranche hin zu datenbasierten Gesundheits- und Longevity-Konzepten. Künstliche Intelligenz, vernetzte Systeme und digitale Anwendungen bestimmen zunehmend Geschäftsmodelle und Trainingsangebote.
© Fibo

Die FIBO 2026 in Köln positioniert sich erneut als internationale Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit. Im Fokus steht in diesem Jahr der Wandel hin zu einem stärker digitalisierten und datengetriebenen Verständnis von Training und Gesundheit. Klassisches Fitnesstraining wird zunehmend durch KI-gestützte Analysen, vernetzte Geräte und digitale Gesundheitsplattformen ergänzt.

«Die FIBO 2026 ist die weltweit führende Messe, die die Fitness- und Gesundheitsbranche in einzigartiger Weise für Austausch, Expertise und Networking zusammenbringt», sagte FIBO-Leiterin Silke Frank. Ziel sei es, den Austausch zwischen Studios, Start-ups und Investoren zu stärken und neue Kooperationsformen zu ermöglichen.

Zentraler Anlaufpunkt für technologische Entwicklungen ist die Confex Hall. Dort werden im Future Forum an vier Tagen unter anderem Geschäftsmodelle im Bereich Longevity, KI-Anwendungen im Training sowie Zukunftsszenarien der Branche diskutiert. Die Halle bündelt damit Start-ups, etablierte Anbieter und Investoren.

Im angrenzenden Tech Valley werden konkrete Anwendungen aus dem Bereich Connected Fitness gezeigt. Dazu zählen vernetzte Trainingsgeräte, Wearables sowie Plattformen für personalisierte Trainings- und Gesundheitslösungen. Der Trend geht dabei klar in Richtung integrierter Ökosysteme, in denen Training, Coaching und Gesundheitsdaten stärker miteinander verknüpft werden.

Anbieter wie Virtuagym, ABC Fitness und Sport Alliance setzen auf umfassende Plattformlösungen, die Verwaltung, Training und Kundenbindung digital bündeln. Ergänzend gewinnen KI-basierte Coaching-Tools, Business-Intelligence-Lösungen und hybride Trainingsangebote weiter an Bedeutung. Insgesamt zeigt sich eine zunehmende Ausrichtung auf automatisierte, datenbasierte und personalisierte Fitness- und Gesundheitsmodelle.

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Künstliche Intelligenz
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