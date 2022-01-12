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Florian Bodoky
12. Jan 2022
Lesedauer 2 Min.

Download und App

mp3DirectCut

Dieser kostenlose MP3-Editor ermöglicht das Aufzeichnen und Bearbeiten von Audiodateien ohne Qualitätsverlust.
Screenshot MP3DirectCut

Das einfache Interface hilft bei der Bedienung

© Quelle: mpesch3.de

Das Programm mp3DirectCut ist, wie der Name schon sagt, eine Freeware zur Bearbeitung von MP3-Files. Möchten Sie eine musikalische Collage basteln oder einen Ausschnitt eines Songs, können Sie die betreffenden Files mit diesem Programm öffnen und ohne Vorkenntnisse mit wenigen Mausklicks zurechtschneiden. Das Tool zeigt Position und Zeitangabe in Wellenformen an. Mittels Mausrad lässt sich rein- und rauszoomen. So kann man sogar Hundertstelsekunden problemlos ausschneiden oder bearbeiten, beispielsweise die Lautstärke oder die Abspielgeschwindigkeit. Anschliessend lässt sich die Datei speichern – ganz ohne manuelle Kodierung/Dekodierung.

Erste Schritte: Nach der Installation erwartet den User gleich die Oberfläche zum Bearbeiten von Files (siehe Bild oben). MP3-Files lassen sich wahlweise über den Reiter Datei/Öffnen einspeisen, oder einfach per Drag&Drop. Anschliessend generiert das Programm die wellenförmige Grafik, die zum Bearbeiten gedacht ist. 

Freeware auf Englisch, Windows, Download beim Hersteller

Tipp: Eine Light-Version von MP3DirectCut gibt es zudem im Google Play Store kostenlos für Android-Smartphones.

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