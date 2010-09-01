Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
1. Sep 2010
Lesedauer 3 Min.

Downloads

DBAN (Darik's Boot and Nuke)

Wer einen alten Rechner verkaufen will, sollte darauf achten, dass sämtliche Daten so nachhaltig gelöscht sind, dass niemand sie wiederherstellen kann. Das Gratis-Tool DBAN (Darik's Boot and Nuke) hilft Ihnen dabei.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Alte PCs, Notebooks und Speichergeräte landen immer öfter in Online-Auktionen oder werden verschenkt. Stichproben zeigen, dass bis zu 50 Prozent der Geräte noch persönliche Daten des Vorbesitzers enthalten, z.B. Dokumente, Adresslisten, Passwortlisten, Finanzdaten oder Fotos. Ein gewöhnliches Löschen oder Formatieren mit Windows-Bordmitteln reicht nicht.

In diese Bresche springt das kostenlose Tool DBAN (Darik's Boot and Nuke). Starten Sie den PC ab einer DBAN-CD auf, tippen Sie einen Befehl ein und schon legt DBAN mit einer wirklich gründlichen Löschung sämtlicher gefundener Datenträger los. Danach lassen sich garantiert keine Daten mehr wiederherstellen.

***ACHTUNG***: Bei Solid State Disks (SSDs) nicht zu empfehlen.

Und auch bei herkömmlichen Festplatten gilt: Alles, was sich auf der Festplatte befindet, wird durch DBAN restlos entfernt, inklusive Betriebssystem (z.B. Windows), allen Programmen und Partitionen. Falls sich auf der Festplatte, die Sie mit DBAN löschen, eine Wiederherstellungspartition befindet, wird diese ebenfalls gelöscht! Nach dem Gebrauch von DBAN müssen Sie sämtliche Partitionen neu erstellen und Windows neu installieren.

Erste Schritte: Brennen Sie die ISO-Datei mit einer Funktion wie «Image brennen» auf einen leeren CD-Rohling. Falls Ihr Brennprogramm keine Image-Brenn-Funktion hat, erledigen Sie das in Nullkommanichts mit ImgBurn.

Dann starten Sie den PC mit der CD auf. Klappt das Starten nicht? Suchen Sie auf dem Bildschirm sofort nach dem Einschalten nach einem Hinweis, wie Sie das Bootmenü oder das BIOS-Setup öffnen können. «Press ESC to BBS Popup» bedeutet beispielsweise, dass Sie in genau dem Moment per Esc-Taste ins Bootmenü gelangen. Dort wählen Sie das CD-Laufwerk als temporäres Aufstartmedium aus. Bei älteren PCs rufen Sie stattdessen über eine Taste wie F2, F10 oder F12 das BIOS-Setup auf. Dort stellen Sie die Aufstartreihenfolge (Boot order) auf «CD-ROM first» (CD-ROM zuerst) um. Nun sollte dem Aufstarten ab Ihrer DBAN-CD nichts mehr im Weg stehen.

Hinter dem Prompt «boot:» tippen Sie autonuke ein und drücken Enter. Jetzt beginnt eine bis zu zwei Minuten dauernde Startphase, danach legt DBAN mit dem Löschen los. Sobald dieser Löschprozess begonnen hat, können Sie die CD übrigens aus dem Laufwerk nehmen. DBAN läuft ab diesem Moment nur im Arbeitsspeicher und führt drei Überschreibdurchgänge aus. Das dauert meist ein paar Stunden. Jetzt findet garantiert keiner mehr Ihre Daten.

Kommentare

Cloud PC Software Speicher Windows Zubehör Software & Tools Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Kartenwerkzeug
CalcMaps – Karten messen und vermessen
Für alle, die es auf der Landkarte etwas genauer wissen wollen.
4 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
17. Jul 2026
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Screenshot der Alternative-To-Webseite
Downloads
Downloads
«AlternativeTo»
Der Webdienst «AlternativeTo» ist ein Such-Service nach kostenlosen sowie kostenpflichtigen Alternativen zu bekannten Tools und Anwendungen, die für Ihre Zwecke geeignet sind.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
13. Okt 2025
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare