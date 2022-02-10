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Luca Diggelmann
10. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

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CashCtrl

Buchhaltung einfach in der Cloud erledigen.
Screenshot CashCtrl

Die einfache Bedienoberfläche macht CashCtrl attraktiv für Privatpersonen und kleinere Unternehmen

© Quelle: PCtipp.ch

Mit CashCtrl können Sie Ihre Buchhaltung einfach in der Cloud erledigen. Die Schweizer Buchhaltungs-Software funktioniert im Browser und beherrscht alle wichtigen Buchhaltungstricks. Die kostenlose Variante bietet die notwendigsten Funktionen für Privatanwender. Dazu gehört eine solide Finanzbuchhaltung, Rechnungen, Adressen, Artikel, Anlagen und dazugehörige Berichte. In der kostenpflichtigen Pro-Version sind erweiterte Optionen wie eine Auftragsbearbeitung, ein Dokumentenversand oder benutzerdefinierte Felder und Vorlagen vorhanden.

Die einfache Bedienoberfläche macht CashCtrl attraktiv für Privatpersonen und kleinere Unternehmen

 © Quelle: PCtipp.ch

Die kostenlose Version ist zudem auf eine Organisation und einen Nutzer limitiert. In der Pro-Version erhalten Sie für jährlich 295 Franken Zugriff für fünf Benutzer und drei Organisationen, mit Optionen für weitere Nutzer und Organisationen gegen einen Aufpreis.

Erste Schritte: Für die Nutzung von CashCtrl wird ein Konto benötigt, das Sie auf der CashCtrl-Website erstellen können. Mit der Registrierung erhalten Sie eine persönliche URL, unter der Sie Ihre Buchhaltung finden. Auf der linken Seite der Software-Ansicht finden Sie die verschiedenen Unterkategorien in Tab-Form. Die wichtigsten Einstellungen befinden sich am oberen Bildschirmrand. Die Ansicht der einzelnen Kategorien ist sehr einfach gehalten und erklärt sich in der Regel von selbst.

Buchhaltungs-Tool, Deutsch, kostenlos (eingeschränkt), Vollversion kostenpflichtig, Download beim Hersteller.

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