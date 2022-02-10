Die kostenlose Version ist zudem auf eine Organisation und einen Nutzer limitiert. In der Pro-Version erhalten Sie für jährlich 295 Franken Zugriff für fünf Benutzer und drei Organisationen, mit Optionen für weitere Nutzer und Organisationen gegen einen Aufpreis.

Erste Schritte: Für die Nutzung von CashCtrl wird ein Konto benötigt, das Sie auf der CashCtrl-Website erstellen können. Mit der Registrierung erhalten Sie eine persönliche URL, unter der Sie Ihre Buchhaltung finden. Auf der linken Seite der Software-Ansicht finden Sie die verschiedenen Unterkategorien in Tab-Form. Die wichtigsten Einstellungen befinden sich am oberen Bildschirmrand. Die Ansicht der einzelnen Kategorien ist sehr einfach gehalten und erklärt sich in der Regel von selbst.

Buchhaltungs-Tool, Deutsch, kostenlos (eingeschränkt), Vollversion kostenpflichtig, Download beim Hersteller.