FileBot: praktisches Umbenennungs-Tool für Filme

Wer sein Film- und Musikarchiv sortiert, weiss, wie langwierig und mühsam es sein kann, die Dateien richtig zu benennen, damit sie z.B. über die Dienste einer Media-Center-Software gefunden und mit schönen Covers sowie detaillierten Hintergrundinfos versehen werden. Abhilfe schafft das wirklich nützliche Umbennungs-Tool FileBot: Die Software sucht die Archive diverser Film- und Seriendatenbanken (wie imdb.com oder tvrage.com) ab und vergleicht die Dateinamen. Das Programm analysiert auch problemlos ganze Verzeichnisse.

Erste Schritte

Um einen Ordner mit chaotischen Dateinamen mit FileBot richtig umzubenennen, gehen Sie am besten ordnerweise vor: Ziehen Sie einen Order mit den umzubenennenden Dateien per Drag&Drop ins linke Fenster Original Files.

Klicken Sie danach auf den Button Match und wählen Sie die passende Kategorie sowie eine der Mediendatenbanken: Beispielsweise Episode Mode, wenn es sich um Serienstaffeln handelt und als mögliche Datenbank z.B. das Serienportal «TheTVDB». Das Analysieren der Liste kann je nach Ordnergrösse ein paar Sekunden bis mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Nachdem im rechten Fensterteil neue Dateinamen vorgeschlagen wurden, klicken Sie auf Rename – FileBot benennt darauf sämtliche Dateien um.

Preise: Die Software gibts für 6 US-Dollar als Einjahreslizenz oder für 42 US-Dollar als lebenslange Lizenz. In der hier kostenlos verfügbaren Demoversion lassen sich alle Schritte ausprobieren, bis hin zur Vorschau der neuen Dateinamen. Der tatsächliche Umbenennungslauf und Nachbearbeitungen sind dann jedoch der Nutzerschaft der kostenpflichtigen Version vorbehalten (Infos in Englisch).

Management-Tool für Linux, macOS und Windows, Englisch, Download der Demoversion beim Entwickler.